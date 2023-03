Splashtop si unisce al programma per i partner ServiceNow

Splashtop prevede di integrare le sue soluzioni di accesso remoto ai computer e di assistenza remota con le soluzioni di gestione dei servizi IT di ServiceNow

San Jose, California - 27 marzo 2019 - Splashtop Inc. è lieta di annunciare la sua ammissione al ServiceNow Technology Partner Program. L'adesione a questo programma per partner consente a Splashtop di proporre, ricevere formazione e fornire soluzioni di implementazione ai clienti ServiceNow. Inoltre, grazie all'adesione al programma, Splashtop ha accesso agli strumenti e alle risorse di ServiceNow, che consentono all'azienda di velocizzare le attività di automazione dei servizi IT. Splashtop è lieta di fornire i prodotti e le implementazioni leader del settore di ServiceNow per migliorare il lavoro delle persone.

Splashtop offre soluzioni di accesso remoto e assistenza remota sicure e convenienti, ideali per le piccole e medie imprese e per gli helpdesk e i team di assistenza delle aziende.

L'IT, i service desk e i team di supporto possono accedere da remoto ai dispositivi Windows, Mac, iOS e Android degli utenti per fornire assistenza grazie a Splashtop On-Demand Support (SOS).

Gli MSP e l'assistenza IT possono utilizzare Splashtop Remote Support per accedere da remoto in qualsiasi momento e per monitorare e gestire i computer endpoint.

Privati e professionisti possono accedere in remoto ai loro computer da un altro computer o dispositivo mobile con Splashtop Business Access.

I prodotti aziendali Splashtop offrono all'IT funzionalità di supporto remoto sicure e al tempo stesso la flessibilità di accedere ai propri computer da qualsiasi luogo.

"Siamo entusiasti di far parte del ServiceNow Technology Partner Program", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Partecipando al programma, Splashtop sarà in grado di fornire integrazioni che renderanno gli strumenti di assistenza remota di Splashtop facilmente accessibili dall'interno delle soluzioni di IT Service Management (ITSM) di ServiceNow per aumentare l'efficienza del servizio per i clienti di ServiceNow".

Per saperne di più sulle offerte di assistenza e accesso remoto di Splashtop, visita il sito www.splashtop.com.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e a MSPs di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di supporto On-Demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più visita https://www.splashtop.com.

ServiceNow, il logo ServiceNow, Now, Now Platform e altri marchi ServiceNow sono marchi e/o marchi registrati di ServiceNow, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Altri nomi di società, nomi di prodotti e loghi possono essere marchi di fabbrica delle rispettive società a cui sono associati.