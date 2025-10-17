Vai al contenuto principale
Supporto remoto e webinar AEM

Argomento: ottenere il massimo da Splashtop Remote Support e AEM

Data: 19 novembre 2025 

Orario: 9:30 PT / 12:30 ET / 17:30 GMT 

Durata: 30 minuti  

Descrizione: scopri come ottenere il massimo dalle soluzioni Splashtop Remote Support e Gestione autonoma degli endpoint (AEM) in questo webinar pensato esclusivamente per i nuovi utenti. Il nostro team di esperti del team di prodotto mostrerà potenti funzionalità, condividerà suggerimenti e trucchetti e mostrerà le procedure ottimali per aiutarti a semplificare la tua esperienza.

Grazie al dibattito con gli esperti e alle dimostrazioni dal vivo, scoprirai come: 

  • Esplorare le caratteristiche, le funzionalità e i casi d'uso principali  

  • Sfruttare le procedure ottimali per garantire un'adozione senza problemi 

  • Intervenire per fare domande ai nostri esperti, che risponderanno ai tuoi quesiti più specifici  

Non lasciarti sfuggire questa opportunità per garantire un'adozione di Splashtop senza problemi e di grande impatto. 

