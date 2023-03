Risolvi i problemi dei computer della tua famiglia con l'accesso remoto

È il periodo delle vacanze, il che significa passare del tempo in famiglia. Per chi ha familiari con problemi tecnologici, questo significa settimane o addirittura mesi di domande e problemi da risolvere. Non vuoi tagliarli fuori dal mondo esterno, ma non vuoi nemmeno passare tutta la tua visita a occuparti della loro lista di cose da fare.

E se ti dicessimo che c'è un modo per risolvere i loro problemi, da remoto, tutto l'anno? Ritrova il tempo e l'allegria delle tue vacanze grazie all'accesso remoto Splashtop.

Una soluzione di accesso remoto ti consente di risolvere i problemi con (o per) i tuoi genitori in tempo reale, mettendo fine alle telefonate confuse e spesso spiacevoli in cui cercano di spiegarti cosa non funziona, spesso senza farsi capire bene.

Alcuni sistemi operativi offrono opzioni di accesso remoto integrate, è vero, ma esistono molti motivi salva-vacanze per utilizzare uno strumento come Splashtop.

Oops, la nonna usa un altro sistema operativo

Quando la tua famiglia usa dispositivi simili fra loro, aiutarti è più facile, perché sia Windows che Mac dispongono di strumenti di accesso remoto integrati. Ma cosa succede quando la nonna si rifiuta di cambiare sistema operativo perché è abituata a quello che usa dagli anni Novanta? Uno strumento di accesso remoto dedicato come Splashtop consente di accedere ai dispositivi con sistemi operativi e marchi diversi, per tutta la famiglia.

Mettiti al posto di guida con l'Accesso Remoto

Se hai mai provato a parlare con papà di un problema tramite FaceTime, probabilmente avrai desiderato di poter utilizzare il dispositivo da solo. Con l'accesso remoto al suo computer, puoi farlo! Non dovrai più dire: "Gira la telecamera in modo che possa vedere lo schermo", "Aspetta, torna in alto, dovevo vederlo" o "No, no, devi cliccare sul pulsante in fondo allo schermo". Il fondo!" Quando hai accesso al suo computer, puoi vedere esattamente ciò che devi vedere e cliccare esattamente dove devi cliccare.

E non serve essere davanti al computer. Splashtop ti consente di accedere da remoto a PC Mac e Windows direttamente dal tuo smartphone, tablet o un altro computer. Non devi fare altro che installare l'app Splashtop sui dispositivi a cui desideri accedere. Dai un'occhiata a questa demo di Splashtop Business Access per scoprire quanto è facile iniziare.

Le comode funzionalità di Splashtop includono:

Stampa remota

Trasferimento sicuro dei file

Visualizzazione di gruppo

Sicurezza robusta

Bonus aggiuntivo: anche durante le vacanze puoi accedere al tuo computer da qualsiasi dispositivo!

In caso di emergenza

In alcune situazioni, l'accesso remoto con un'opzione di accesso automatico è più di una semplice comodità. Supponiamo che ti sia stata assegnata una delega per tuo zio. Senza l'accesso remoto ti aspetterebbe un lungo viaggio in auto e una serie di tentativi disperati di trovare la password giusta del suo account. Con l'accesso remoto, potrai accedere al suo computer tramite tuo dispositivo in cinque minuti, per poi accedere al suo conto bancario e continuare a pagare il mutuo per lui.

Splashtop è dotato di funzionalità di sicurezza integrate come MFA per garantire che solo tu e gli utenti autorizzati possiate accedere al computer remoto. La tua sicurezza è la nostra massima priorità.

Quando truffatori e hacker bussano alla porta

Viviamo in un mondo in cui i truffatori derubano non solo gli analfabeti tecnologici, ma chiunque e tutti. E sì, una soluzione di accesso remoto può aiutarti anche a proteggere i tuoi genitori da alcune di queste truffe. Quando accedendo da remoto al loro computer, puoi installare un blocco virus e condividere in modo sicuro i file più importanti direttamente con loro invece che tramite e-mail o USB. Con l'aumento della criminalità informatica in generale, è importante garantire la sicurezza dei tuoi cari.

Un servizio clienti eccellente (per quando hai bisogno di assistenza)

In quanto tecnico ufficiale della famiglia, sai bene che a volte le cose non funzionano come previsto e c'è bisogno di un aiuto extra. Quando ciò accade, serve un prodotto ben supportato con un servizio clienti facile da raggiungere. Splashtop è qui per te con l'assistenza clienti migliore della categoria. Ti aiuteremo a risolvere qualsiasi problema e potrai tornare a goderti il tuo ammazzacaffè in men che non si dica.

Regala alla tua famiglia (e a te stesso) l'accesso remoto

Anche quando i tuoi genitori o gli altri membri della tua famiglia se la cavano abbastanza con la tecnologia, cercheranno comunque supporto quando hanno un problema. Per quanto "hai provato a spegnere e riaccendere" sia sempre un valido consiglio, a volte il problema è più complesso. Splashtop ti copre le spalle per qualsiasi cosa, dalla condivisione di file alla stampa da remoto. Quest'anno, risparmia a tutti una serie di grattacapi e regala alla tua famiglia l'accesso remoto.

Basta problemi durante le vacanze, prova Splashtop Business Access oggi stesso!

Prova gratuita