Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Designer using remote desktop to access Photoshop

Video: Utilizzo di Desktop remoto per accedere a Photoshop

Splashtop Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

Hai mai bisogno di usare Photoshop ma non hai il computer giusto davanti a te?

Per fortuna, Splashtop ti assicura che non avrai più quel problema.

Using Remote Desktop to Access Photoshop
Using Remote Desktop to Access Photoshop

Splashtop Remote Access consente di accedere e utilizzare facilmente Photoshop sul computer remoto da qualsiasi dispositivo personale.

Ogni volta che hai bisogno di accedere a Photoshop, che si tratti di un computer dell'ufficio o di un altro desktop, puoi usare il tuo laptop, tablet o smartphone per avviare una sessione di desktop remoto Splashtop su quel computer remoto. Una volta connesso, vedrai lo schermo del computer remoto in tempo reale e sarai in grado di prenderne il controllo come se ci fossi seduto.

Da lì, puoi usare Photoshop senza problemi e completare le tue attività con facilità.

Con le connessioni remote veloci di Splashtop, è incredibilmente facile per te accedere al tuo computer di lavoro da casa e utilizzare qualsiasi applicazione sul tuo computer di lavoro come se fossi seduto proprio di fronte ad esso. Splashtop ti mantiene connesso al tuo computer di lavoro in ogni momento e da qualsiasi luogo, rendendo facile lavorare da casa.

Accedi a qualsiasi computer Windows, Mac o Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Scopri di persona quanto è veloce e semplice iniziando la tua prova gratuita oggi stesso!

Prova subito!
Inizia la tua prova gratuita di Splashtop Remote Access
Prova gratuita


Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

A woman in an office using remote maintenance software.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Padronanza del software di manutenzione a distanza nel 2026: Una guida approfondita

Ulteriori informazioni
Man holding laptop case and mask
Supporto remoto del Help Desk e IT

Mentre Omicron imperversa, come può la tua azienda passare facilmente al lavoro flessibile?

Ulteriori informazioni
An IT Helpdesk employee clicking on a support sign.
Formazione di & apprendimento remoto

Soluzioni di helpdesk IT per l'istruzione superiore per ridurre i tempi di inattività

Ulteriori informazioni
Technician connecting into student's computer to debug an issue
Supporto remoto del Help Desk e IT

Miglior software di supporto remoto per gli Help Desk della scuola

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog