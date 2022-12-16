La scuola superiore di Asheville consente di frequentare a distanza le lezioni di computer animation e game design di CTE

Asheville High School consente di frequentare a distanza le lezioni di computer animation e game design di CTE
L'accesso remoto ai computer del laboratorio offre vantaggi inaspettati agli studenti
In sintesi
Asheville High School, parte del distretto di Asheville (Carolina del Nord), ha risposto alla chiusura dei suoi laboratori informatici dalla pandemia fornendo agli studenti Career and Technical Education (CTE) accesso remoto ai computer di laboratorio in modo da poter eseguire il software necessario per la loro animazione al computer e lezioni di arti di gioco.
Da Asheville High School
Splashtop risponde in modo perfetto alle nostre esigenze. Siamo in grado di svolgere l'intero programma di studi per i corsi di animazione e di arti ludiche, utilizzando le lezioni già sviluppate prima che arrivasse la pandemia.
Kathryn B., Teacher
LA SFIDA: LA PANDEMIA INTERROMPE DI PERSONA L'ACCESSO AL LABORATORIO INFORMATICO
Kathryn Bradley insegna animazione al computer e arti ludiche alla Asheville High School, due corsi elettivi CTE a disposizione degli studenti. Il corso di Bradley consente di preparare gli studenti a professioni come la produzione televisiva e cinematografica, la pubblicità, la progettazione di videogiochi, l'architettura e altro ancora.
Gli studenti utilizzano le postazioni Mac nei laboratori informatici della scuola per eseguire i software necessari per questi corsi, che includono Adobe Creative Suite, Blender e Unity, oltre ad altre applicazioni di computer grafica 3D, animazione, video e game design.
L'accesso a questi programmi software è fondamentale per le classi di Bradley, quindi quando COVID-19 chiudeva il campus, gli studenti non avevano modo di accedere al software di cui avevano bisogno per continuare la loro esperienza di apprendimento.
«Quando la pandemia ha chiuso per la prima volta l'accesso ai laboratori informatici, è stato terribile», ha detto Bradley.
LA SOLUZIONE: SPLASHTOP CONSENTE L'ACCESSO REMOTO AI LABORATORI INFORMATICI
La Asheville High School cercava una soluzione che permettesse agli studenti di accedere alle risorse di cui avevano bisogno e ai computer del laboratorio scolastico dai propri dispositivi a casa.
Asheville High School ha deciso di distribuire Splashtop per laboratori remoti per le classi CTE di Kathryn Bradley. Con Splashtop, gli studenti possono accedere e controllare in remoto i computer di laboratorio dai propri computer, tablet e dispositivi Chromebook.
Durante le connessioni remote ad alte prestazioni (che forniscono una trasmissione a 4k), gli studenti possono vedere lo schermo del computer di laboratorio in tempo reale, possono controllarlo da remoto ed eseguire qualsiasi applicazione software come se fossero seduti in laboratorio.
«Splashtop soddisfa perfettamente il nostro bisogno», ha detto Bradley. «Possiamo fare il curriculum completo per i programmi di animazione e arti di gioco, utilizzando le lezioni già sviluppate prima della pandemia.»
I risultati: l'accesso remoto migliora l'impegno degli studenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Un vantaggio inaspettato di Splashtop per i laboratori remoti è che ora gli studenti hanno accesso ai computer di laboratorio Mac anche al di fuori del tempo di lezione. Possono accedere in remoto al laboratorio continua in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
«C'è un enorme vantaggio che consente agli studenti di utilizzare le applicazioni di animazione e progettazione di giochi ogni volta che lo desiderano, anche se è alle 2 del mattino mentre mangiano pizza fredda nelle loro camere da letto», ha dichiarato Bradley.
L'accesso aggiuntivo offre agli studenti più tempo per utilizzare le applicazioni software di cui hanno bisogno e li aiuta a diventare più responsabili del loro tempo e dei loro impegni di studio.
«È difficile insegnare questo tipo di responsabilità, ma l'accesso più fluido al software di laboratorio si è rivelato accelerare il processo per molti dei nostri studenti», ha detto.
BONUS: IL SUCCESSO DELL'ACCESSO REMOTO SI DIFFONDE OLTRE L'IMPLEMENTAZIONE INIZIALE
Dopo aver visto il successo del software Splashtop nei programmi di animazione e game art, la Asheville High School sta valutando la possibilità di utilizzarlo anche per altri corsi. Ad esempio, il dipartimento di ingegneria è interessato a utilizzare Splashtop per le lezioni di robotica e anche l'istruttore del corso di Adobe Digital Design lo sta adottando!
Dettagli
A proposito di Asheville High School
La Asheville High School, una delle 10 scuole K-12 del distretto Asheville City Schools con 4.400 studenti, ha diplomato l'88% degli studenti iscritti all'anno 2017. La scuola ha la missione di "educare tutti gli studenti alla cittadinanza produttiva, all'apprendimento permanente e alla realizzazione personale".
Si stima che un quarto dei circa 1.200 studenti della Asheville High School prenda almeno una classe nel dipartimento Career and Technical Education (CTE) durante il loro periodo scolastico.
Informazioni su Splashtop per laboratori remoti
Gli utenti possono accedere ai computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Gli utenti saranno in grado di controllare a distanza i computer di laboratorio con facilità su connessioni veloci (streaming in 4k) con qualità HD e audio.
Funzioni principali per garantire la produttività, tra cui trasferimento di file drag-and-drop, stampa remota, riattivazione remota, riavvio remoto, chat e altro ancora.
Pianificare le autorizzazioni di accesso remoto in modo che gli studenti possano accedere a determinati computer di laboratorio durante le fasce orarie.
Ottieni le principali funzionalità di accesso remoto, tra cui trasferimento di file con trascinamento della selezione, stampa remota, riattivazione remota, riavvio remoto, chat e altro ancora.
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