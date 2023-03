Video: Utilizzo di Desktop remoto per accedere ad Adobe Audition

Hai bisogno di accedere a un altro computer per usare Adobe Audition, ma hai solo il tuo dispositivo personale?

Splashtop è la soluzione rapida e semplice a questo problema.

Using Remote Desktop to Access Adobe Audition

Splashtop Business Access ti permette di accedere da remoto e di prendere il controllo del computer remoto su cui è installato Audition, in modo da poter utilizzare facilmente Audition mentre lavori da casa o in viaggio.

Con Splashtop potete utilizzare l'applicazione Adobe Audition installata sul computer di lavoro o su un altro desktop dal vostro smartphone, tablet o laptop, avviando una sessione di desktop remoto e collegandovi in remoto in quel computer. Con un clic, vedrai la schermata remota sul tuo dispositivo e potrai interagire con il computer remoto come se fossi seduto davanti ad esso.

Sarà possibile utilizzare Audition e avere accesso completo a qualsiasi altra applicazione o file dal computer remoto, in modo da poter completare comodamente tutto il lavoro da remoto.

Inizia ora

Oltre ad essere in grado di utilizzare Audition e visualizzare lo schermo remoto dal proprio dispositivo in tempo reale, Splashtop trasmette anche audio di alta qualità dal computer remoto al dispositivo locale (anche audio da computer Mac remoti). Le veloci velocità di streaming di Splashtop garantiscono tempi accurati in modo da poter mixare il tuo audio senza problemi, utilizzare Audition al massimo e perfezionare i tuoi progetti anche quando lavori da remoto. Splashtop Business Access è la soluzione di cui hai bisogno per semplificare il lavoro da casa o in viaggio.

Splashtop ti consente di accedere in remoto a qualsiasi computer Windows, Mac o Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Inizia una prova gratuita oggi stesso e scopri di persona quanto sia facile usare Adobe Audition mentre lavori in remoto!