Splashtop annuncia il supporto per l'accesso remoto ai computer Linux da qualsiasi altro dispositivo

Gli utenti Splashtop possono ora accedere e controllare in remoto i loro computer Linux da dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

San Jose, California, 7 gennaio 2020 — Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e supporto remoto, ora supporta ufficialmente l'accesso remoto ai computer Linux attraverso le pluripremiate soluzioni desktop remoti di Splashtop.

Gli abbonati ai prodotti core business di Splashtop possono ora accedere e controllare in remoto i loro computer Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Tramite la Splashtop Business App, gli utenti possono avviare una sessione remota sul computer Linux desiderato con pochi clic.

Desktop remoto per Linux con Splashtop

Splashtop rende possibile l'accesso remoto a computer non presidiati con Splashtop Streamer. Una volta che lo Splashtop Streamer è installato su un computer, un utente può connettersi da remoto a quel computer in qualsiasi momento. Oltre a supportare Linux, Splashtop Streamer può essere installato e consentire l'accesso remoto a dispositivi Windows, Mac e Android.

Durante una sessione remota, gli utenti possono prendere il controllo dei loro computer Linux in tempo reale, aprire file o applicazioni e fornire supporto. Splashtop fornisce un accesso remoto più veloce e sicuro ai computer Linux rispetto ai programmi VNC.

Soluzioni Splashtop per Linux Remote Desktop

L'accesso remoto non presidiato ai computer Linux è disponibile nelle seguenti soluzioni Splashtop:

Splashtop Business Access — per professionisti aziendali e piccoli team che necessitano di accesso remoto ai propri computer da qualsiasi computer, tablet o dispositivo smartphone.

Splashtop Remote Support — per MSP e IT che necessitano di accesso remoto in qualsiasi momento ai propri computer gestiti per fornire supporto remoto.

SOS Splashtop (SOS+10 e SOS Unlimited) — per help desk e team di supporto che hanno bisogno di fornire assistenza remota on-demand a computer, tablet e dispositivi mobili dei propri clienti.

«Supportando il controllo remoto a Linux, stiamo portando avanti la nostra missione di rendere i dispositivi del mondo più accessibili», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Linux è un sistema operativo popolare sul posto di lavoro. Con Splashtop, i professionisti aziendali saranno in grado di sentirsi seduti davanti ai loro computer Linux mentre lavorano in remoto. Gli MSP e i team IT possono lavorare in modo più efficiente e gestire più dispositivi, poiché i nostri prodotti di supporto remoto più convenienti consentono l'accesso a macchine Windows, Mac, Android e Linux non supervisionate.»

Disponibilità

Tutti i nuovi o attuali abbonati ai pacchetti Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS +10 o SOS Unlimited possono installare lo Splashtop Streamer sui loro computer Linux per un accesso remoto illimitato. Sul sito web di Splashtop sono disponibili prove gratuite di ogni soluzione.

Lo Splashtop Linux Streamer supporta ufficialmente le versioni 16.04 e 18.04 di Ubuntu, ma può essere utilizzato anche con altre distribuzioni Linux attualmente non supportate. Per saperne di più sull'accesso remoto a Linux con Splashtop: https://www.splashtop.com/linux

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più: https://www.splashtop.com