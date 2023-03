Come per gli uffici del mondo post-pandemia, anche il futuro delle aule universitarie è ibrido

Il sondaggio Splashtop rileva che gli studenti si aspettano l'accesso remoto

SAN JOSE, California, 4 agosto 2021—I dipendenti che sono passati dal lavoro in un ufficio al lavoro da casa non sono l'unico gruppo che mette in discussione il valore del ritorno al mondo pre-pandemia.

Come molti dipendenti degli uffici, che apprezzerebbero l'opzione di lavorare da qualsiasi luogo, anche gli studenti universitari vogliono continuare ad accedere ai computer, alle postazioni di lavoro e ai software del campus da casa, dal proprio studentato e altri luoghi "remoti", come è stato rilevato da un recente sondaggio Splashtop.

Sui cinquecento studenti nordamericani ed europei intervistati:

Quasi tutti (92%) si aspettano che i loro college e università offrano l'accesso remoto ai computer del campus tutto il giorno, tutti i giorni.

Un'ampia maggioranza (83%) ritiene che un modello ibrido, un mix di apprendimento di persona e online, dovrebbe essere il futuro dell'apprendimento nell'istruzione superiore.

"È naturale che studenti e lavoratori, che ora sono abituati ad accedere agli strumenti informatici da qualsiasi luogo, accolgano volentieri la flessibilità offerta dall'accesso remoto", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop, società di accesso e supporto remoto di nuova generazione. "Per quanto molti aspetti della vita siano stati difficili durante il COVID, gli studenti ci hanno detto che hanno apprezzato di non dover essere fisicamente presenti in campus per utilizzare i laboratori informatici universitari, e che preferiscono scegliere quando e come completano il lavoro secondo i propri orari".

Mappe di indagine sulle tendenze del mercato

I risultati della ricerca di Splashtop seguono da vicino gli studi condotti negli uffici post-pandemia. Ad esempio, Gartner ha rilevato che l'82% dei business manager intervistati intende implementare un ambiente di lavoro ibrido. Sebbene prima del COVID i dipendenti in telelavoro fossero già conosciuti nel mondo del lavoro, ora i lavoratori si aspettano ancora più flessibilità di quanto molte aziende offrissero pre-pandemia.

Sebbene ci siano stati alcuni progressi ben pubblicizzati nell'apprendimento a distanza, l'enorme cambiamento che il COVID ha apportato allo studio universitario è considerato da alcuni come atteso da tempo. Secondo un recente articolo apparso su Harvard Business Review , gli istituti di istruzione superiore storicamente hanno speso meno del 5% del loro budget operativo per l'IT. Nuove esigenze, come la possibilità di gestire l'apprendimento ibrido, stanno spingendo l'IT a rivalutare sia la spesa che gli strumenti necessari per supportare questo nuovo ambiente.

Il remoto è arrivato per restare

Quando il lockdown del COVID durante il 2020 hanno costretto le istituzioni a chiudere i battenti, la maggior parte dei college e delle università non erano preparati a fornire a studenti e docenti l'accesso remoto ai computer e ai software del campus. Tuttavia, molte scuole ce l'hanno fatta, sfruttando strumenti come Splashtop e fornendo accesso remoto online alle risorse informatiche.

Secondo Lee, molti istituti di istruzione superiore hanno in mente di continuare a offrire un'alternativa remota all'apprendimento di persona, anche se i rischi implicati dal COVID si stanno attenuando. "Gli studenti richiedono la flessibilità offerta dagli strumenti remoti e le scuole stanno scoprendo che fornire l'accesso remoto può ridurre la disuguaglianza che si verifica se gli studenti possono lavorare solo in determinate orari o solo in presenza. L'accesso remoto offre agli studenti la possibilità di lavorare negli orari per loro più comodi".

Indietro non si torna

Anche se un domani il COVID dovesse scomparire magicamente, sarebbe miope da parte delle istruzioni superiori abbandonare l'opzione di accesso remoto su cui si sono affidati durante tutta la pandemia. Questa è una lezione che Cathy Leaker, vice presidente dell'Everett Community College di Washington ha capito molto bene.

"Non penso che torneremo mai più al 100% in presenza", ha recentemente dichiarato Leaker a una reporter di un quotidiano locale. "Questa modalità di apprendimento non soddisfa più le esigenze degli studenti".

Clay Shirky, professore associato e vice-provveditore per le tecnologie didattiche presso la New York University, ha recentemente dichiarato alla rivista specializzata Inside Higher Education che la flessibilità offerta dalla tecnologia remota è diventata altrettanto attraente per i docenti quanto per gli studenti.

"Quello che il COVID-19 e il passaggio all'istruzione remota di emergenza hanno fatto è stato dissipare la nebbia della poca familiarità", ha detto Shirky.

Gli analisti di HoloniQ sono d'accordo. Finora, l'azienda ha rilevato che ventisette società tecnologiche rivolte all'istruzione hanno una valutazione di almeno un miliardo di dollari.

"Che sia pronto oppure no,"il mondo si rivolge alla tecnologia per supportare l'apprendimento e la distribuzione dell'istruzione", ha affermato il sito web di HoloIQ.

