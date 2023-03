5 manieren om je persoonlijke apparaten te beschermen tijdens vakantiereizen

Het is de mooiste tijd van het jaar...afgezien van vakantiereizen. Volgens AAA's 2021 Year End Forecast zullen meer dan 109 miljoen Amerikanen reizen voor de feestdagen. Als je van plan bent te werken terwijl je reist, neem dan zeker onze cyberbeveiligingstips mee, samen met je cadeaus en warme truien.

Een van de grote voordelen van het gebruik van de remote access software van Splashtop is dat je werknemers overal veilig kunnen werken. Splashtop houdt ze buiten het bedrijfsnetwerk en geeft ze de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot hun kantoorcomputers.

Met steeds legere kantoren en mensen onderweg, loopt uw bedrijf een groter risico op aanvallen tijdens de feestdagen. De FBI en Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) hebben tijdens vakanties en weekenden "een toename van zeer impactvolle ransomware-aanvallen" gezien. Dus, wanneer u afscheid neemt van uw collega's voor de feestdagen, geef dan deze belangrijke tips voor het beschermen van hun persoonlijke apparaten en de gegevens van uw organisatie aan ze mee.

1. Herken de risico's van mobiele apparaten

Of u nu een iPhone, Android-telefoon, tablet of ander apparaat gebruikt, het is belangrijk om in te zien dat het een volledige computer is. Uw mobiele apparaat, met name apparaten die standaard veel handige functies en apps bieden, is onderhevig aan meerdere risico's tijdens online transacties.

Of u nu sociale berichten post, bankzaken doet of winkelt, u moet alle voorzorgsmaatregelen nemen die u ook zou nemen wanneer u deze activiteiten uitvoert vanaf uw thuis- of kantoorcomputer. Sterker nog, u moet méér maatregelen nemen. Als u zich door drukke gebieden beweegt of wordt afgeleid door reisactiviteiten, zoals het verwijderen van items voor veiligheidscontroles op de luchthaven, moet u goed denken aan de fysieke beveiliging van uw mobiele apparaat.

Vakantiereizen zijn hectisch. Dus als u persoonlijke spullen moet verwijderen en in bakken moet doen tijdens veiligheidscontroles, plaats dan uw persoonlijke apparaat en portemonnee in de laatste bak. Zo blijven ze tijdens de veiligheidscontrole zo dicht mogelijk bij u. Minder benodigde items kunnen in de eerdere bakken worden geplaatst. Als iemand uw riem uit de eerste bak steelt, is dat niet zo erg, maar als u ver achter in de rij staat wanneer uw mobiele apparaat en portemonnee door de scanner gaan, kan een ervaren crimineel ze al gestolen hebben lang voordat u het in de gaten heeft.

2. Wees voorzichtig met gratis openbare wifi

Openbare wifi mag voor niets anders worden gebruikt dan voor algemeen surfen op het web. Zodra u toegang wilt tot zakelijke informatie, of wilt winkelen, bankieren of iets anders waarvoor een wachtwoord nodig is, moet u de wifi uitschakelen. Hackers hangen constant rond op plaatsen met openbare wifi, in de hoop toegang te krijgen tot gevoelige gegevens die nietsvermoedende reizigers invoeren om online transacties uit te voeren.

Vreemd genoeg gedragen zelfs mensen die de risico's kennen zich tijdens vakanties vaak alsof de risico's ook vakantie hebben genomen. Criminelen rekenen erop dat u de persoon bent die zegt: "Oh, ik koop snel even dat ene cadeautje." Denk er altijd aan dat uw vakantie geen vakantietijd is voor criminelen. Het omgekeerde is eerder het geval.

Soms moet u inloggen op een account of een aankoop doen (bijvoorbeeld voor een last-minute cadeau). Als u absoluut geen keus heeft, schakel dan de wifi-verbinding op uw apparaat uit en gebruik uw persoonlijke data-abonnement (dus als er 4G of 5G staat) om verbinding te maken met internet.

3. Vermijd oplaadstations

Ojee! Uw telefoon heeft nog maar 7% stroom en u heeft nog een vlucht van twee uur te gaan! Zonder powerbank heeft u waarschijnlijk pech. U kan uw apparaat beter niet aansluiten op een lader die niet van u is. U kunt uw telefoon ook niet veilig opladen aan een computer in de businesslounge van het hotel of in de plaatselijke bibliotheek. Dat kan net zo gevaarlijk zijn.

U heeft geen idee welke software op die computers draait, en als er malware op staat, kan deze verbinding maken met uw mobiele apparaat via de USB-kabel die u gebruikt om de verbinding tot stand te brengen. Dat stelt uw apparaat bloot aan malware en manipulatie door de geïnfecteerde computer.

4. Schakel Bluetooth uit wanneer het niet gebruikt

Bent u iemand die graag handsfree met een oortje belt, of een extern toetsenbord gebruikt om niet op het scherm te hoeven typen? Gemak dient de mens! Dit gemak kan echter worden misbruikt als u uw Bluetooth aan laat staan wanneer u het niet gebruikt. Op dat moment kunnen hackers via uw Bluetooth-verbinding binnenkomen en er vandoor gaan met uw persoonlijke gegevens.

5. Versleutel je bestanden voordat je op reis gaat

Natuurlijk is het bijzonder handig om bepaalde bestanden naar uw mobiele apparaat te kopiëren. Bijvoorbeeld een bestanden met al uw wachtwoorden, of een aantal bestanden gekoppeld aan een mogelijk nieuw klantencontract waaraan u moet werken. Wat het ook is, het mag nooit op uw mobiele apparaat (of welke computer dan ook) staan, zonder eerst volledig te zijn versleuteld. Op die manier kunnen criminelen die essentiële informatie niet in handen krijgen als uw telefoon wordt gehackt of als u hem verliest.

Geen vakantiereizen voor u dit jaar?

Als u van plan bent om deze feestdagen thuis te blijven, heeft u waarschijnlijk wat tijd om de verdediging rond uw thuiskantoor te versterken. Om dat gemakkelijker te maken, leest u ons recente bericht: Top 10 tips voor veilig werken op afstand.

Fijne feestdagen en veilig reizen van het Splashtop-team!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent beveiliging door u te abonneren op ons securitynieuws.

Inschrijven per e-mail