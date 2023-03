Splashtop kan helpen: KPMG-onderzoek naar werkervaringen sinds COVID-19

De pandemie heeft rondes van veranderingen gebracht in de meeste van onze levens, maar bemoedigend genoeg, bleek uit een recente KPMG August 2020-enquête dat 79 procent van de werknemers vindt dat de kwaliteit van hun werk is verbeterd. 70 procent zegt dat hun productiviteit is toegenomen, 67 procent geeft aan dat hun werk-privé balans is verbeterd, en een verrassende 84 procent zegt tevreden te zijn met de reactie van hun werkgever op de pandemie.

Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat de juiste tools op het juiste moment beschikbaar zijn voor externe medewerkers, inclusief externe desktopproducten zoals Splashtop. Splashtop biedt betaalbare cloud- en toegang op afstand op locatie oplossingen voor organisaties en biedt beveiliging en betrouwbaarheid op bedrijfsniveau.

Splashtop deed in juni van dit jaar zelfs zijn eigen enquête en stelde vast dat vóór COVID-19 71 procent van de respondenten nooit of zelden vanuit huis had gewerkt. Slechts ongeveer 8 procent beschreef zichzelf al als op afstand werkend.

Er wordt al lang gezegd dat tools en technologie pas bruikbaar zijn als strategie en doelstellingen zijn vastgesteld. Als u weet waar u heen wilt, kunt u met hulpmiddelen voor werken op afstand u daarheen brengen. De leiding van het bedrijf heeft geleid tot het gebruik van Splashtop- desktopsoftware op afstand om thuiswerken mogelijk te maken.

Eenmaal verbonden met Splashtop zei 75 procent van de groep dat ze toegang op afstand gebruikten om effectief thuis te werken.

Hier is meer inzicht uit de KPMG-enquête: volgens 91 procent van de werknemers die ten minste een deel van de tijd op afstand werken, zijn nieuwe technologieën verstrekt om hen te helpen hun werk met succes uit te voeren en meer dan de helft van die externe werknemers (55 procent) wil de flexibiliteit om ten minste een deel van de tijd op afstand te blijven werken.

Wat Splashtop goed doet als een oplossing voor externe toegang, is dat het werknemers de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot de computer van hun werk vanaf elk van hun pc's, tablets of mobiele apparaten. Dit geeft werknemers onbeperkte flexibiliteit zonder de productiviteit in gevaar te brengen.

Met Splashtop kunnen telewerkers die op hun werk gespecialiseerde software gebruiken, op afstand toegang krijgen tot hun kantoorcomputers en deze bedienen om videobewerking, animatie, 3D-ontwerp, CAD en andere resource-intensieve software in realtime uit te voeren, waardoor het niet meer nodig is om meer softwarelicenties voor persoonlijke apparaten aan te schaffen.

Er bleek uit de Splashtop-enquête in de vroege zomer dat bijna 75 procent van de respondenten verwacht meer thuis te werken, zelfs nadat de beperkingen van de pandemie zijn afgenomen. En 28 procent van de deelnemers suggereerde dat thuiswerken de nieuwe norm voor hun bedrijf zou kunnen worden.

Het KPMG-onderzoek wees wel op een nog grotere behoefte aan samenwerking op afstand. Hoewel veel werknemers betere ervaringen melden, werd in de enquête opgemerkt dat werknemers op afstand ondersteuning willen. Het totale aantal respondenten gaf aan dat deze gebieden van ondersteuning waren verslechterd, waaronder het vermogen om samen te werken (met 35 procent).

Splashtop is juist om die reden een belangrijk hulpmiddel voor toegang tot werk op afstand: het maakt een eenvoudigere manier van interactie en toegang tot allerlei gegevens op afstand mogelijk, en vergemakkelijkt de noodzakelijke dialoog voor kennisdeling en betrokkenheid.

Splashtop heeft plannen voor toegang op afstand voor individuen, kleine teams en grote ondernemingen om werken op afstand mogelijk te maken. Gebruikers zullen toegang hebben met Windows, Mac en Linux werkstations vanaf elk Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat.

Of lees meer over thuiswerken met Splashtop.