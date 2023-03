5 manieren waarop Splashtop Toegang op Afstand kan helpen bij het uitbreiden van uw kleine of middelgrote onderneming in 2020

Splashtop is klaar om groeiende kleine en middelgrote bedrijven en zakelijke professionals te ondersteunen met de beste waarde, veilige en betrouwbare toegang op afstand voor het nieuwe jaar.

Zie waarom Splashtop Business Access een strategische technologiekeuze kan zijn om de groei van je bedrijf dit jaar te ondersteunen.

1. Wees klaar als zich onverwachte situaties voordoen

Als je teamleden onverwacht niet op kantoor kunnen komen vanwege zwaar weer of als ze voor een ziek kind moeten zorgen, kunnen ze met Splashtop gemakkelijk toegang krijgen tot hun werkcomputer vanaf hun thuiscomputer of mobiele apparaat, zodat ze belangrijke taken kunnen uitvoeren.

2. Verlaag de gereedschapskosten tot 80% wanneer je overstapt van een andere oplossing voor toegang op afstand

Bedrijven die overstappen op Splashtop kunnen 50% of meer besparen in vergelijking met andere tools voor toegang op afstand zoals TeamViewer en tot 80% in vergelijking met LogMeIn.

3. Voeg gemakkelijk leden toe wanneer je team groeit.

Wanneer je kiest voor Splashtop Business Access, kun je je account op elk moment bijwerken via je my.splashtop.com online dashboard. Voeg tijdens je abonnement op elk moment gebruikers toe tegen een automatisch pro rata tarief. Wanneer je 4 gebruikers op je account bereikt, wordt automatisch 20% korting toegepast*. Voor nieuwe abonnementen is er ook een pakket voor 10 gebruikers met 45% besparing.

4. Bespaar reistijd en -kosten

Zakelijke professionals en ondernemers houden van de flexibiliteit die ze hebben met Splashtop. Als u een tandarts bent die toegang moet hebben tot de kantoorcomputer om röntgenfoto's te bekijken of een accountant die een reis naar het kantoor van een klant wil opslaan om hun QuickBooks-informatie te bekijken, is Splashtop een geweldige oplossing. Splashtop wordt zelfs op grote schaal uitgerold in Japan als onderdeel van een landelijk initiatief om verkeersopstoppingen te verminderen tijdens de zomerspelen van 2020 in Tokio.

5. Splashtop is er om te helpen

Als je hulp wilt bij het kiezen van de beste oplossing voor toegang op afstand voor jouw behoeften of als je vragen hebt, staat ons verkoopteam voor je klaar. Als je tijdens je proefperiode of abonnement hulp nodig hebt, is ons Ondersteuningsteam slechts een klik of telefoontje verwijderd. En je kunt er zeker van zijn dat je een veilige oplossing en technologie gebruikt die bewezen is met honderden miljoenen gebruikers van toegang op afstand en duizenden beoordelingen met vijf sterren op toonaangevende beoordelingssites en app-winkels.

