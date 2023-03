La scuola superiore di Asheville consente di frequentare a distanza le lezioni di computer animation e game design di CTE

La Asheville High School cercava una soluzione che permettesse agli studenti di accedere alle risorse di cui avevano bisogno e ai computer del laboratorio scolastico dai propri dispositivi a casa.

Asheville High School ha deciso di distribuire Splashtop per laboratori remoti per le classi CTE di Kathryn Bradley. Con Splashtop, gli studenti possono accedere e controllare in remoto i computer di laboratorio dai propri computer, tablet e dispositivi Chromebook.

Durante le connessioni remote ad alte prestazioni (che forniscono una trasmissione a 4k), gli studenti possono vedere lo schermo del computer di laboratorio in tempo reale, possono controllarlo da remoto ed eseguire qualsiasi applicazione software come se fossero seduti in laboratorio.

«Splashtop soddisfa perfettamente il nostro bisogno», ha detto Bradley. «Possiamo fare il curriculum completo per i programmi di animazione e arti di gioco, utilizzando le lezioni già sviluppate prima della pandemia.»