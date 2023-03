Splashtop dimostra le innovazioni software di supporto remoto alla conferenza annuale HDI 2019

[Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e assistenza remota, presenterà le sue ultime offerte di software SaaS di assistenza remota per help desk, IT, team di assistenza e fornitori di servizi gestiti alla HDI Annual Conference 2019, che si terrà dal 9 all'11 aprile a Orlando, in Florida. La Conferenza HDI & riunisce un gruppo eterogeneo di esperti, professionisti, leader di pensiero e fornitori di soluzioni, tutti uniti da un unico obiettivo: dare energia e potere ai professionisti dei servizi e dell'assistenza per fare la differenza nelle loro carriere e organizzazioni. Splashtop sarà presente allo stand n. 635 del padiglione espositivo.

Nuova integrazione del supporto on demand con le più diffuse soluzioni PSA

Splashtop presenterà la sua nuova integrazione Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) con ServiceNow durante le dimostrazioni presso lo stand Splashtop. Questa nuova integrazione consente ai professionisti dell'assistenza che utilizzano ServiceNow di avviare rapidamente una sessione on-demand con un utente finale direttamente dalla console di ServiceNow. Le caratteristiche includono:

Fai clic per avviare una sessione di assistenza rapida dall'interno di un incidente ServiceNow

Accedi da remoto a dispositivi Windows, Mac, iOS e Android

Registra automaticamente i dettagli della sessione di accesso remoto nell'incidente ServiceNow per supportare i requisiti di audit.

L'integrazione Splashtop On-Demand Support per ServiceNow è disponibile da subito nel ServiceNow Store e può essere utilizzata con una versione di prova o a pagamento di Splashtop SOS. Contatta sales@splashtop.com per informazioni sull'acquisto di SOS da utilizzare con ServiceNow. L'integrazione è disponibile anche tra Splashtop SOS e altre soluzioni di automazione dei servizi professionali, tra cui Autotask PSA di Datto e Spiceworks Help Desk.

"In occasione della conferenza annuale HDI dello scorso anno e in qualità di sponsor del capitolo locale HDI San Francisco Bay Area, abbiamo sentito dai membri HDI l'importanza dell'integrazione tra la loro soluzione di gestione dei servizi e la loro soluzione di accesso remoto/supporto remoto", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Siamo entusiasti di tornare quest'anno alla conferenza annuale di HDI e di presentare l'integrazione più richiesta tra Splashtop On-Demand Support e ServiceNow".

Splashtop SOS semplifica il supporto remoto. Collegati ai dispositivi Windows, Mac, iOS e Android degli utenti con un semplice codice di sessione. Non c'è bisogno di sprecare tempo o denaro per recarsi presso la sede fisica dell'utente, basta collegarsi in remoto e prendere il controllo nel momento in cui è necessario. Effettua un'analisi, risolvi rapidamente il problema e lascia i tuoi clienti soddisfatti. È anche molto conveniente: i prezzi partono da soli €189 per tecnico all'anno per sessioni illimitate di assistenza rapida on-demand. Una prova gratuita è disponibile all'indirizzo: https://www.splashtop.com/sos.

Monitoraggio e gestione dei computer più semplice per i team IT e di assistenza con Splashtop Remote Support Premium

I professionisti IT e dell'help desk possono imparare a essere più proattivi grazie alle funzionalità di monitoraggio e gestione remota di Splashtop Remote Support Premium. Questa soluzione unisce la famosa tecnologia di accesso remoto al computer di Splashtop con funzioni di gestione e monitoraggio che aiutano a identificare e ricercare rapidamente i problemi in modo da poterli risolvere rapidamente. Le funzionalità di Remote Support Premium dimostrate allo stand Splashtop includono:

Novità! Distribuisci e gestisci la tecnologia Bitdefender Antimalware sui computer endpoint

Avvisi configurabili, compresi i nuovi avvisi per gli eventi di Windows

La gestione degli aggiornamenti di Windows per mantenere i computer sicuri e funzionanti

Remote Command per eseguire comandi in background su computer Windows e Mac.

Visualizza i registri degli eventi e l'inventario del sistema in modo intuitivo con filtri, ordinamenti e modifiche dei registri

Scopri di più su Splashtop Remote Support Premium su https://www.splashtop.com/remote-support

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più visita https://www.splashtop.com.

ServiceNow e altri marchi ServiceNow sono marchi e/o marchi registrati di ServiceNow, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Altri nomi di società, nomi di prodotti e loghi possono essere marchi di fabbrica delle rispettive società a cui sono associati.