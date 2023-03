Splashtop amplia il supporto per l'accesso remoto Linux alle distribuzioni Linux aggiuntive

Gli utenti Splashtop possono ora accedere e controllare in remoto i loro computer Linux da dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

SAN JOSE, Calif., 26 marzo 2020 — Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto e supporto remoto, ha aggiunto nuove distribuzioni Linux accessibili e controllate in remoto utilizzando gli strumenti di accesso remoto Splashtop. Le piattaforme desktop Linux supportate ora includono:

Nuovo! CentOS 7 e 8

Nuovo! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1

Nuovo! Fedora 29-31

Desktop Ubuntu 16.04 e 18.04

I computer che girano su queste distribuzioni Linux possono ora essere accessibili e controllati dall'app Splashtop Business su dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

Mark Lee, CEO di Splashtop ha dichiarato: «Supportando più distribuzioni Linux come CentOS, RHEL e Fedora, ora estendiamo Splashtop a gran parte degli utenti Linux. Gli utenti possono accedere in remoto ai computer Linux come se fossero seduti proprio di fronte a loro. Recentemente, abbiamo visto un numero crescente di clienti che utilizzano VNC (e anche VPN) passare a Splashtop dal momento che hanno riscontrato problemi di prestazioni e scalabilità poiché intere aziende stanno lavorando in remoto da casa.»

Un'alternativa superiore a VNC

Gli utenti di Linux possono passare da VNC poiché Splashtop offre un'alternativa 10 volte più veloce, più sicura, più facile da configurare e da utilizzare per accedere da remoto ai computer Linux.

Soluzioni Splashtop per Linux Remote Desktop

L'accesso automatico al desktop remoto a Linux è disponibile in:

Splashtop Remote Support : accesso e gestione automatica e in qualsiasi momento dei computer per MSP e IT

SOSSplashtop — SOS+10 e SOS Unlimited forniscono accesso automatico in qualsiasi momento a 10 computer o illimitato. SOS, concesso in licenza per ogni tecnico concorrente, include anche un supporto rapido per computer e dispositivi mobili per gli help desk.

Splashtop Business Access — Accesso remoto al computer per privati e professionisti aziendali

Connessioni sicure con Splashtop

Le aziende di tutto il mondo, tra cui grandi banche, forze dell'ordine e agenzie governative, utilizzano Splashtop in modo sicuro. Le caratteristiche di sicurezza di Splashtop includono l'autenticazione a due fattori, TLS 1.2, crittografia AES a 256 bit e altro ancora.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle proprie applicazioni e ai propri dati da qualsiasi dispositivo, ovunque.

I servizi di Splashtop Remote Support consentono all'IT e agli MSP di supportare computer, dispositivi mobili, apparecchiature industriali e Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di supporto on-demand Splashtop consentono ai team di supporto e help desk di accedere in remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire supporto.

I servizi di collaborazione Splashtop, inclusi Mirroring360 e Classroom, consentono una condivisione efficace dello schermo, uno-a-molti, su più dispositivi. Più di 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Ulteriori informazioni sono disponibili all' indirizzo https://www.splashtop.com.