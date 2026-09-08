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Splashtalks: novità dell’autunno 2026 e cosa arriverà prossimamente

Data: 28 ottobre 2026 
Ora: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT  
Durata: 30 minuti

Unisciti a noi per un'edizione speciale di Splashtalks mentre celebriamo i 20 anni di Splashtop e presentiamo le ultime innovazioni che aiutano i team IT a lavorare in modo più intelligente, rafforzare la sicurezza e semplificare le operazioni sugli endpoint.

Con la partecipazione di Robert Ha, Splashtop Co-Founder & COO, questa sessione esclusiva ripercorrerà l’evoluzione di Splashtop da pioniere dell’accesso remoto a piattaforma che aiuta i team IT a gestire, proteggere e supportare ambienti distribuiti su larga scala.

Robert condividerà come le esigenze in evoluzione dei team IT stanno plasmando la strategia di prodotto e la visione di Splashtop e cosa significa questo per la prossima generazione di gestione degli endpoint, sicurezza, automazione e supporto remoto.

Avrai anche uno sguardo in anteprima sulle innovazioni dell'autunno 2026 pensate per aiutare il tuo team:

  • Rafforza la sicurezza degli endpoint con il nuovo antivirus Splashtop Shield.

  • Trasforma il packaging delle applicazioni e semplifica la distribuzione delle app con Microsoft Intune, usando Agentic Packr.

  • Riduci l'esposizione alle vulnerabilità e applica le patch più rapidamente con un flusso di lavoro migliorato.

  • Scopri i miglioramenti dell'interfaccia utente e opzioni di filtro più efficaci nella console web.

  • Sfrutta integrazioni ITSM ampliate per un flusso di lavoro IT più fluido.

  • Miglioramenti della produttività e delle prestazioni del prodotto Splashtop On-Prem

Inoltre, dai uno sguardo a ciò che aspetta Splashtop, comprese le innovazioni in arrivo e il modo in cui il feedback dei clienti continua a plasmare la nostra roadmap di prodotto.

Che tu sia un amministratore IT, un MSP, un responsabile della sicurezza o un professionista aziendale, avrai una visione più chiara di cosa c'è di nuovo, cosa ti aspetta e di come Splashtop può aiutare il tuo team a semplificare le operazioni IT da remoto e a fare di più.

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