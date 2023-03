Is de volgende generatie oplossingen voor externe toegang het antwoord op voor een nieuw normaal?

"In plaats van terug te vallen op de veronderstelling dat traditionele VPN de standaard aanpak is, zijn bedrijven die hun werknemers op de lange termijn met succes thuis willen laten werken, het aan zichzelf verplicht om de volgende generatie, schaalbare remote-access platforms te zoeken en te evalueren," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop, in een recente adviescolumn voor leden van het Cutter Consortium .

In het artikel legt Mark verder uit waarom VPN's problematisch zijn en hoe ze kunnen - en moeten - worden vervangen, door een cloud remote access oplossingen om bedrijven in staat te stellen op de lange termijn succesvol te zijn: "Deze cloud-gebaseerde remote-access oplossingen kunnen zorgen voor verbeterde productiviteit, beveiliging, compliance, flexibiliteit en on-demand kostenefficiëntie die organisaties kunnen helpen succes op lange termijn te behalen."

Zoveel oplossingen voor externe toegang, hoe kiest u de juiste? We hebben hieronder samengevat wat u moet weten.

Dit is hoe een betrouwbare next-gen remote-access oplossing eruit moet zien: En dit zijn de topfuncties die een next-gen remote-access oplossing moet bevatten:

De mogelijkheid om snel en eenvoudig op te waarderen naar duizenden gebruikers / apparaten, zonder het verkeer terug te draaien en de productiviteit van gebruikers te belemmeren. Ondersteuning voor BYOD, zodat telewerkers niet afhankelijk zijn van door het bedrijf uitgegeven apparaten om veilig thuis of waar dan ook te werken. Ondersteuning voor multi-factor authenticatie en apparaatverificatie voor robuuste beveiliging. Encryptie van al het netwerkverkeer, opname en bewaking van sessies op afstand. De mogelijkheid om infrastructuur en endpoint software updates te automatiseren. Controleer de beveiliging en naleving. Ondersteuning voor SSO om het wachtwoordbeleid van het bedrijf af te dwingen via directory services. De mogelijkheid voor IT om gemakkelijk toegang te krijgen tot audit trail, sessieregistratie, beheer van bestandsoverdracht (d.w.z. de mogelijkheid om bestandsoverdracht uit te schakelen en in te schakelen), en andere beheersmaatregelen. Hoge prestaties en gebruiksgemak. Een consistente ervaring met toegang op afstand voor populaire besturingssystemen en apparaten. Een on-demand abonnementsmodel en pay-as-you-go diensten.

Gelukkig voorziet Splashtop in al deze behoeften. Onze oplossingen voor toegang op afstand zijn speciaal ontworpen om bedrijven in staat te stellen hun lange termijn behoefte aan thuiswerken op te lossen. Lees hier meer.