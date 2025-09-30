Video: Utilizzo di Desktop remoto per accedere ad Adobe Audition

Hai bisogno di accedere a un altro computer per usare Adobe Audition, ma hai solo il tuo dispositivo personale?
Splashtop è la soluzione rapida e semplice a questo problema.
Splashtop Remote Access ti consente di accedere in remoto e assumere il controllo del computer remoto su cui è installato Audition, in modo da poter usare facilmente Audition mentre lavori da casa o in viaggio.
Con Splashtop potete utilizzare l'applicazione Adobe Audition installata sul computer di lavoro o su un altro desktop dal vostro smartphone, tablet o laptop, avviando una sessione di desktop remoto e collegandovi in remoto in quel computer. Con un clic, vedrai la schermata remota sul tuo dispositivo e potrai interagire con il computer remoto come se fossi seduto davanti ad esso.
Sarà possibile utilizzare Audition e avere accesso completo a qualsiasi altra applicazione o file dal computer remoto, in modo da poter completare comodamente tutto il lavoro da remoto.
Oltre a poter utilizzare Audition e visualizzare lo schermo remoto dal tuo dispositivo in tempo reale, Splashtop trasmette anche l'audio di alta qualità dal computer remoto al tuo dispositivo locale (anche suono da computer Mac remoti). La velocità di streaming di Splashtop garantisce una tempistica accurata per permetterti di mixare l'audio senza problemi, di utilizzare Audition al meglio e di perfezionare i tuoi progetti anche quando lavori in remoto. Splashtop Remote Access è la soluzione che ti serve per lavorare facilmente da casa o in viaggio.
Splashtop ti consente di accedere in remoto a qualsiasi computer Windows, Mac o Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Inizia una prova gratuita oggi stesso e scopri di persona quanto sia facile usare Adobe Audition mentre lavori in remoto.