Splashtop annuncia il primo strumento di supporto visivo in tempo reale del settore per dispositivi iOS e Android

San Jose, California (PRWEB) 24 maggio 2017

Splashtop, leader mondiale nell'accesso allo schermo, supporto e collaborazione tra dispositivi diversi, lancia oggi Splashtop On-Demand Support (SOS), una soluzione di supporto remoto per la prima volta del settore con condivisione in tempo reale degli schermi iOS su qualsiasi rete e prestazioni elevate visualizzazione remota e controllo dei dispositivi Android.

SOS consente al personale di assistenza clienti e supporto di avere una visione immediata e in tempo reale degli schermi dei propri clienti, indipendentemente dai dispositivi utilizzati. Help desk, MSP, amministratori IT e sviluppatori di app mobili possono visualizzare lo schermo mobile insieme all'utente e offrire assistenza con precisione ed efficienza.

Anche se questo concetto non è nuovo per PC e Mac, Splashtop offre la prima soluzione disponibile che porta questa funzionalità ai dispositivi iOS per il mercato di massa, e funziona su diverse applicazioni così come le impostazioni e configurazioni schermate. Con i dispositivi mobili che costituiscono una gran parte di tutte le transazioni aziendali oggi, è in grado di migliorare notevolmente l'esperienza e la soddisfazione dei clienti per help desk, MSP, reparti IT e sviluppatori di software e app, riducendo al contempo il tempo dedicato alle chiamate dei clienti.

«Molti reparti IT e MSP si trovano ad affrontare la sfida di supportare in tempo reale gli utenti iOS e Android su Internet», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «SOS è l'unica soluzione chiavi in mano del settore che offre la condivisione dello schermo iOS in tempo reale su Internet.»

Le nuove caratteristiche principali di Splashtop On-Demand Support (SOS) includono:

Schermi di smartphone e tablet iOS e Android dei clienti per risolvere i problemi dei dispositivi mobili

Controllo remoto di smartphone e tablet Samsung

Dimostrare e supportare in remoto le applicazioni mobili aziendali

Elevare il privilegio di amministratore di Windows per interagire con Controllo account utente ed eseguire operazioni a livello di amministratore

La tecnologia live view remota di Splashtop On-Demand Support offre due vantaggi distinti rispetto ad altre soluzioni di supporto remoto disponibili sul mercato

Le soluzioni alternative supportano solo la condivisione di screenshot statici della schermata iOS con il tecnico. Utilizzando SOS, il tecnico visualizza lo schermo del dispositivo in tempo reale con il cliente su Internet

Per supportare la condivisione dello schermo di app iOS aziendali sviluppate internamente per la formazione o il supporto, è spesso necessario un wrapper iOS SDK del fornitore. Ciò crea significativi rischi di sovraccarico e affidabilità del QA. Splashtop live streaming l'esperienza iOS completa in tempo reale senza costosi pacchetti di app o SDK. Tutte le app iOS sviluppate internamente possono essere supportate istantaneamente.

«Mi piace molto essere in grado di vedere ciò che l'utente vede sul proprio schermo iOS. Aiuta molto di più a dare all'utente le istruzioni per risolvere il loro problema. Questo è molto meglio della soluzione che ho usato prima», dice Lars M. Schreiber, di L'AVENIR e.K. «La funzione killer è sicuramente la visualizzazione dello schermo dal vivo con AirPlay su iOS. Molti dei miei clienti usano iPhone e iPad e con TeamViewer, non ho mai potuto davvero aiutare perché l'utente non è stato in grado di spiegare cosa ha visto. Ora lo vedo anch'io. La possibilità di controllare a distanza dispositivi Android è un bonus deluxe,» ha aggiunto.

Splashtop On-Demand Support è un componente aggiuntivo complementare alle soluzioni MDM/EMM esistenti come VMware AirWatch, MobileIron, Citrix XenMobile, IBM MaaS360, SAP Afaria, Cisco Meraki, Microsoft Intune e altri.

Prezzi e disponibilità

Il Supporto On-Demand di Splashtop è disponibile da subito sul sito web di Splashtop a un prezzo introduttivo limitato di $199 all'anno per licenza tecnica concorrente. Dopo lo speciale lancio, il prezzo normale sarà di 299 dollari all'anno per tecnico. Gli acquisti effettuati durante il periodo introduttivo consentono di ottenere il prezzo più basso per i futuri rinnovi e per le licenze aggiuntive. Ogni tecnico può eseguire fino a 10 sessioni contemporanee dalla propria postazione. Le offerte speciali a tempo limitato per gli attuali clienti SOS e per i clienti Splashtop Remote Support Plus sono disponibili contattando le vendite Splashtop all'indirizzo sales@splashtop.com o al numero 1-408-886-7177. Sono disponibili anche prezzi speciali per i componenti aggiuntivi MDM / EMM.

Una prova gratuita e completamente funzionale è disponibile su https://www.splashtop.com/sos.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività, assistenza e collaborazione su più schermi. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di supportare computer, apparecchiature mobili e industriali e l'Internet delle cose (IoT). I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo da uno a molti dispositivi. Oggi più di 25 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop e i partner di produzione, tra cui Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba e altri, hanno integrato Splashtop in più di 100 milioni di dispositivi.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America. I partner di Splashtop includono AT&T, NTT DOCOMO, KDDI e SoftBank, oltre a numerosi rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com. Tutti i nomi di marchi e prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.