I leader della sicurezza informatica: Q&A con Mark Lee e Sramana Mitra

Mark Lee, CEO e Chief Evangelist di Splashtop, si unisce a Sramana Mitra, Fondatore e CEO di One Million by One Million (1Mby1M), per una Q&A sulla storia di Splashtop e sulla sicurezza informatica. Di seguito sono riportati alcuni punti salienti dell'intervista rilasciata da Sramana Mitra a sul suo blog.

Sramana Mitra: Parlami di quello che stai facendo e parlami di Splashtop?

Mark Lee: Splashtop è la mia seconda startup. Il primo e questo attuale sono stati fondati con altri tre amici del MIT: Robert Ha, Thomas Deng e Philip Sheu. Sono tre miei amici del MIT.

Ci conosciamo da 30 anni.

Quando io e i miei tre co-fondatori abbiamo iniziato nel 2006, l'azienda si chiamava DeviceVM.



Abbiamo poi cambiato la nostra attività passando al browser OS. Avevamo previsto che Chrome Book e Chrome OS sarebbero stati grandi e siamo stati i primi a creare un browser OS per gli OEM di PC. Questa è stata l'attività iniziale dell'azienda. Abbiamo cambiato la nostra attività passando all'accesso remoto e all'assistenza remota intorno al 2010.

Da allora, abbiamo avviato l'azienda a dove siamo oggi. Abbiamo appena annunciato il nostro round di unicorno a gennaio. Per noi è stato un lungo viaggio con tanti alti e bassi. Tutti e quattro siamo ancora insieme come grandi amici e cofondatori.

Sramana Mitra: E' fantastico. Congratulazioni. Dimmi un po' perché i clienti usano i tuoi prodotti. Quali problemi stai risolvendo?

Mark Lee: Il nostro tema principale è il lavoro a distanza, l'apprendimento a distanza e il supporto a distanza. Direi che questi sono i tre casi d'uso principali. La maggior parte della nostra attenzione è stata rivolta al mercato delle PMI.

Quando le persone sono bloccate, hanno bisogno di accedere ai computer dell'ufficio. Siamo presenti in molti uffici e cliniche di medici, dentisti e commercialisti. Ad esempio, i commercialisti hanno bisogno di accedere da remoto al loro QuickBooks. Tutti loro utilizzano il nostro prodotto per consentire il lavoro a distanza.

COVID ha anche accelerato la nostra crescita. L'anno scorso la nostra attività è cresciuta del 170%.

In particolare nell'apprendimento remoto, oltre 250 college e scuole elementari e medie, MIT, Harvard, Stanford, UCLA, USC e altri college della comunità sono diventati nostri clienti negli ultimi sette mesi. Tutti hanno laboratori fisici e devono consentire agli studenti di accedere a questi computer di laboratorio che eseguono software specializzato come Adobe, AutoCAD e così via.

C'è anche il supporto remoto. Quando i dipendenti sono tutti a casa, l'IT deve essere in grado di supportare da remoto tutti i dipendenti che stanno lavorando. Per gli insegnanti è lo stesso, sono a casa e potrebbero avere dei problemi.

L'informatica scolastica deve anche essere in grado di operare da remoto. Ci sono tutte le scuole e i dispositivi degli studenti che hanno bisogno di aiuto per la risoluzione dei problemi. Abbiamo visto tutti e tre i mercati decollare.

Sramana Mitra: Come si presenta il panorama competitivo per ciò che offrite?

Mark Lee: Prima di COVID, eravamo in concorrenza con LogMeIn e TeamViewer sul mercato. Negli ultimi anni siamo riusciti a sostituirli perché i nostri prodotti hanno prestazioni più elevate e sono più facili da usare.

I nostri prodotti sono più veloci, migliori e più convenienti. Inoltre, è facile fare affari con noi e forniamo un'ottima assistenza ai clienti. La nostra valutazione complessiva di 97 utenti da parte dei recensori terzi di Capterra è molto più alta di quella dei nostri concorrenti. Le persone amano il nostro prodotto.

Ecco perché la metà delle persone che provano il nostro prodotto finisce per acquistarlo. Si tratta inoltre di un approccio self-service. Durante il COVID, tutto ha subito un'accelerazione, ma allo stesso tempo abbiamo scoperto che molte aziende stanno adottando la nostra soluzione per sostituire o bypassare la loro VPN.

Tradizionalmente, la maggior parte delle aziende utilizza VPN e RDP. La VPN dà troppi privilegi all'utente finale da casa. Una volta che sei connesso alla VPN, c'è un sacco di potenziale movimento laterale dai tuoi dispositivi domestici che potrebbero essere infettati con malware che passano attraverso la rete aziendale.

Inoltre, le prestazioni sono un grosso problema con la VPN. Immagina di essere connesso con una VPN e che tutto il tuo traffico domestico venga instradato verso la rete aziendale. Diciamo che stiamo facendo una riunione su Zoom. Tutto il traffico video viene instradato verso la rete aziendale prima di essere inviato a Internet.

È un grosso problema e una grande sfida per le reti aziendali essere in grado di supportare così tante persone nelle chiamate Zoom. Con Splashtop, le sessioni di Zoom, Salesforce e tutte le altre non vengono indirizzate alla rete aziendale come farebbe una VPN. Stai solo lanciando l'applicazione sul tuo computer di casa. Solo quando si accede alle risorse aziendali si utilizzano le applicazioni Splashtop dedicate a quel traffico. Per l'IT è molto più facile monitorare e proteggere l'intero ambiente.

Tuttavia, non direi che stiamo strappando e sostituendo la VPN perché la VPN ha ancora il suo valore per molti altri usi. Tuttavia, la VPN non è mai stata progettata per l'accesso remoto. Non si scalano bene e presenta molte sfide per la sicurezza. Il mercato si sta muovendo verso una visione diversa della fiducia, una soluzione eco sistemica diversa per affrontare il problema delle soluzioni VPN di oggi.

