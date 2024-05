Venkat Nagaswamy

Chief Revenue Officer

Venkat Nagaswamy is Chief Revenue Officer bij Splashtop, waar hij leiding geeft aan initiatieven om datagestuurde inzichten te benutten voor de vooruitgang van het bedrijf. Met een diep geloof in het transformerende potentieel van data, streeft Venkat ernaar innovatie in alle facetten van de activiteiten van Splashtop te brengen.