Splashtop SOS: la migliore soluzione di assistenza remota on-demand

Splashtop SOS è il supporto remoto reso semplice. Connettiti ai dispositivi Mac, Windows, iOS e Android dei tuoi utenti, nel momento in cui è necessario, con un semplice codice di sessione.

Una volta effettuata la connessione, potrai prendere il controllo del dispositivo dell'utente e risolvere il problema. La potente piattaforma di Splashtop garantisce connessioni veloci in tempo reale, in modo da poter risolvere facilmente i problemi e fornire un servizio di alta qualità ai tuoi utenti.

Inizia la tua prova gratuita oggi stesso.