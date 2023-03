Adobe kan niet zonder Splashtop

Maak kennis met Dave Helmly en Karl Soule. Dave is hoofd strategische ontwikkeling voor Adobe Video. Karel is de sr. Technisch verkoopmanager voor Adobe Video. Ze waren op zoek naar de optimale oplossing voor externe toegang om onderweg toegang te krijgen tot speciale kantoorcomputers, maar toen sloeg de wereldwijde pandemie toe en moesten ze snel een oplossing vinden. Een van hun multimediaklanten raadde Splashtop aan. Blijkt dat Splashtop alles was waarvan ze niet wisten dat ze het zochten.

Toen ze eenmaal niet meer zonder Splashtop konden, begonnen ze het aan te bevelen aan andere partners, waaronder grote nieuwsorganisaties en omroepklanten.

We hadden al naar veel verschillende oplossingen gekeken. We keken vooral naar de meest populaire, waarbij de naam Splashtop opdook. Ik werkte met een klant in de Warner Media-groep die het Enterprise-product gebruikt. We hadden het over de successen van hun zeer grote afdeling, waardoor mijn aandacht werd getrokken. -Dave Helmly

Snelle A/V-synchronisatie is vereist bij het op afstand bewerken van video's en dit is waar Splashtop in uitblinkt

De klanten van Adobe werken met grote hoeveelheden gedeelde opslag, petabytes aan beeldmateriaal waarvoor sterke A/V-synchronisatie vereist is en de mogelijkheid om snel te werken. Ze ontdekten dat Splashtop uitblonk op dit gebied, vooral bij het overstappen van een Mac naar een andere Mac, zelfs van tienduizend kilometer verderop.

Wanneer deze jongens (video-editors) razendsnel 3 of 4 toetsen per seconde aanslaan tijdens snelle aanpassingen die de promo-afdelingen doen, is het cruciaal om iets te hebben dat responsive is en de A/V-synchronisatie gelijk houdt; ik heb gemerkt dat dit één van de gebieden is, waarin Splashtop uitblinkt. - Karl Soule, Adobe Video

