Video: Utilizzo di Desktop remoto per accedere a Photoshop

Hai mai bisogno di usare Photoshop ma non hai il computer giusto davanti a te?

Per fortuna, Splashtop ti assicura che non avrai più quel problema.

Using Remote Desktop to Access Photoshop

Splashtop Business Access ti permette di accedere e utilizzare facilmente Photoshop sul tuo computer remoto da qualsiasi dispositivo personale.

Ogni volta che hai bisogno di accedere a Photoshop, che si tratti di un computer dell'ufficio o di un altro desktop, puoi usare il tuo laptop, tablet o smartphone per avviare una sessione di desktop remoto Splashtop su quel computer remoto. Una volta connesso, vedrai lo schermo del computer remoto in tempo reale e sarai in grado di prenderne il controllo come se ci fossi seduto.

Da lì, puoi usare Photoshop senza problemi e completare le tue attività con facilità.

Con le connessioni remote veloci di Splashtop, è incredibilmente facile per voi accedere al computer di lavoro da casa, e utilizzare qualsiasi delle applicazioni sul computer di lavoro come se si fosse seduti proprio di fronte ad esso. Splashtop Business Access ti mantiene sempre connesso al tuo computer da lavoro ovunque ti trovi, semplificando il lavoro da casa.

Accedi a qualsiasi computer Windows, Mac o Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Scopri di persona quanto è veloce e semplice iniziando la tua prova gratuita oggi stesso!