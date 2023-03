Maak kennis met het team - Alexander Draaijer

Deze week richten we de schijnwerpers op Alexander Draaijer, General Manager, EMEA. Hij heeft net zijn 1-jarig jubileum bij Splashtop gevierd - gefeliciteerd Alexander!

V: Hoe was je eerste jaar bij Splashtop?

Sinds ik bij Splashtop ben gaan werken is de tijd voorbij gevlogen en ik heb het afgelopen jaar met volle teugen van elk moment genoten.

Vraag: Wat vind je het leukst aan het werken bij Splashtop?

In mijn carrière heb ik voor veel door durfkapitaal gefinancierde Amerikaanse SaaS-startups in Silicon Valley gewerkt, variërend van 100 tot 2000 werknemers. Ze staan er doorgaans om bekend dat ze een harde bedrijfscultuur en waanzinnig lange werkdagen hebben. En als je niet slaagt, kun je vertrekken.

Ook Splashtop is opgericht in Silicon Valley, maar wij hebben een totaal andere, unieke bedrijfscultuur. Ik kwam erachter dat Mark en de andere oprichters iets gemeen hadden: ze zijn in Californië allemaal opgegroeid als kinderen van Taiwanese immigrantenouders. Ik geloof dat hun opvoeding verweven is met de bedrijfscultuur bij Splashtop waar we allemaal mee besmet zijn.

Ik kan hun werk het beste omschrijven als: intrinsiek gepassioneerd om hun klanten te helpen met de beste service en technologie en hun medewerkers de best mogelijke werkomgeving te bieden. Ze zijn allemaal erg nederig, dankbaar en bereidwillig om op een duurzame manier te groeien.

V: Wie inspireert jou bij Splashtop?

Het klinkt heel clichématig, maar de oprichters van Splashtop en iedereen die heeft bijgedragen aan het leggen van de fundering onder ons bedrijf, inspireren mij het meest, het voelt alsof ze allemaal hetzelfde DNA hebben. Het bouwen van een bedrijf heeft veel hoogte- en dieptepunten, maar het team is ongelooflijk solide. Ze zijn, zelfs na meer dan 15 jaar, nog zo gepassioneerd! Ik wil nog vele jaren deel uitmaken van dit bedrijf.

Ik werk lange dagen. Maar dat is mijn eigen beslissing, want ik wil impact hebben. Maar dankzij de geweldige werkomgeving voelt het alsof ik nog geen dag heb gewerkt! Het is mijn droom om die cultuur te door te kunnen zetten naar onze snelgroeiende activiteiten in Europa en door te gaan op het traject om de nummer 1 in onze branche te worden.

Vraag: Wat is voor jou ontspanning?

Varen! Als ik met mijn vrouw en onze 4 kinderen ga varen, kom ik helemaal tot rust. Ik ben echt competitief, dus dan gaat er veel adrenaline door m'n lijf. Hoeveel adrenaline ik ook heb of hoe vergroeid ik ben ook met mijn telefoon (mijn vrouw zegt dat ik verslaafd ben), varen met het gezin doet me alles vergeten!

V: Heb je een persoonlijke citaat?

"Onderschat nooit de invloed die je kunt hebben op alle situaties waarin je je bevindt." Voor mij werd dit een manier van leven. Bijna altijd heb je invloed op de situatie waarin je je bevindt. Als er iets misgaat, bedenk dan wat je anders had kunnen doen om een ander resultaat te krijgen. Dat maakt je bewust van hoe je je aanpak in de toekomst kunt veranderen.

V: Heb je verborgen talenten?

Ik ben een enorme autoliefhebber! Ik heb op de een of andere manier geleerd sportwagens te herkennen aan het motorgeluid. Als ik een mooie auto zie, doe ik het raam open om naar de motor te luisteren. Soms onderbreek ik zelfs gesprek als ik een mooie auto zie stoppen. Met dit verborgen talent heb ik 3 keer een spelletje gewonnen op Business News Radio (BNR), waar je het geluid van de auto die ze laten horen moet herkennen.

