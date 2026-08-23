Ryman Healthcare rafforza l'assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza in Australia e Nuova Zelanda con Splashtop
Potenziare un team di infrastruttura distribuita con Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza per circa 5.000 endpoint in Australia e Nuova Zelanda, sicura, scalabili ed economica.
Impatto
Reduced Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza Costs Without Compromising Capability
Sostituendo TeamViewer con Splashtop, Ryman Healthcare ha ridotto significativamente i costi di licenza mantenendo al contempo le capacità di Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza su cui il suo team infrastrutturale si basa ogni giorno.
Supporto più rapido per una forza lavoro distribuita geograficamente
Splashtop consente agli ingegneri di connettersi istantaneamente agli endpoint in villaggi per anziani, strutture per anziani e sedi sanitarie, aiutando a risolvere rapidamente i problemi e minimizzando le interruzioni per il personale.
Scalable Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza for 5,000 Endpoints
Con un affidabile remoto Accesso, un semplice deployment e un'amministrazione centralizzata, Splashtop supporta circa 5.000 dispositivi Windows e Android , offrendo al contempo una piattaforma che può scalare insieme all'ambiente tecnologico in crescita di Ryman Healthcare.
le sfide
Ryman Healthcare è uno dei principali fornitori di villaggi per anziani e assistenza agli anziani in Australasia, gestendo villaggi per anziani, strutture per anziani e servizi sanitari in tutta Australia e Nuova Zelanda. Supportare un'organizzazione così dispersa geograficamente richiede una tecnologia affidabile che consenta al personale di fornire cure di qualità senza interruzioni.
In qualità di Technology Infrastructure Manager, Jacques Loubser guida un team di dieci ingegneri e specialisti responsabili della gestione dell'infrastruttura tecnologica centrale dell'organizzazione. Il suo team supervisiona la strategia dell'infrastruttura, la gestione degli endpoint, i servizi cloud, la cybersecurity, la resilienza operativa e le piattaforme tecnologiche che mantengono l'azienda in funzione.
Con migliaia di endpoint distribuiti in più sedi, che offrono Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, la teleassistenza è essenziale. Gli ingegneri devono risolvere problemi, eseguire manutenzione e assistere il personale in prima linea senza i ritardi e i costi associati al viaggio in loco.
Prima di adottare Splashtop, Ryman Healthcare si affidava a TeamViewer per Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza. Sebbene la piattaforma soddisfacesse i requisiti funzionali dell'organizzazione, Jacques e il suo team individuarono un'opportunità per migliorare il valore commerciale del loro ambiente Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza, come parte di un'iniziativa più ampia di ottimizzazione tecnologica.
Il team ha iniziato a valutare alternative che potessero offrire le stesse capacità di livello enterprise offrendo al contempo un ritorno sull'investimento più elevato.
Gli obiettivi chiave includevano:
Reduce Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza licensing costs
Mantenere o migliorare l'Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza experience
Semplificare il deployment e l'amministrazione continua
Supporta in modo efficiente circa 5.000 endpoint
Fornire una soluzione che possa scalare con la crescita futura
Offrire un'esperienza fluida sia per il personale IT che per gli utenti finali
Il team ha esaminato TeamViewer insieme a diverse altre soluzioni di Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza prima di selezionare Splashtop.
Abbiamo scelto Splashtop perché offriva il miglior equilibrio tra funzionalità, facilità d'uso, scalabilità e valore commerciale. Rispetto a TeamViewer, offriva un ritorno complessivo sull'investimento migliore.
Jacques Loubser, Responsabile Infrastruttura Tecnologica, Ryman Healthcare
Risoluzione
Dopo una valutazione di successo, Ryman Healthcare ha standardizzato Splashtop Remote Support per fornire assistenza remota sicura nelle sue operazioni in Australia e Nuova Zelanda.
Enterprise Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza Across Australia e Nuova Zelanda
Splashtop consente al team infrastrutturale di Ryman Healthcare di supportare in modo sicuro gli utenti indipendentemente dalla posizione. Gli ingegneri possono risolvere problemi da remoto, eseguire manutenzione e assistere i dipendenti in villaggi per anziani, strutture per anziani e sedi sanitarie senza necessità di visite in loco.
