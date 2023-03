Splashtop introduce la funzionalità di chat nella suite di prodotti di supporto remoto per MSP e professionisti IT

Oltre 30.000 MSP e IT sono passati alla soluzione di assistenza remota Splashtop da alternative

San Jose, CA - 22 marzo 2016 - Splashtop Inc., leader mondiale nell'accesso, nel supporto e nella collaborazione remota tra dispositivi, annuncia che la funzionalità di chat è ora incorporata nella sua famiglia di prodotti per il supporto remoto - Splashtop Business, Splashtop Business for Remote Support, e Splashtop On-Demand Support (SOS), ottimizzati per gli MSP e i professionisti IT alla ricerca di una soluzione di supporto remoto conveniente e migliore della categoria. Insoddisfatti dell'aumento dei prezzi di rinnovo e dell'inadeguatezza del servizio clienti delle soluzioni di assistenza remota esistenti, gli MSP e gli IT possono ora migrare a Splashtop, godendo dei seguenti vantaggi:

Una soluzione conveniente a una frazione del costo delle alternative, che offre modelli di prezzo sia basati sull'utente che sul computer.

Le migliori prestazioni di accesso remoto della categoria con zero lag

Soluzione di assistenza non presidiata e presidiata

Connettività senza soluzione di continuità attraverso qualsiasi rete

Sicurezza robusta - TLS con crittografia AES a 256 bit

Raggruppamento, registrazione e avvisi

Migrazione e implementazione facili

Trasferimento file

Stampa remota

Chatta

I prodotti Splashtop Remote Support sono inoltre ben integrati con diverse soluzioni di Remote Monitoring and Management (RMM), Professional Services Automation (PSA) e help desk, consentendo agli IT e agli MSP di essere più efficaci nell'assistenza ai propri clienti.

"Oltre trentamila MSP e IT hanno adottato Splashtop Business e Splashtop Business for Remote Support", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Molti hanno chiesto la possibilità di chattare e siamo entusiasti di mantenere la nostra promessa di aggiungere continuamente valori ai nostri clienti".

Scopri di più e iscriviti alla prova gratuita:

Splashtop Business (prezzo basato sull'utente): https://www.splashtop.com/business

Splashtop Business per il supporto remoto (tariffa basata su computer): https://www.splashtop.com/remote-support

Assistenza Splashtop On-Demand (SOS): https://www.splashtop.com/sos