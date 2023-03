Video: Utilizzo di Desktop remoto per Adobe Animate

Non hai il computer di lavoro o il desktop giusto, ma devi usare Adobe Animate?

Splashtop ti ha coperto.

Using Remote Desktop for Adobe Animate

Splashtop Business Access è la soluzione più semplice e veloce che ti permette di accedere da remoto a un altro computer su cui è installato Animate, in modo da poter utilizzare l'applicazione da qualsiasi dispositivo personale e lavorare a distanza.

Con Splashtop puoi usare facilmente Adobe Animate sul tuo computer remoto dal tuo laptop, tablet o smartphone. Basta avviare una sessione di desktop remoto Splashtop su quel computer per vedere lo schermo remoto e interagire con esso in tempo reale. Una volta collegato al desktop dal tuo dispositivo personale, potrai usare Animate come se fossi seduto davanti al computer remoto.

Splashtop consente di utilizzare Animate al massimo con accesso completo a tutti gli strumenti Animate, in modo da poter produrre lavori lucidi anche mentre si lavora in remoto.

Le connessioni remote veloci di Splashtop con ritardo minimo, qualità HD e suono garantiscono un'efficiente illustrazione e animazione, nonché una sincronizzazione audio impeccabile (anche audio desktop remoto Mac). Sarai comunque in grado di esportare e pubblicare il tuo lavoro su qualsiasi piattaforma, e utilizzare tutte le funzioni come faresti normalmente. Splashtop Business Access ti permette di sentirti seduto davanti al tuo computer di lavoro, rendendolo uno strumento eccellente per lavorare da casa o da remoto. Non dovrai mai preoccuparti di non avere Adobe Animate con te a casa o in viaggio di nuovo.

Splashtop Business Access ti dà accesso a qualsiasi computer Windows, Mac o Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Inizia una prova gratuita e scopri quanto è facile utilizzare Adobe Animate mentre lavori in remoto!