La possibilità di connettersi immediatamente ai dispositivi remoti riduce i ritardi nella risoluzione dei problemi e permette al team di rispondere rapidamente ogni volta che è necessario il supporto.
Supporto affidabile per circa 5.000 endpoint
Oggi, il team infrastrutturale utilizza Splashtop per gestire e supportare circa 5.000 endpoint Windows e Android in un grande ambiente geograficamente distribuito.
Utilizzando non supervisionata e supervisionata Accesso remoto, i tecnici possono risolvere rapidamente problemi, fornire assistenza tecnica e gestire quotidianamente gli endpoint tramite una piattaforma affidabile Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza.
Distribuzione semplice e rapida adozione
Il deployment è stato semplice ed efficiente, permettendo all'organizzazione di passare da TeamViewer con il minimo numero di interruzioni.
Il team di infrastruttura è riuscito a iniziare a integrare i dispositivi poco dopo l'implementazione, mentre gli ingegneri di supporto hanno rapidamente adottato la piattaforma come parte dei loro flussi di lavoro quotidiani.
"L'esperienza è stata fluida dalla valutazione all'implementazione. Il dispiegamento è stato semplice e i nostri team di supporto hanno adottato rapidamente la piattaforma."
Costo totale di proprietà inferiore
Uno dei risultati più significativi è stato il miglioramento del valore commerciale.
Sostituendo TeamViewer con Splashtop, Ryman Healthcare ha ridotto i costi di licenza continuando a fornire le funzionalità enterprise di livello Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza necessarie in tutto il suo ambiente.
Invece di sacrificare funzionalità per ridurre i costi, l'organizzazione ha raggiunto un costo totale di proprietà inferiore mantenendo al contempo un'esperienza di supporto di alta qualità.
Risposta più rapida e miglioramento dell'esperienza utente
Le connessioni remote rapide permettono agli ingegneri di iniziare immediatamente la risoluzione dei problemi, aiutando a ridurre i tempi di inattività per i dipendenti in tutta Australia e Nuova Zelanda.
non supervisionata Accesso remoto è diventato una delle capacità più preziose del team, permettendo agli ingegneri di supporto di connettersi ai dispositivi senza richiedere una coordinazione estesa con gli utenti finali. Questo aiuta a risolvere i problemi in modo più efficiente, minimizzando al contempo le interruzioni per il personale in prima linea.
Costruiti su scala
Mentre Ryman Healthcare continua a modernizzare il proprio ambiente tecnologico, Splashtop offre una piattaforma scalabile in grado di supportare una crescita continua.
Con prestazioni affidabili, amministrazione semplice e sicurezza di livello enterprise, la soluzione consente al team infrastrutturale di fornire Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza su un ampio e distribuito patrimonio di endpoint.
"Consiglieremmo Splashtop alle organizzazioni che cercano capacità di Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza di livello enterprise senza prezzi di livello enterprise. Offre una forte funzionalità e un eccellente rapporto qualità-prezzo." — Jacques Loubser, Responsabile Infrastrutture Tecnologiche, Ryman Healthcare
Splashtop in tre parole
Standardizzando Splashtop Remote Support, Ryman Healthcare ha rafforzato la propria capacità di supportare circa 5.000 endpoint in Australia e Nuova Zelanda, riducendo al contempo i costi di licenza e mantenendo un alto standard di servizio. Il team infrastrutturale beneficia ora di una piattaforma Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza, che combina funzionalità di livello enterprise con un valore commerciale eccezionale, aiutando l'organizzazione a continuare a offrire servizi tecnologici efficienti nelle sue operazioni in crescita.
Informazioni sul cliente
Ryman Healthcare è uno dei principali fornitori di villaggi per anziani e assistenza agli anziani in Australasia, gestendo villaggi per anziani, strutture per anziani e servizi sanitari in tutta la Nuova Zelanda e l'Australia. L'organizzazione è dedicata a fornire una vita e assistenza per pensionati di alta qualità attraverso comunità costruite appositamente che supportano il benessere e l'indipendenza degli anziani. Con operazioni che si estendono in entrambi i paesi, Ryman Healthcare si affida alla tecnologia moderna per offrire servizi efficienti e supportare migliaia di personale in un ambiente geograficamente distribuito.