CompTIA dà il benvenuto a Splashtop nella lista dei soci

Splashtop entra a far parte della principale associazione del settore informatico con un'esperienza nella tecnologia dell'accesso remoto e del supporto a distanza

[San Jose, California]. - 15 giugno 2019 -] Splashtop, leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e assistenza remota, ha annunciato oggi di essere diventata Premier Member di CompTIA, la principale associazione commerciale senza scopo di lucro per il settore informatico globale.

"Aziende come Splashtop sono la linfa vitale dell'industria tecnologica, che secondo le stime impiega 50 milioni di persone in tutto il mondo e contribuisce con 5.000 miliardi di dollari all'anno all'economia globale", ha dichiarato Nancy Hammervik, vicepresidente esecutivo per le relazioni industriali di CompTIA. "Con il suo impegno nel portare innovazione ai clienti, opportunità di carriera per il suo personale e benefici economici e sociali per la sua comunità, Splashtop è una forte aggiunta ai nostri crescenti ranghi di membri".

"Siamo entusiasti di entrare a far parte di CompTIA e di utilizzare la nostra esperienza congiunta per contribuire a far progredire il settore IT", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "CompTIA ha fatto un ottimo lavoro nel riunire la comunità IT per promuovere la crescita e l'innovazione, e Splashtop ha molto da offrire in termini di conoscenze e soluzioni all'avanguardia per il settore."

Splashtop nel settore IT

Splashtop è specializzata in tecnologie per l'accesso remoto e il supporto remoto, progettate appositamente per gli utenti IT. Splashtop ha diverse soluzioni di accesso remoto costruite per rispondere a specifici casi d'uso IT, tra cui:

Splashtop Business Access - per i professionisti e i piccoli team che hanno bisogno di accedere ai loro computer da remoto.

Splashtop Remote Support - per MSP e IT che hanno bisogno di un accesso non presidiato e in qualsiasi momento ai loro computer gestiti per fornire assistenza remota.

Splashtop SOS - per gli help desk e i team di supporto che hanno bisogno di fornire assistenza remota e su richiesta ai dispositivi dei loro clienti (compresi computer, tablet e dispositivi mobili) nel momento in cui è necessario.

Splashtop al ChannelCon 2019

Splashtop parteciperà al ChannelCon 2019, il raduno annuale di CompTIA che riunisce i principali leader del settore tecnologico, che si terrà a Las Vegas dal 5 al 7 agosto. I partecipanti possono fermarsi allo stand #117 nella sala espositiva per vedere le soluzioni software Splashtop Remote Support in azione, imparare a migliorare l'erogazione dei servizi e scoprire come aumentare le entrate degli MSP rivendendo l'accesso remoto. I partner/clienti di Splashtop possono registrarsi gratuitamente all'evento utilizzando il codice VIP per gli ospiti di Splashtop CC19SPLASH a https://www.comptia.org/channelcon.

I membri CompTIA hanno accesso a strumenti e risorse che li aiutano a rimanere all'avanguardia nel settore tecnologico, tra cui istruzione e formazione sulle ultime innovazioni, ricerche complete sulle tendenze del settore, strumenti per le migliori pratiche aziendali e altre preziose risorse di gestione aziendale. L'associazione offre anche opportunità di interazione e networking tra i membri, in cui le aziende si riuniscono con i loro colleghi per affrontare le sfide commerciali e altre questioni che riguardano il settore. Infine, CompTIA è il principale fornitore di certificazioni di competenze neutrali per i professionisti della tecnologia di tutto il mondo.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e a MSPs di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di supporto On-Demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più visita https://www.splashtop.com.

Informazioni su CompTIA

La Computing Technology Industry Association (CompTIA) è la voce principale e il sostenitore dell'ecosistema informatico globale da 5.000 miliardi di dollari e degli oltre 50 milioni di professionisti dell'industria e della tecnologia che progettano, implementano, gestiscono e salvaguardano la tecnologia che alimenta l'economia mondiale. Attraverso l'istruzione, la formazione, le certificazioni, l'advocacy, la filantropia e le ricerche di mercato, CompTIA è il fulcro del progresso dell'industria tecnologica e della sua forza lavoro. www.comptia.org