Fine del ciclo di vita di Windows 7 & Windows Server 2008 — Utilizzare Splashtop per trovare tutti i dispositivi che necessitano di un aggiornamento del sistema operativo

I team IT e MSPs possono utilizzare Splashtop Remote Support per scaricare un elenco dei computer e dei server gestiti e vedere facilmente su quale sistema operativo gira ogni dispositivo.

Con l'avvicinarsi di Windows 7 & Windows Server 2008 EOL (End of Life) il 14 gennaio 2020, è importante che i team IT e gli MSP sappiano quali computer e server sono ancora in esecuzione uno dei vecchi sistemi operativi in modo che possano decidere se aggiornare, sostituire o mantenerli.

Mentre i PC in esecuzione su Windows 7 e i server in esecuzione su Windows 2008 funzioneranno ancora dopo la scadenza, Microsoft non fornirà più aggiornamenti software, patch di sicurezza o supporto tecnico ai dispositivi in esecuzione su tali sistemi operativi.

Se sei un professionista MSP o IT, allora sai che questo può essere un enorme problema per te e per i tuoi clienti, dato che le macchine in esecuzione su vecchi sistemi operativi diventeranno più sensibili a virus e malware. Se non l'hai già fatto, è fondamentale assicurarsi che i dispositivi gestiti siano aggiornati ai sistemi operativi più recenti.

Se ti trovi in questa situazione, potresti sentirti stressato con l'EOL. Con così tanti clienti e macchine di cui preoccuparsi oltre il normale carico di lavoro, può essere difficile cercare di gestire tutto.

Fortunatamente, gli MSP e i team IT che utilizzano Splashtop Remote Support possono facilmente chiarire la confusione, organizzarsi e mettersi in carreggiata con alcune semplici azioni.

Come esportare un elenco dei sistemi operativi su cui vengono eseguiti i dispositivi con Splashtop

Se sei un utente di Splashtop Remote Support, puoi esportare rapidamente un elenco di tutti i computer e i server gestiti dal tuo account. In questo modo potrai vedere su quale sistema operativo gira ogni dispositivo. Puoi facilmente filtrare questo elenco per trovare tutte le macchine che necessitano di un aggiornamento.

Ecco un breve processo passo per passo su come è possibile utilizzare questa funzione per rimuovere lo stress e capire esattamente quali macchine devono essere aggiornate.

( Se non sei ancora un utente di Splashtop Remote Support, puoi iniziare subito una prova gratuita per utilizzare questa funzione. Per saperne di più )

Step 1 — Accedi al tuo account Splashtop nella console web

La console web Splashtop è dove troverai tutto ciò di cui hai bisogno per tenere organizzati utenti, dispositivi e computer/server gestiti.

Step 2 - Nella scheda «Gestione», selezionare «Tutti i computer»

Nella pagina Tutti i computer verrà visualizzato un elenco di tutti i dispositivi gestiti. Questi sono tutti i dispositivi con il tuo Splashtop Streamer installato.

Step 3 — Nella parte inferiore della pagina, fare clic su «Esporta», quindi selezionare «Inventario sistema/hardware»

Scaricando l'elenco Inventario sistema/hardware verrà fornito un file CSV che può essere aperto in Excel. Come potete vedere di seguito, questo file elenca ogni dispositivo gestito riga per riga, con «Sistema operativo» come una delle colonne del foglio.

Step 4 — Ordinare o cercare tutti i dispositivi in esecuzione su un sistema operativo vicino al suo EOL

È possibile filtrare facilmente l'elenco per visualizzare solo i computer in esecuzione in Windows 7 o i server in Windows Server 2008. Puoi anche fare una tabella pivot per contare il numero di computer in base alla versione del sistema operativo.

Ed ecco che ce l'hai! Ora sai esattamente quali dispositivi gestiti sono ancora in esecuzione su Windows 7 o Windows Server 2008.

Molte altre funzionalità Splashtop possono aiutarti a gestire il processo di aggiornamento. Ad esempio, la funzione di raggruppamento ti permetterà di raggruppare tutti questi dispositivi in modo da poterli trovare facilmente o accedervi in remoto dall'interno del tuo account.

Puoi anche modificare le autorizzazioni di accesso degli utenti per assegnare colleghi a determinate macchine e affidarli all'aggiornamento del sistema operativo.

Ulteriori informazioni sul supporto remoto Splashtop

Splashtop Remote Support ti offre un accesso remoto rapido, affidabile e sicuro ai tuoi endpoint. Connettiti da qualsiasi dispositivo in qualsiasi momento, anche senza un utente finale presente, per fornire supporto. Ogni anno migliaia di MSP e team IT passano a Splashtop per ottenere i migliori strumenti di supporto remoto.

Oltre a funzioni utili come il trasferimento di file tramite drag-and-drop, la chat, il riavvio remoto, la registrazione delle sessioni, la gestione degli utenti del computer & e molto altro ancora, puoi ottenere ulteriori funzioni di monitoraggio e gestione.

Queste funzionalità aggiuntive includono l'inventario del sistema, gli avvisi configurabili, gli aggiornamenti di Windows, il comando remoto, la visualizzazione dei registri eventi, le azioni di pianificazione, lo stato della sicurezza degli endpoint, l'accesso Android non supervisionat e altro ancora.

Inoltre, Splashtop può farti risparmiare fino all'80% sul costo annuale rispetto ad altri strumenti di accesso remoto come TeamViewer o LogMeIn.

Ottieni subito queste funzioni iniziando una prova gratuita di Splashtop Remote Support. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno per iniziare.

