Splashtop e Bridge Digital collaborano per fornire accesso remoto e supporto all'industria dei media e dell'intrattenimento

Cupertino, CA e Nashville, TN - 9 dicembre 2021 - Splashtop, Inc., leader nelle soluzioni di accesso remoto sicuro e di supporto, e Bridge Digital, Inc. esperti nei flussi di lavoro video digitali e nelle tecnologie per farli funzionare, hanno annunciato una partnership per fornire le soluzioni di Splashtop basate sul cloud e on-premise ai clienti di Bridge Digital nel settore dei media e dell'intrattenimento (M&E).

"Splashtop offre un accesso remoto altamente sicuro, che è la caratteristica e il requisito più importante quando lavoriamo con i nostri clienti", ha dichiarato Mickey Charles, di Bridge Digital. "Ricerchiamo continuamente soluzioni che siano efficaci al nostro interno e che forniscano ai nostri clienti prodotti efficienti per il flusso di lavoro. Oggi esistono prodotti sul mercato che sostengono di avere un'elevata sicurezza nei rapporti con i clienti, ma hanno delle falle. Siamo particolarmente attenti agli strumenti che utilizziamo e raccomandiamo quando accediamo da remoto a un cliente. Splashtop offre un livello superiore di sicurezza dei prodotti che noi e i nostri clienti apprezziamo".

Splashtop consente di lavorare in remoto in modo sicuro e di alta qualità e supporto progettato per le aziende M&E per accedere a computer e software di alto livello da qualsiasi dispositivo. L'industria del M&E, in particolare, ha bisogno di accedere da remoto a software ad alta intensità di risorse per l'editing, il rendering, la trasmissione, la sincronizzazione audio-video, gli effetti visivi, gli effetti sonori, la pittura, la scultura e altre attività di post-produzione. Splashtop aiuta a connettersi in modo sicuro ai computer in sede per lavorare e collaborare senza problemi, grazie alle funzionalità ad alte prestazioni di, tra cui lo streaming 4k fino a 60 FPS e la riduzione automatica della latenza. Splashtop è inoltre completamente ottimizzato per l'accelerazione delle GPU NVIDIA e AMD e per le CPU Intel.

"Nel 2020, gli studios hanno dovuto adottare rapidamente il lavoro da remoto come soluzione di ripiego a chiusure e uffici chiusi. Più di un anno dopo, è ancora una necessità, ma l'attenzione si è spostata dall'adozione del lavoro a distanza all'ottimizzazione del flusso di lavoro a distanza", ha dichiarato Justin Windsor, Channel Chief di Splashtop. "Siamo entusiasti che Bridge Digital sia entrata a far parte della nostra comunità di partner e non vediamo l'ora di fornire le nostre soluzioni ai clienti di M&E".

