Splashtop introduce la funzionalità di chat nella suite di prodotti di supporto remoto per MSP e professionisti IT
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.
Oltre 30.000 MSP e IT sono passati alla soluzione di assistenza remota Splashtop da alternative
San Jose, CA - 22 marzo 2016 - Splashtop Inc., leader mondiale nell'accesso, nel supporto e nella collaborazione remota tra dispositivi, annuncia che la funzionalità di chat è ora incorporata nella sua famiglia di prodotti per il supporto remoto - Splashtop Business, Splashtop Business for Remote Support, e Splashtop On-Demand Support (SOS), ottimizzati per gli MSP e i professionisti IT alla ricerca di una soluzione di supporto remoto conveniente e migliore della categoria. Insoddisfatti dell'aumento dei prezzi di rinnovo e dell'inadeguatezza del servizio clienti delle soluzioni di assistenza remota esistenti, gli MSP e gli IT possono ora migrare a Splashtop, godendo dei seguenti vantaggi:
Una soluzione conveniente a una frazione del costo delle alternative, che offre modelli di prezzo sia basati sull'utente che sul computer.
Le migliori prestazioni di accesso remoto della categoria con zero lag
Soluzione di assistenza non presidiata e presidiata
Connettività senza soluzione di continuità attraverso qualsiasi rete
Sicurezza robusta - TLS con crittografia AES a 256 bit
Raggruppamento, registrazione e avvisi
Migrazione e implementazione facili
Trasferimento file
Stampa remota
Chatta
I prodotti Splashtop Remote Support sono inoltre ben integrati con diverse soluzioni di Remote Monitoring and Management (RMM), Professional Services Automation (PSA) e help desk, consentendo agli IT e agli MSP di essere più efficaci nell'assistenza ai propri clienti.
"Oltre trentamila MSP e IT hanno adottato Splashtop Business e Splashtop Business for Remote Support", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Molti hanno chiesto la possibilità di chattare e siamo entusiasti di mantenere la nostra promessa di aggiungere continuamente valori ai nostri clienti".
Scopri di più e iscriviti alla prova gratuita:
Splashtop Business (prezzo basato sull'utente): https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business per il supporto remoto (tariffa basata su computer): https://www.splashtop.com/remote-support
Assistenza Splashtop On-Demand (SOS): https://www.splashtop.com/sos
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Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività, assistenza e collaborazione cross-screen, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Splashtop servizi di desktop remoto consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Prodotti di collaborazione come Splashtop Classroom e Mirroring360 consentono di condividere efficacemente lo schermo da uno a molti dispositivi. Oltre 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.
Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità con le VPN mobili e l'RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito attraverso partner MDM/MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con filiali internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com
Tutti i nomi di marchi e prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.
Contatto con i media
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com