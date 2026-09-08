Splashtalks: novità dell’autunno 2026 e cosa arriverà prossimamente
Data: 28 ottobre 2026
Ora: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Durata: 30 minuti
Unisciti a noi per un'edizione speciale di Splashtalks mentre celebriamo i 20 anni di Splashtop e presentiamo le ultime innovazioni che aiutano i team IT a lavorare in modo più intelligente, rafforzare la sicurezza e semplificare le operazioni sugli endpoint.
Con la partecipazione di Robert Ha, Splashtop Co-Founder & COO, questa sessione esclusiva ripercorrerà l’evoluzione di Splashtop da pioniere dell’accesso remoto a piattaforma che aiuta i team IT a gestire, proteggere e supportare ambienti distribuiti su larga scala.
Robert condividerà come le esigenze in evoluzione dei team IT stanno plasmando la strategia di prodotto e la visione di Splashtop e cosa significa questo per la prossima generazione di gestione degli endpoint, sicurezza, automazione e supporto remoto.
Avrai anche uno sguardo in anteprima sulle innovazioni dell'autunno 2026 pensate per aiutare il tuo team:
Rafforza la sicurezza degli endpoint con il nuovo antivirus Splashtop Shield.
Trasforma il packaging delle applicazioni e semplifica la distribuzione delle app con Microsoft Intune, usando Agentic Packr.
Riduci l'esposizione alle vulnerabilità e applica le patch più rapidamente con un flusso di lavoro migliorato.
Scopri i miglioramenti dell'interfaccia utente e opzioni di filtro più efficaci nella console web.
Sfrutta integrazioni ITSM ampliate per un flusso di lavoro IT più fluido.
Miglioramenti della produttività e delle prestazioni del prodotto Splashtop On-Prem
Inoltre, dai uno sguardo a ciò che aspetta Splashtop, comprese le innovazioni in arrivo e il modo in cui il feedback dei clienti continua a plasmare la nostra roadmap di prodotto.
Che tu sia un amministratore IT, un MSP, un responsabile della sicurezza o un professionista aziendale, avrai una visione più chiara di cosa c'è di nuovo, cosa ti aspetta e di come Splashtop può aiutare il tuo team a semplificare le operazioni IT da remoto e a fare di più.
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