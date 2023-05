Splashtop finalista con il massimo dei voti ai premi IT Europa Channel Awards 2023

IT Europa riconosce a Splashtop un progetto innovativo che prevede l'Assistenza computerizzata a distanza,



CUPERTINO, Calif., 24 maggio 2023 - Oggi Splashtop festeggia il recente riconoscimento agli IT Europa Channel Awards come Highly Commended Vendor nella categoria Vertical Application Solution of the Year per l'innovativa applicazione di Splashtop con Beyond Digital Solutions.

Beyond Digital Solutions è un'agenzia di comunicazione che progetta soluzioni digitali coinvolgenti che influenzano il modo in cui le persone interagiscono con i marchi. Utilizzano la soluzione Splashtop Enterprise per migliorare le loro capacità di Assistenza computerizzata a distanza,





Le pluripremiate soluzioni di Splashtop accesso remoto e Assistenza computerizzata a distanza,

hanno permesso a Beyond Digital Solutions di risparmiare sui costi e sulla soddisfazione dei clienti:

Ridurre al minimo i tempi di inattività delle campagne di digital signage. Splashtop ha permesso al service desk di controllare e supportare facilmente oltre 200 macchine al giorno, sostituendo le visite in loco con pochi click da remoto.

Guadagna flessibilità e competitività. Grazie alla possibilità di scegliere e gestire qualsiasi software da remoto, Beyond Digital ha potuto creare campagne digitali su misura per i propri clienti.

Supporta clienti e dipendenti con uno strumento sicuro e non invasivo Assistenza computerizzata a distanza,

Attivazione on-demand senza necessità di installazione o manutenzione locale.

Permetti al personale IT di accedere e operare contemporaneamente sullo stesso computer , senza essere disconnesso dalle proprie sessioni, per un processo di risoluzione dei problemi più efficiente.

Consenti ai dipendenti di lavorare in remoto dai propri dispositivi. Con un'assistenza tempestiva e l'accesso a workstation e programmi di alto livello, indipendentemente dal sistema operativo.

"In Splashtop stiamo cambiando il modo in cui le aziende supportano tutto, dal lavoro quotidiano alle applicazioni IoT, e il nostro recente riconoscimento da parte di IT Europa convalida il nostro impegno verso l'eccellenza", ha dichiarato Alexander Draaijer, Direttore Generale di Splashtop EMEA. "Le nostre capacità di Assistenza computerizzata a distanza,



Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.