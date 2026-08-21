Semplifica l'assistenza IT remota con Splashtop e Rippling
Offri ai team IT un accesso remoto sicuro in tempo reale ai dispositivi gestiti con Rippling, con distribuzione, controlli di sessione e registrazione delle attività gestiti direttamente tramite Rippling.
Caratteristiche principali
Installa e configura Splashtop tramite Rippling
Rippling gestisce l'installazione e la configurazione zero-touch dell'agente Splashtop sui dispositivi dei dipendenti e dell'app di amministrazione per gli amministratori dei dispositivi designati.
Accedi e controlla i dispositivi da remoto
Connettiti ai dispositivi gestiti in tempo reale con visualizzazione e controllo remoto dello schermo, aiutando i team IT a risolvere i problemi da qualsiasi luogo.
Imposta criteri di accesso remoto
Applica tramite Rippling Devices Settings impostazioni valide per tutta l'organizzazione per l'approvazione dei dipendenti, l'accesso al terminale remoto e i requisiti di sessione.
Tieni traccia e registra le sessioni remote
Mantieni registri delle attività, motivi delle sessioni e registrazioni per supportare visibilità, audit, conformità e revisione interna.
Accedi ai dispositivi e fornisci supporto da remoto
Visualizza e controlla i dispositivi gestiti in tempo reale, con supporto per un massimo di due sessioni remote simultanee.
Risolvi i problemi con l'accesso remoto al terminale
Esegui azioni da riga di comando sui dispositivi remoti senza prendere il controllo dello schermo del dipendente.
Supporta ambienti multi-monitor
Visualizza e lavora su più monitor remoti durante una sessione remota.
Disponibilità: i piani Splashtop Standard e Splashtop Premium sono disponibili tramite l'Rippling App Shop. Standard offre le funzionalità essenziali di accesso remoto e supporto remoto, mentre Premium aggiunge funzionalità avanzate per sessioni, produttività e conformità.
Risorse
Ottieni Splashtop tramite Rippling
Scopri l'integrazione e aggiungi Splashtop al tuo ambiente Rippling.
Rafforza le operazioni IT con Splashtop AEM
Estendi i tuoi flussi di lavoro dei servizi IT con Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Automatizza le attività di routine, gestisci le patch, monitora lo stato degli endpoint, identifica le vulnerabilità e intervieni per mantenere i dispositivi sicuri e aggiornati, il tutto insieme all'assistenza remota di Splashtop.