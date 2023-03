I 10 motivi principali per passare da Splashtop Personal a Splashtop Business

Splashtop Personal è un ottimo modo per accedere al tuo computer da qualsiasi punto della tua casa tramite la rete domestica e da tutti i tuoi dispositivi. Guarda il tuo computer dal tuo smartphone sul divano o gioca un gioco per computer dal tuo tablet a letto. Splashtop lo rende facile. È inoltre possibile accedere ai computer di casa dall'esterno della rete domestica con l'abbonamento opzionale Anywhere Access Pack.

Ma cosa succede se vuoi portare la tua esperienza Splashtop al livello successivo? L'aggiornamento a Splashtop Business Access ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per l'accesso remoto ai tuoi computer domestici e aziendali, oltre ad alcune straordinarie funzionalità aggiuntive.

Scopri i motivi per passare a Splashtop Business Access

Accedi ai tuoi computer di lavoro/aziendali e a quelli di casa - Splashtop Personal è concesso in licenza solo per uso personale e non commerciale. Ottieni una licenza Splashtop Business per accedere sia al tuo computer di lavoro che a quello di casa. Accedi da remoto ai computer al di fuori della tua rete domestica - Splashtop Personal è gratuito per l'utilizzo nella tua rete domestica. Con Splashtop Business Access puoi accedere ai tuoi computer da qualsiasi luogo. Se vuoi solo accedere ai tuoi computer di casa da qualsiasi luogo, un'altra alternativa è Anywhere Access Pack for Personal che costa €15.49 all'anno. Applicazioni gratuite per iOS di Splashtop - Con Splashtop Personal, le applicazioni per iPad e iPhone hanno un costo. Con Splashtop Business, tutte le app sono gratuite. Plug-in Chrome Browser - Splashtop Business supporta un plug-in Chrome Browser gratuito che ti permette di accedere ai tuoi computer dal browser Chrome su Windows, Mac, Linux o Chromebook, oltre che dagli altri dispositivi. Assistenza prioritaria - Ottieni risposte più rapide alle tue domande o assistenza quando ne hai bisogno. Online, via e-mail o al telefono. Trasferimento file : trasferimento di file tra computer Stampa remota - stampa i file di un computer remoto su una stampante locale. Gestione di computer e utenti - Console web per gestire elenchi e raggruppamenti di utenti e computer in situazioni aziendali, registrazione delle attività. Puoi anche risvegliare e riavviare i computer da remoto. Connettiti con più computer - Hai molti computer a cui vuoi accedere? Con Splashtop Business puoi accedere a un massimo di 10 computer di lavoro e di casa. Funzionalità premium - Annotazioni (funzioni simili a una lavagna per disegnare sullo schermo), scorciatoie personalizzate e gamepad (controlli su schermo utili per la navigazione e il gioco). Il tutto viene offerto insieme a Splashtop Business senza costi aggiuntivi, oppure disponibili per €15.49 /anno nel Productivity Pack per Splashtop Personal.

Prova gratuita

Importante: Se attualmente disponi di abbonamenti aggiuntivi a pagamento per l'edizione Personal (Anywhere Access Pack o Productivity Pack), non ne avrai più bisogno dopo aver sottoscritto l'abbonamento a Business Access. Assicurati di cancellare i vecchi abbonamenti sull'app store in cui ti sei iscritto o tramite la tua console my.splashtop.com se hai acquistato direttamente da Splashtop.

Per saperne di più su Splashtop Business | Confronta Personale e Business | Prova gratuita | Acquista ora