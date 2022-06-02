Splashtop collabora con Syncromsp per rilasciare la nuova integrazione di accesso remoto
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Gli utenti di Syncro possono ora accedere con un solo clic allo strumento di supporto remoto leader per gli MSP
San Jose, California, 22 gennaio 2020 - Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e supporto remoto, ha stretto una partnership con Syncro per portare l'accesso remoto Splashtop con un solo clic sulla piattaforma Syncro.
L'integrazione permette di utilizzare gli strumenti di accesso remoto non presidiato di Splashtop dall'interno della piattaforma RMM di Syncro. Anche senza la presenza di un utente finale, gli utenti di Syncro saranno in grado di avviare connessioni remote veloci, affidabili e sicure a qualsiasi computer gestito con un solo clic.
Caratteristiche principali Splashtop per SyncroFreshWorks
Avvia rapidamente una sessione di controllo remoto su qualsiasi computer in Syncro.
Accesso remoto e controllo dei computer Windows e Mac gestiti.
Semplifica le attività quotidiane con le funzioni Splashtop, tra cui trasferimento di file drag-and-drop, chat, riavvio remoto, condivisione del desktop tecnico e altro ancora.
Usa l'app Splashtop Business per accedere a computer remoti da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
«Splashtop è il software di accesso remoto più conveniente per gli MSP», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Collaborando con Syncro, la cui piattaforma RMM è molto apprezzata nella comunità MSP, stiamo offrendo agli MSP un'offerta di alto valore. Gli utenti di Syncro saranno in grado di fornire facilmente supporto remoto ai propri dispositivi a un prezzo accessibile con Splashtop.»
«Syncro è noto per l'ascolto degli MSP e per il rilascio rapido di nuove funzionalità basate su tale feedback. Recentemente, gli MSP che sono passati a noi da altre piattaforme hanno chiesto un'integrazione con Splashtop. Lavorare con il team di Splashtop è stato davvero facile e siamo entusiasti di annunciare questa integrazione. Gli MSP possono ora accedere facilmente ai dispositivi dei propri clienti tramite la nostra soluzione RMM (Remote Monitoring and Management) e l'affidabile connessione desktop remoto di Splashtop.» — Ian Alexander, COO di Syncro
Disponibilità
L'integrazione Splashtop con Syncro è disponibile per gli utenti Syncro che si abbonano a Splashtop Remote Support o Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS+10 o Splashtop SOS Unlimited). L'integrazione può anche essere valutata utilizzando una versione di prova gratuita di Splashtop Remote Support o SOS . Ulteriori informazioni, incluse le istruzioni di configurazione, sono disponibili all'indirizzo https://www.splashtop.com/partners/integrations/syncro
Informazioni su Splashtop
Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione a più di 20 milioni di utenti. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle proprie applicazioni e ai propri dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di supportare computer, apparecchiature mobili e industriali e l'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi.
Per saperne di più: https://www.splashtop.com