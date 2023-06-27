Splashtop annuncia il primo strumento di supporto visivo in tempo reale del settore per dispositivi iOS e Android
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Help Desk, MSP, amministratori IT e sviluppatori di app possono assistere i clienti in remoto con una visualizzazione live delle schermate dei dispositivi iOS, Android e di altri dispositivi
San Jose, California (PRWEB) 24 maggio 2017 - Splashtop, leader mondiale nell'accesso allo schermo, nell'assistenza e nella collaborazione tra dispositivi, lancia oggi Splashtop On-Demand Support (SOS), una soluzione di supporto remoto all'avanguardia che consente di condividere in tempo reale gli schermi iOS su qualsiasi rete, nonché di visualizzare e controllare da remoto i dispositivi Android ad alte prestazioni.
SOS consente al personale di assistenza clienti e supporto di avere una visione immediata e in tempo reale degli schermi dei propri clienti, indipendentemente dai dispositivi utilizzati. Help desk, MSP, amministratori IT e sviluppatori di app mobili possono visualizzare lo schermo mobile insieme all'utente e offrire assistenza con precisione ed efficienza.
Anche se questo concetto non è nuovo per PC e Mac, Splashtop offre la prima soluzione disponibile che porta questa funzionalità ai dispositivi iOS per il mercato di massa, e funziona su diverse applicazioni così come le impostazioni e configurazioni schermate. Con i dispositivi mobili che costituiscono una gran parte di tutte le transazioni aziendali oggi, è in grado di migliorare notevolmente l'esperienza e la soddisfazione dei clienti per help desk, MSP, reparti IT e sviluppatori di software e app, riducendo al contempo il tempo dedicato alle chiamate dei clienti.
"Molti reparti IT e MSP si trovano ad affrontare la sfida di supportare in tempo reale gli utenti iOS e Android su Internet", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "SOS è l'unica soluzione chiavi in mano del settore che offre la condivisione dello schermo iOS in tempo reale su Internet."
Le nuove funzionalità principali di Splashtop On-Demand Support (SOS) includono:
Schermi di smartphone e tablet iOS e Android dei clienti per risolvere i problemi dei dispositivi mobili
Controllo remoto di smartphone e tablet Samsung
Dimostrare e supportare in remoto le applicazioni mobili aziendali
Elevare il privilegio di amministratore di Windows per interagire con Controllo account utente ed eseguire operazioni a livello di amministratore
La tecnologia live view remota di Splashtop On-Demand Support offre due vantaggi distinti rispetto ad altre soluzioni di supporto remoto disponibili sul mercato
Le soluzioni alternative supportano solo la condivisione di screenshot statici della schermata iOS con il tecnico. Utilizzando SOS, il tecnico visualizza lo schermo del dispositivo in tempo reale con il cliente su Internet
Per supportare la condivisione dello schermo di app iOS aziendali sviluppate internamente per la formazione o il supporto, è spesso necessario un wrapper iOS SDK del fornitore. Ciò crea significativi rischi di sovraccarico e affidabilità del QA. Splashtop live streaming l'esperienza iOS completa in tempo reale senza costosi pacchetti di app o SDK. Tutte le app iOS sviluppate internamente possono essere supportate istantaneamente.
«Mi piace molto essere in grado di vedere ciò che l'utente vede sul proprio schermo iOS. Aiuta molto di più a dare all'utente le istruzioni per risolvere il loro problema. Questo è molto meglio della soluzione che ho usato prima», dice Lars M. Schreiber, di L'AVENIR e.K. «La funzione killer è sicuramente la visualizzazione dello schermo dal vivo con AirPlay su iOS. Molti dei miei clienti usano iPhone e iPad e con TeamViewer, non ho mai potuto davvero aiutare perché l'utente non è stato in grado di spiegare cosa ha visto. Ora lo vedo anch'io. La possibilità di controllare a distanza dispositivi Android è un bonus deluxe,» ha aggiunto.
Splashtop On-Demand Support è un componente aggiuntivo complementare alle soluzioni MDM/EMM esistenti come VMware AirWatch, MobileIron, Citrix XenMobile, IBM MaaS360, SAP Afaria, Cisco Meraki, Microsoft Intune e altri.
Prezzi e disponibilità
Splashtop On-Demand Support è disponibile immediatamente dal sito web di Splashtop per un prezzo introduttivo limitato di $199 all'anno per licenza per tecnico concorrente. Dopo l'offerta introduttiva, il prezzo normale sarà di 299 dollari all'anno per ogni tecnico. Gli acquisti durante il periodo introduttivo bloccano il prezzo più basso per i rinnovi futuri e per le licenze aggiuntive. Ogni tecnico può gestire fino a 10 sessioni concorrenti dalla propria postazione di lavoro. Offerte speciali a tempo limitato per i clienti SOS esistenti e i clienti Splashtop Remote Support Plus sono disponibili contattando Splashtop Sales a sales@splashtop.com o +31 (0) 20 888 5115. È disponibile anche un prezzo speciale per le imprese per l'add-on MDM / EMM.
Una versione di prova gratuita e completamente funzionale è disponibile all'indirizzo https://www.splashtop.com/sos.
Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione, supporto e produttività cross-screen. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere alle proprie app e ai propri dati da qualsiasi dispositivo e ovunque. I servizi di supporto remoto Splashtop consentono a IT e MSP di supportare computer, dispositivi mobili, apparecchiature industriali e Internet delle cose (IoT). I servizi di collaborazione Splashtop, inclusi Mirroring360 e Classroom, consentono una condivisione efficace dello schermo da uno a molti tra i dispositivi. Oltre 25 milioni di utenti utilizzano oggi i prodotti Splashtop e partner di produzione tra cui Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba e altri hanno fornito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.
Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» da Popular Science, «Best of CES» da LAPTOP Magazine, ed è finalista Red Herring 100 North America. I partner Splashtop includono AT&T, NTT DOCOMO, KDDI e SoftBank, così come molti rivenditori. La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com. Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.
Accesso remoto dispositivi iOS e Android con Splashtop On-Demand Support
"Splashtop On-Demand Support è l'unica soluzione chiavi in mano del settore che consente di condividere lo schermo di iOS in tempo reale su Internet."