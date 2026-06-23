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Adobe MAX 2022

18 – 20 ottobre 2022

Splashtop è entusiasta di partecipare di persona all'Adobe MAX per la prima volta!

Splashtop è entusiasta di partecipare di persona ad Adobe MAX per la prima volta! Splashtop presenterà la nostra popolare soluzione di accesso remoto Splashtop che ti consente di accedere a distanza al tuo computer Mac o Windows per eseguire software Adobe da qualsiasi altro computer, Chromebook o dispositivo mobile. Accedi da remoto alle tue workstation di fascia alta e svolgi attività come montaggio video o creazione di animazioni, proprio come se fossi seduto davanti al computer remoto.

Splashtop consente l'accesso remoto alle applicazioni video Adobe Creative Cloud