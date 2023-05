Splashtop vince il 2023 TrustRadius Top Rated Award per due anni di fila

Splashtop è stata nuovamente riconosciuta per l'eccezionale esperienza dell'utente e l'assistenza ai clienti in Remote Desktop e Assistenza computerizzata a distanza,



CUPERTINO, California, 10 maggio 2023 -Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il mondo del lavoro ovunque, è orgogliosa di annunciare che IT è stato nominato vincitore del TrustRadius Top Rated Award 2023 in entrambe le categorie Remote Desktop e Assistenza informatica a distanza,



"Splashtop ha vinto i Top Rated Awards nelle categorie Assistenza informatica a distanza,



L'amministratore delegato di Splashtop, Mark Lee, ha espresso gratitudine e orgoglio per i risultati raggiunti dall'azienda, dichiarando: "La nostra strategia di crescita incentrata sul cliente e sul prodotto ci ha permesso di portare continuamente sul mercato i prodotti migliori. Ci impegniamo a fornire ai nostri utenti un'esperienza eccezionale, sostenuta da un'assistenza clienti reattiva. L'aver vinto i Top Rated Awards di TrustRadius è una testimonianza della nostra incessante ricerca dell'eccellenza nel settore."

In qualità di leader nelle soluzioni di accesso remoto e assistenza, Splashtop offre una piattaforma facile da usare e a prezzi competitivi, con caratteristiche di sicurezza leader nel settore. L'impegno dell'azienda nel rispondere ai clienti distingue IT dalla concorrenza, garantendo agli utenti il massimo livello di soddisfazione.

L'ottenimento del Top Rated Award sottolinea la credibilità e l'impegno di Splashtop nel fornire le migliori soluzioni di accesso remoto e assistenza sul mercato. I recensori di TrustRadius hanno lodato la piattaforma per la sua facilità d'uso, la sicurezza e il supporto.

Scopri cosa dicono i clienti:

"Splashtop permette al nostro team di progettazione 2D & 3D di interagire con i software installati sui sistemi dell'ufficio che possono essere ad alta intensità di CPU. Possiamo mettere in coda i rendering per l'elaborazione senza gravare sui computer remoti che non dispongono delle risorse necessarie. Splashtop è stato uno strumento affidabile per il nostro piccolo team e allo stesso tempo efficiente dal punto di vista dei costi". Direttore marketing & Società di pubblicità

"Rispetto ad altri strumenti, ho trovato Splashtop un prodotto di cui non devo preoccuparmi una volta che IT è stato installato. Il più delle volte, gli strumenti di Assistenza computerizzata a distanza,

Responsabile IT, istruzione superiore

"Prodotto eccellente ad un prezzo eccellente! Mi ha fatto risparmiare soldi, tempo e stress. Quasi tre anni dopo sono ancora felice". Direttore IT, fornitore di servizi IT

Per maggiori informazioni sulle pluripremiate soluzioni di accesso remoto e assistenza di Splashtop, visita il sito Splashtop.com.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com

Informazioni su TrustRadius

TrustRadius è un sito di recensioni affidabili per la tecnologia aziendale, al servizio di acquirenti e venditori. La piattaforma aiuta gli acquirenti a prendere decisioni migliori in merito ai prodotti sulla base di recensioni imparziali e approfondite, aiutando allo stesso tempo i venditori a sfruttare e a scalare la voce autentica dei loro clienti. TrustRadius ha oltre 680.000 recensioni e valutazioni verificate in più di 400 categorie di software. Per saperne di più, visita il sito www.trustradius.com