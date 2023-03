Splashtop lancia la realtà aumentata per il supporto tecnico remoto

Splashtop AR consente ai tecnici che operano in remoto di visualizzare e risolvere facilmente i problemi tecnici in loco più velocemente, riducendo i tempi di inattività e i costi operativi, aumentando la produttività e migliorando la soddisfazione di clienti e dipendenti

12 aprile 2022, Cupertino, CA – Splashtop, leader nelle soluzioni di supporto e accesso remoto sicuro, ha annunciato oggi la disponibilità di Splashtop AR, uno strumento di supporto remoto con realtà aumentata (AR) che consente ai tecnici che operano fuori sede di vedere, individuare e risolvere facilmente e rapidamente i problemi tecnici in loco tramite la condivisione di telecamere mobili e annotazioni AR interattive.

"La realtà aumentata rappresenta la naturale evoluzione ed estensione del supporto remoto per settori come l'assistenza sul campo, la manutenzione e la riparazione, la vendita al dettaglio, il settore alberghiero e la produzione", ha dichiarato Mark Lee, cofondatore e CEO di Splashtop. "Riuscire a vedere le problematiche consente ai tecnici che lavorano a distanza di identificare e risolvere rapidamente un problema o di condividere le informazioni direttamente con il personale in loco. Questo contribuisce a migliorare la velocità di risoluzione e i tempi di inattività, risparmiando sulle spese operative e, soprattutto, riducendo i disagi dei dipendenti e dei clienti dovuti alla tecnologia".

Secondo Aberdeen Research, i tempi di inattività imprevisti, in tutte le aziende, possono arrivare a costare fino a 260.000 dollari all'ora. Inviare un tecnico per una riparazione tecnica o per un intervento a domicilio ha un costo quantificabile, che include le spese di manodopera, gli spostamenti e le attività amministrative correlate al trasferimento. Il supporto IT remoto supportato dall'AR consente a un team IT centralizzato di fornire supporto all'intera organizzazione o base di clienti e riduce le visite a domicilio.

Un team di supporto IT remoto centralizzato con più dipendenti può anche consentire la condivisione delle conoscenze, rendendo ogni riparazione remota molto meno dispendiosa in termini di tempo. Inoltre, nel caso in cui sia necessaria una visita sul posto, una diagnosi preliminare a distanza garantisce la presenza del tecnico più adatto, in possesso dei pezzi di ricambio o dei materiali giusti.

Paniceus Systems, che fornisce supporto IT a Peter Pane, un franchising di ristoranti in espansione che gestisce 46 ristoranti in Germania e Austria, ha abbattuto i tempi di inattività dei suoi dispositivi del 50% grazie a Splashtop AR. "Un conto è chiamare i dipendenti su FaceTim e tentare di risolvere il problema. Con Splashtop AR, posso aiutare virtualmente i miei dipendenti e indicare gli elementi direttamente sullo schermo. Questo rende il supporto decisamente più facile per noi", ha commentato Björn Runge, responsabile IT di Paniceus. "Ora l'IT può dire, 'fammi dare un'occhiata', e l'utente che riceve il supporto può osservare il tecnico indicare direttamente gli elementi e annotarli nel video condiviso. Qualsiasi utente può seguirlo. È davvero facile risolvere problemi come la sostituzione di cavi, il riavvio, ecc."

Come funziona Splashtop AR

Splashtop AR è facile da usare. I tecnici in remoto si connettono semplicemente tramite una telecamera su un dispositivo mobile e visualizzano un ambiente dal vivo, come se fossero sul posto. Ora che possono vedere virtualmente il problema, possono collaborare con il personale in loco proprio come se lavorassero fianco a fianco. Inoltre, utilizzando le annotazioni AR possono risolvere i problemi con un risparmio di tempo che può arrivare fino al 50% senza dover fare intervenire un tecnico sul posto.

I vantaggi di Splashtop AR:

Risolvere i problemi più velocemente : riduci i tempi di inattività guidando in remoto il personale in loco nella risoluzione dei problemi con annotazioni AR interattive e comunicazione bidirezionale.

Aumentare la produttività dei tecnici : dai ai tecnici la possibilità di fornire supporto a diversi siti fuori sede e di diminuire le visite a domicilio con diagnosi remota e possibilità di risoluzione dei problemi.

Condividere conoscenze e collaborare : consenti al personale non tecnico in loco di risolvere i problemi e aiutare gli apprendisti sul campo necessitano di una guida tecnica di livello 2.

Migliorare la soddisfazione dei clienti e dei dipendenti: aumenta la possibilità di risoluzione alla prima chiamata orientando i dipendenti o i clienti a risolvere i problemi tecnici con l'aiuto di un tecnico remoto esperto.

*Splashtop AR è disponibile come componente aggiuntivo di Splashtop Enterprise, una soluzione unificata di assistenza a distanza e accesso remoto sicuro.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nell'accesso e supporto remoto sicuro. L'azienda offre un'esperienza di persona di cui gli utenti hanno bisogno, accompagnata da un livello di sicurezza di cui l'IT può fidarsi. A differenza delle soluzioni di accesso remoto lente e complicate, l'esperienza in persona di Splashtop è veloce, semplice e sicura, proprio come se ci si trovasse davanti alla macchina in loco. La nostra qualità 4K a 60 fps con affidabilità e scalabilità di livello aziendale definisce lo standard per le prestazioni. Splashtop semplifica l'accesso e il supporto per Windows, Mac, Linux, iOS e Android in un'unica applicazione. L'autenticazione a due fattori, il single sign-on e la conformità SOC2, GDPR, CCPA e HIPAA forniscono una sicurezza affidabile. Il supporto globale istantaneo di Splashtop consente agli utenti di parlare direttamente con un esperto, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Scopri di più su www.splashtop.com.