Splashtop collabora con Syncromsp per rilasciare la nuova integrazione di accesso remoto

Gli utenti di Syncro possono ora accedere con un solo clic allo strumento di supporto remoto leader per gli MSP



L'integrazione permette di utilizzare gli strumenti di accesso remoto non presidiato di Splashtop dall'interno della piattaforma RMM di Syncro. Anche senza la presenza di un utente finale, gli utenti di Syncro saranno in grado di avviare connessioni remote veloci, affidabili e sicure a qualsiasi computer gestito con un solo clic.

Caratteristiche principali Splashtop per SyncroFreshWorks

Avvia rapidamente una sessione di controllo remoto su qualsiasi computer in Syncro.

Accesso remoto e controllo dei computer Windows e Mac gestiti.

Semplifica le attività quotidiane con le funzioni Splashtop, tra cui trasferimento di file drag-and-drop, chat, riavvio remoto, condivisione del desktop tecnico e altro ancora.

Usa l'app Splashtop Business per accedere a computer remoti da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

«Splashtop è il software di accesso remoto più conveniente per gli MSP», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Collaborando con Syncro, la cui piattaforma RMM è molto apprezzata nella comunità MSP, stiamo offrendo agli MSP un'offerta di alto valore. Gli utenti di Syncro saranno in grado di fornire facilmente supporto remoto ai propri dispositivi a un prezzo accessibile con Splashtop.»

«Syncro è noto per l'ascolto degli MSP e per il rilascio rapido di nuove funzionalità basate su tale feedback. Recentemente, gli MSP che sono passati a noi da altre piattaforme hanno chiesto un'integrazione con Splashtop. Lavorare con il team di Splashtop è stato davvero facile e siamo entusiasti di annunciare questa integrazione. Gli MSP possono ora accedere facilmente ai dispositivi dei propri clienti tramite la nostra soluzione RMM (Remote Monitoring and Management) e l'affidabile connessione desktop remoto di Splashtop.» — Ian Alexander, COO di Syncro

Disponibilità

L'integrazione di Splashtop con Syncro è disponibile per gli utenti di Syncro che si abbonano al Supporto Remoto Splashtop o al Supporto On-Demand Splashtop (Splashtop SOS+10 o Splashtop SOS Unlimited). L'integrazione può essere valutata anche utilizzando una prova gratuita di Splashtop Remote Support o SOS. Ulteriori informazioni, comprese le istruzioni per la configurazione, sono disponibili all'indirizzo https://www.splashtop.com/integrations/syncro.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione a più di 20 milioni di utenti. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle proprie applicazioni e ai propri dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di supportare computer, apparecchiature mobili e industriali e l'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi.

Per saperne di più: https://www.splashtop.com