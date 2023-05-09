Splashtop vince il 2023 TrustRadius Top Rated Award per due anni di fila
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Splashtop è stata nuovamente riconosciuta per l'eccezionale esperienza utente e l'assistenza clienti nelle categorie Desktop remoto e Supporto remoto
CUPERTINO, California, 10 maggio 2023 -Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il mondo del lavoro da qualsiasi luogo, è orgogliosa di annunciare di essere stata nominata vincitrice del TrustRadius Top Rated Award 2023 in entrambe le categorie, Remote Desktop e Remote Support. Questo prestigioso riconoscimento si basa interamente sulle recensioni e sull'opinione dei clienti e sottolinea l'impegno di Splashtop nei confronti dell'esperienza utente e dell'assistenza ai clienti.
"Splashtop ha vinto i Top Rated Awards nelle categorie Remote Support e Remote Desktop", ha dichiarato Megan Headley, VP of Research di TrustRadius. "Questi premi si basano direttamente sul feedback dei clienti e aiutano gli acquirenti di software a prendere decisioni di acquisto migliori, mettendo in evidenza i prodotti che offrono alti livelli di soddisfazione dei clienti".
L'amministratore delegato di Splashtop, Mark Lee, ha espresso gratitudine e orgoglio per i risultati ottenuti dall'azienda, dichiarando: "La nostra strategia di crescita incentrata sul cliente e sul prodotto ci ha consentito di portare costantemente sul mercato i prodotti migliori. Ci impegniamo a fornire ai nostri utenti un'esperienza eccezionale, supportata da un'assistenza clienti sempre attenta. La vittoria di questi TrustRadius Top Rated Awards è una testimonianza della nostra incessante ricerca dell'eccellenza nel settore".
In qualità di leader nelle soluzioni di accesso e supporto remoto, Splashtop offre una piattaforma di facile utilizzo dal costo competitivo e con funzioni di sicurezza leader nel settore. L'impegno dell'azienda nel rispondere ai clienti la rende diversa dai concorrenti, garantendo agli utenti il massimo livello di soddisfazione.
Il riconoscimento Top Rated Award sottolinea la credibilità e l'impegno di Splashtop nel fornire le migliori soluzioni di accesso e supporto remoto sul mercato. I recensori di TrustRadius hanno elogiato la piattaforma per la sua facilità d'uso, la sicurezza e l'assistenza.
Scopri cosa dicono i clienti:
"Splashtop permette al nostro team di progettazione 2D e 3D di interagire con i software installati sui sistemi dell'ufficio che potrebbero richiedere un uso intensivo della CPU. Possiamo mettere in coda i rendering per l'elaborazione senza gravare sui computer remoti che non dispongono delle risorse necessarie. Splashtop è stato uno strumento affidabile per il nostro piccolo team e al tempo stesso efficiente dal punto di vista dei costi." Direttore di un'azienda di marketing e pubblicità
"Rispetto ad altri strumenti, ho scoperto che Splashtop è un prodotto di cui non devo preoccuparmi una volta installato. Il più delle volte gli strumenti di supporto remoto sono fondamentali in caso di emergenza e, a differenza di altri, Splashtop non mi ha mai deluso nelle emergenze. È facile da usare e posso utilizzarlo da qualsiasi dispositivo io abbia a disposizione in caso di emergenza." Responsabile IT di un istituto di istruzione superiore
"Prodotto eccellente a un prezzo eccellente! Mi ha fatto risparmiare soldi, tempo e stress.Quasi tre anni dopo sono ancora felice." Direttore IT, fornitore di servizi IT
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Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com
Informazioni su TrustRadius
TrustRadius è un sito di recensioni affidabili per la tecnologia aziendale, al servizio di acquirenti e venditori. La piattaforma aiuta gli acquirenti a prendere decisioni migliori in merito ai prodotti sulla base di recensioni imparziali e approfondite, aiutando al contempo i venditori a sfruttare e valorizzare la voce autentica dei loro clienti. TrustRadius ha oltre 680.000 recensioni e valutazioni verificate in più di 400 categorie di software. Per saperne di più, visita www.trustradius.com