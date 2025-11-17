Video: Utilizzo di Desktop remoto per accedere a Photoshop

Hai mai bisogno di usare Photoshop ma non hai il computer giusto davanti a te?
Per fortuna, Splashtop ti assicura che non avrai più quel problema.
Splashtop Remote Access consente di accedere e utilizzare facilmente Photoshop sul computer remoto da qualsiasi dispositivo personale.
Ogni volta che hai bisogno di accedere a Photoshop, che si tratti di un computer dell'ufficio o di un altro desktop, puoi usare il tuo laptop, tablet o smartphone per avviare una sessione di desktop remoto Splashtop su quel computer remoto. Una volta connesso, vedrai lo schermo del computer remoto in tempo reale e sarai in grado di prenderne il controllo come se ci fossi seduto.
Da lì, puoi usare Photoshop senza problemi e completare le tue attività con facilità.
Con le connessioni remote veloci di Splashtop, è incredibilmente facile per te accedere al tuo computer di lavoro da casa e utilizzare qualsiasi applicazione sul tuo computer di lavoro come se fossi seduto proprio di fronte ad esso. Splashtop ti mantiene connesso al tuo computer di lavoro in ogni momento e da qualsiasi luogo, rendendo facile lavorare da casa.
Accedi a qualsiasi computer Windows, Mac o Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
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