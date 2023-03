Splashtop espande le funzionalità di supporto per l'accesso remoto Chromebook

I professionisti IT e del supporto possono ora avviare connessioni remote a qualsiasi Chromebook

SAN JOSE, California, martedì 28 luglio 2020 - Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto e supporto, ha rilasciato nuove funzionalità di accesso remoto ai Chromebook. I professionisti dell'IT e dell'assistenza possono ora avviare connessioni remote ai Chromebook e vedere lo schermo completo di qualsiasi computer Chromebook remoto in tempo reale, per aiutare gli utenti a risolvere i loro problemi in modo semplice e veloce. Può essere utilizzato anche dagli insegnanti per visualizzare da remoto il contenuto dello schermo del dispositivo Chromebook di uno studente in tempo reale per assisterlo in situazioni di apprendimento individuale.

Un aggiornamento tempestivo nell'era dell'apprendimento remoto

La nuova funzione di accesso remoto di Splashtop per i Chromebook arriva in un momento in cui gli studenti, dall'università alla scuola secondaria, utilizzano sempre più spesso i Chromebook per i loro studi.

«Durante questa pandemia, abbiamo notato un aumento dell'uso di Chromebooks per sostenere iniziative di apprendimento remoto e la continuità accademica,» ha detto Mark Lee, CEO di Splashtop «Come risultato, accademico team di supporto IT si trovano ad affrontare un numero schiacciante di richieste di fornire supporto remoto a Chromebooks. Con questa nuova funzionalità Splashtop, questa sfida può essere superata», ha dichiarato Lee.

Un complemento alle soluzioni Splashtop per l'apprendimento remoto

La nuova funzione di Splashtop per visualizzare da remoto i dispositivi Chromebook è un complemento alle numerose soluzioni di accesso remoto che Splashtop offre agli istituti accademici. Questi includono:

Accesso remoto ai computer della scuola per gli studenti - Permette agli studenti di accesso remoto ai computer dei laboratori del campus & applicazioni da qualsiasi dispositivo (compresi i Chromebook)

Accesso remoto al computer per docenti e insegnanti - Gli insegnanti e i docenti possono accedere in remoto ai computer della scuola da qualsiasi luogo.

Strumenti di supporto remoto - Per i team IT delle scuole, che possono supportare da remoto i computer e i dispositivi di studenti e insegnanti e lavorare da remoto.

Disponibilità

L'accesso remoto al Chromebook è disponibile in tutti i piani Splashtop SOS e Splashtop Remote Support Premium. Supporta l'accesso a modelli di Chromebook in grado di eseguire applicazioni Android. Questa funzione è solo di visualizzazione e non include la possibilità di controllare i Chromebook da remoto. Scopri di più sull'accesso remoto di Splashtop ai Chromebook.

