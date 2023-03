L'indagine di Splashtop rileva che l'84% degli studenti universitari vuole accedere da remoto ai laboratori informatici; l'approccio ibrido all'apprendimento dà potere agli studenti

Le università di tutto il mondo si rivolgono a Splashtop per collegare in modo sicuro studenti, insegnanti e IT con la tecnologia di accesso remoto

CUPERTINO, California - 26 ottobre 2022 - Secondo l'ultimo sondaggio di Splashtop, leader nel software di accesso remoto sicuro e di supporto, gli studenti di oggi si aspettano una certa flessibilità nell'apprendimento. Splashtop ha intervistato più di 1.000 studenti dell'istruzione superiore negli Stati Uniti e nel Regno Unito per capire meglio le loro preferenze in fatto di apprendimento a distanza e tecnologia. I risultati indicano che l'84% degli studenti universitari ritiene che l'accesso remoto ai laboratori informatici sia importante per la loro formazione e possa migliorare le loro prestazioni. Questi risultati indicano un cambiamento in atto nel modo in cui gli studenti preferiscono imparare.

"La nuova generazione di studenti di oggi si aspetta una tecnologia che li aiuti a imparare in modo più efficiente ed efficace, ovunque si trovino. Siamo estremamente orgogliosi di contribuire a colmare il divario tecnologico di quegli studenti che desiderano svolgere attività di laboratorio a casa e garantire loro un accesso sicuro e senza interruzioni ad applicazioni, file e hardware di cui hanno bisogno", ha dichiarato Nityasha Wadalkar, direttore del marketing di prodotto di Splashtop.

La tecnologia di accesso e supporto remoto di Splashtop lavora dietro le quinte in modo che studenti e docenti possano essere produttivi e collaborare da qualsiasi dispositivo, ovunque. Le università di tutto il mondo - tra cui l'Università della California, Los Angeles, l'Università di Westminster, Londra, la Duke University, l'Università di Nottingham, l'Università delle Arti di Londra e Virginia Tech - si affidano a Splashtop per alimentare la loro esperienza di apprendimento a distanza, compresa l'infrastruttura sicura e il supporto IT remoto.

Ulteriori risultati dell'indagine:

Per un'esperienza di apprendimento ottimale, gli studenti preferiscono alternare l'accesso alle risorse didattiche di persona a quello da remoto, soprattutto per quanto riguarda i computer dei laboratori.

Quando si tratta di lezioni in classe, gli studenti vogliono ancora confrontarsi con gli istruttori e i compagni. Infatti, il 46,2% degli studenti ritiene di apprendere meglio in un campus, mentre il 38,2% preferisce un mix di lezioni online e di persona. Oltre l'84% degli studenti ritiene che l'accesso remoto ai laboratori informatici sia importante e possa migliorare il loro rendimento, citando la possibilità di gestire le lezioni, i progetti e il lavoro in base ai propri orari come motivazione principale.

Portare il proprio dispositivo in classe è diventata la norma, rendendo la tecnologia remota una componente fondamentale per gli studenti che vogliono accedere al software e alle risorse necessarie.

Gli studenti di oggi, nativi digitali, preferiscono che l'esperienza scolastica rispecchi il loro stile di vita al di fuori della scuola, con un accesso continuo alle informazioni di cui hanno bisogno tramite i loro dispositivi. Gli intervistati dichiarano di utilizzare in media 1,8 dispositivi, tra cui una combinazione tra laptop, smartphone, computer fissi, tablet e Chromebook.

La stragrande maggioranza degli studenti si aspetta che l'università fornisca loro il supporto informatico di cui hanno bisogno.

Oltre il 90% degli studenti intervistati ha dichiarato di aspettarsi che la propria università fornisca assistenza tecnica in caso di problemi, rendendo il supporto informatico remoto sempre più prezioso per le università che vogliono creare un'esperienza digitale più dinamica per gli studenti.

Portare i laboratori informatici agli studenti, ovunque essi si trovino

Splashtop offre alle università la possibilità di creare ambienti di laboratorio virtuali che consentono l'apprendimento asincrono e la produttività da qualsiasi luogo o anche fuori orario. Questa flessibilità aiuta a promuovere l'equità e l'inclusione degli studenti con disabilità o difficoltà motorie, nonché degli studenti che si destreggiano tra lavoro, scuola e orari personali. Le soluzioni di accesso remoto di Splashtop sono indipendenti dai dispositivi, poiché supportano Windows, Mac, IOS, Android e Chromebook, così da consentire a studenti di ogni estrazione socioeconomica di accedere a potenti applicazioni e tecnologie.

Supportare gli studenti nelle loro attività a distanza

Grazie a Splashtop, gli addetti all'helpdesk possono fornire un'assistenza remota rapida e on-demand a qualsiasi dispositivo e assistere studenti e insegnanti a casa o nel campus.

Le funzioni di supporto IT di Splashtop consentono ai team tecnici di gestire e aggiornare in modo proattivo migliaia di dispositivi evitando di interrompere il processo di apprendimento. Il tutto è reso possibile dalla console di gestione centralizzata, che consente una gestione semplice ed efficace di utenti, autorizzazioni e dispositivi. L'accesso e le autorizzazioni possono essere programmati per fasce orarie specifiche, in modo da garantire a studenti e personale un'esperienza di accesso remoto ottimale, mantenendo la privacy e la sicurezza dei dati. Splashtop è conforme alla normativa FERPA grazie all'autenticazione a due fattori e al single-sign-on (SSO).

"La pandemia ha dato il via a una necessaria transizione verso processi più moderni e flessibili, consentiti dalle soluzioni software remote di Splashtop, e ha offerto agli studenti un modo migliore per conciliare la vita e gli studi", ha dichiarato Wadalkar. "Siamo costantemente impegnati nella ricerca di ciò che gli studenti e le scuole desiderano, per assicurarci di fornire soluzioni che rispondano alle diverse esigenze."

Per saperne di più su Splashtop Remote Computer Labs e Soluzioni per l'apprendimento a distanza e ibrido & , visita Splashtop alla Educause Annual Conference 2022, dal 25 al 28 ottobre 2022, presso lo stand #771.

