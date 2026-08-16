Assistenza remota basata sull'AI con Splashtop e SysAid
Collega Splashtop a SysAid AI per avviare sessioni di assistenza remota sicure direttamente dai record di servizio, aiutando i team IT a risolvere i problemi e assistere gli utenti più rapidamente.
Caratteristiche principali
Avvia l'assistenza remota con flussi di lavoro basati sull'AI
Avvia facilmente l'assistenza remota direttamente dal tuo service desk. SysAid AI identificherà automaticamente il dispositivo, fornirà link per connettersi, registrerà automaticamente le sessioni nel Ticket Journey e imparerà a suggerire l'accesso remoto per ticket simili.
Connessioni remote sicure
Proteggi le sessioni di assistenza remota con connessioni Splashtop crittografate e controlli di accesso progettati per ambienti business ed enterprise.
Funzionalità della sessione remota
Usa le funzionalità di assistenza remota di Splashtop come trasferimento di file, riavvio remoto, chat e controllo remoto per risolvere i problemi dei dispositivi in tempo reale.
Fornisci assistenza remota on-demand
Genera un link di invito per l'utente richiedente e un link di avvio per il tecnico direttamente dal record di servizio SysAid.
Connettiti ai computer gestiti
Avvia una sessione remota su un computer esistente già disponibile in Splashtop.
L'agente AI identifica quello giusto — in base al nome dell'asset, all'asset dell'utente che ha effettuato la richiesta o a qualsiasi altro riferimento nel record di servizio. Anche il tuo tecnico può assegnare direttamente un nome al computer.
Mantieni i registri delle attività di assistenza
Ogni sessione remota e attività di avvio viene registrata automaticamente nel record di servizio SysAid, offrendo al tuo team la traccia di controllo necessaria per visibilità, auditing e conformità senza dover muovere un dito.
Availability: This integration is available to SysAid Cloud customers with Splashtop Enterprise.
Risorse
Guida alla configurazione
Collegare Splashtop a SysAid
Rafforza le operazioni IT con Splashtop AEM
Estendi i tuoi flussi di lavoro dei servizi IT con Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Automatizza le attività di routine, gestisci le patch, monitora lo stato degli endpoint, identifica le vulnerabilità e intervieni per mantenere i dispositivi sicuri e aggiornati, il tutto insieme all'assistenza remota di Splashtop.