Splashtop porta il supporto remoto su richiesta per i dispositivi Sonim

Il team di supporto Sonim può ora accedere da remoto, supportare e controllare i dispositivi Sonim utilizzando il servizio Splashtop On-Demand Support (SOS) integrato nell'app Sonim SCOUT.



Splashtop, leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, ha stretto una partnership con Sonim (Nasdaq: SONM) per integrare la tecnologia di supporto remoto di Splashtop nell'app SCOUT dell'azienda. Attraverso l'applicazione, il team di assistenza Sonim sarà in grado di vedere e controllare da remoto lo schermo dei dispositivi mobili rugged dell'azienda nel momento in cui l'utente richiede assistenza per risolvere rapidamente i problemi, senza alcun costo per il cliente.

L'applicazione SCOUT fa parte di SoniMware, una serie completa di strumenti software, applicazioni e utilità che sono pronti ad aiutare le aziende e le organizzazioni a migliorare la gestione e la produttività dei loro ecosistemi mobili.

L'integrazione della tecnologia Splashtop con Sonim supporta i dispositivi Android Sonim XP3, XP5s e XP8 e presenta molte delle stesse caratteristiche e funzionalità di punta presenti nelle soluzioni di supporto remoto Splashtop, tra cui:

Accesso con codice di sessione - Gli utenti finali devono semplicemente aprire l'app Sonim SCOUT sul loro dispositivo Sonim e lanciare la funzione Support per ottenere il loro codice di sessione univoco, quindi fornire il codice al tecnico dell'assistenza Sonim che lo utilizzerà per accedere al dispositivo dell'utente finale in modo remoto e sicuro.

Prestazioni elevate - l'accesso remoto veloce permette al tecnico di vedere e controllare il dispositivo Sonim remoto in tempo reale.

Sicurezza robusta - tutte le sessioni remote sono protette da funzioni di sicurezza, tra cui TLS e la crittografia AES a 256 bit, che garantiscono la sicurezza dei dati e la conformità alle normative del settore.

«La collaborazione con Splashtop è stata una scelta semplice per Sonim, poiché cercavamo di portare il supporto remoto a SonimWare», ha dichiarato Jay Maniar, Vice President, Product — Enterprise Xperience, Sonim Technologies. «Non solo producono un prodotto di classe mondiale che ci permetterà di servire meglio i nostri clienti, ma continuano anche a innovare quel prodotto per soddisfare le mutevoli esigenze dei lavoratori sul campo.»

«Siamo entusiasti di collaborare con Sonim per fornire la nostra migliore tecnologia di supporto remoto ai dispositivi Sonim», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Gli utenti Sonim beneficeranno di uno strumento di assistenza remota che ridurrà i costi e migliorerà la soddisfazione dei clienti».

L'applicazione Sonim SCOUT è disponibile gratuitamente su tutti i dispositivi Sonim. Per saperne di più su SonimWare e Sonim SCOUT, clicca su qui. Per saperne di più sul Supporto Remoto Splashtop, clicca su qui.

