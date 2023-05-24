Splashtop finalista con il massimo dei voti ai premi IT Europa Channel Awards 2023
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IT Europa riconosce a Splashtop un progetto innovativo che prevede l'Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza di soluzioni di digital signage immersivo in Europa e Nord America.
CUPERTINO, California, 24 maggio 2023 - Oggi Splashtop festeggia il recente riconoscimento agli IT Europa Channel Awards come fornitore altamente raccomandato nella categoria Vertical Application Solution of the Year per l'innovativa applicazione di Splashtop con Beyond Digital Solutions.
Beyond Digital Solutions è un'agenzia di comunicazione che progetta soluzioni digitali coinvolgenti che influenzano il modo in cui le persone interagiscono con i marchi. Utilizza la soluzione Splashtop Enterprise per migliorare le capacità di supporto remoto per i 7.000 schermi digitali che gestisce per clienti in Europa, Stati Uniti e Canada. Il miglioramento dell'efficienza che ne è derivato ha permesso a Beyond Digital Solutions di risolvere il 90% dei problemi da remoto, riducendo al minimo le interruzioni e risparmiando in media 15.000 chilometri di strada, oltre a quattro tonnellate di emissioni di CO2 per cliente.
Splashtop ha risposto a tutte le nostre esigenze. Con un'unica soluzione scalabile, potevamo controllare in remoto i nostri schermi ovunque e supportare un'ampia gamma di dispositivi per i clienti e il personale interno. Il tutto con un software non invasivo e sicuro, che può essere attivato su richiesta", ha dichiarato Michael Thompson, Digital Architect ed esperto di Digital Signage
Le pluripremiate soluzioni di accesso remoto e supporto remoto di Splashtop hanno consentito a Beyond Digital Solutions di risparmiare sui costi e aumentare la soddisfazione dei clienti consentendo di:
Ridurre al minimo i tempi di inattività per le campagne di segnaletica digitale. Splashtop ha permesso al service desk di controllare e fornire assistenza a oltre 200 macchine al giorno, eliminando le visite in loco grazie a pochi clic da remoto.
Guadagnare flessibilità e competitività. Grazie alla possibilità di scegliere e gestire qualsiasi software da remoto, Beyond Digital è riuscita a creare campagne digitali su misura per i propri clienti.
Supportare clienti e dipendenti con uno strumento di supporto remoto sicuro e non invasivo. Attivazione on-demand senza necessità di installazione o manutenzione locale.
Consentire al personale IT di accedere e operare contemporaneamente sullo stesso computer, senza essere disconnesso dalle proprie sessioni, per un processo di risoluzione dei problemi più efficiente.
Consentire ai dipendenti di lavorare in remoto dai loro dispositivi. Grazie all'assistenza tempestiva e all'accesso a workstation e programmi di alto livello, indipendentemente dal sistema operativo.
"In Splashtop stiamo cambiando il modo in cui le aziende forniscono servizi di supporto per qualsiasi cosa, dal lavoro quotidiano alle applicazioni IoT, e il nostro recente riconoscimento da parte di IT Europa convalida il nostro impegno verso l'eccellenza", ha dichiarato Alexander Draaijer, Direttore Generale di Splashtop EMEA. "Le nostre capacità di supporto remoto si sono dimostrate fondamentali per promuovere l'innovazione, come dimostra il nostro progetto innovativo con Beyond Digital Solutions. Siamo orgogliosi di essere all'avanguardia nell'assistenza IoT e siamo entusiasti di continuare a fornire soluzioni innovative alle aziende di tutto il mondo."
Splashtop è uno dei principali fornitori di soluzioni per l'accesso remoto e l'assistenza sicura per le piccole e medie imprese (SMB), ma anche per le aziende più grandi, in tutti i settori verticali a livello globale, tra cui quello dei media e dell'intrattenimento, dell'istruzione, dei servizi finanziari, dei servizi sanitari, dei trasporti e altri ancora. Splashtop è stata recentemente premiata con il 2023 Top Rated Award from TrustRadius, un premio basato interamente sul feedback dei clienti. Per saperne di più, visita Splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com