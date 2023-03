Splashtop Remote Desktop per l'editing video: intervista a Torres Studios

A causa dell'elevato utilizzo delle risorse delle applicazioni utilizzate nel settore dei media e dell'intrattenimento, il lavoro remoto per i suoi professionisti è stato raro, fino ad oggi. Ora tutto sta cambiando. Molti produttori di video, emittenti di notizie/stazioni radio e altri tecnici utilizzano Splashtop per accedere alle loro postazioni di lavoro da casa o in viaggio. Per capire meglio come usano Splashtop, abbiamo parlato con Marlon Torres, proprietario di Torres Studios. Marlon utilizza Splashtop Remote Desktop per fornire un servizio rapido ed efficace ai suoi clienti mentre è in viaggio.

D: Come si usa il desktop remoto di Splashtop?

Marlon: Ho installato Splashtop sul mio computer di casa e lo uso per accedere ai miei file e software di editing da qualsiasi parte del mondo. Io viaggio molto! Quindi, quando i clienti hanno bisogno di me per inviare loro un video o una fotografia, posso accedere al mio programma di editing, renderizzare il video e inviarlo a loro, tutto dal mio telefono o portatile.

D: Com'è diverso ora con le funzionalità di accesso remoto di Splashtop?

Marlon: utilizzo programmi di editing ad uso intensivo di risorse che non possono essere basati su cloud. In realtà ho un server da 32 TB per eseguire questi programmi complessi e archiviare i miei file. I file raw sono enormi e quindi ho bisogno di quella potenza di elaborazione.

Nessun tempo di attesa: Il rendering di un video può richiedere da 10 minuti a 3 ore! Quindi, invece di aspettare che il programma finisca, posso dedicarmi alla mia giornata e controllare periodicamente lo stato di avanzamento attraverso Splashtop. Una volta completato il rendering, lo carico e lo invio ai miei clienti.

Telecomando da qualsiasi dispositivo: Posso collegarmi al mio computer di casa con qualsiasi dispositivo in mio possesso - se mi trovo in un hotel con il mio laptop o a un servizio fotografico/video con il mio telefono. Posso elaborare qualsiasi file e inviare foto e video ai miei clienti.

Sfrutta l'alta velocità di internet: A casa ho una velocità di upload/download di 1Gbps. Alcuni hotel hanno connessioni internet molto scarse. Posso comunque lanciare Splashtop e poi sfruttare l'alta velocità di internet a casa per elaborare i miei file. In questo modo è molto più veloce!

Aiuto famiglia: A volte, se la mia fidanzata ha bisogno di uno dei file e non riesce a trovarlo, intervengo subito per aiutarla. So dove si trova il file e lo trasferisco in una posizione a lei nota. È molto comodo.

Sono particolare quando devo a consegnare i miei progetti in tempo e con Splashtop, posso farlo da qualsiasi luogo. Sono stato in grado di intraprendere più progetti da quando posso viaggiare di più senza che ciò influisca sul mio lavoro.

D: Come ci hai trovati?

Marlon: Ho appena cercato degli strumenti di accesso remoto e ho trovato Splashtop. Mi sono iscritto alla prova gratuita e nel giro di pochi giorni ho capito che avrebbe funzionato benissimo per me.

D: Come è stato installato e utilizzato Splashtop?

Marlon: Non ho avuto problemi a capirlo, era piuttosto semplice. Le funzioni Splashtop sono intuitive e facili da usare. Quello che mi piace di più è l'opzione di utilizzare il mouse o il touch-screen! Io uso entrambi per compiti diversi.

D: Su quale piano sei?

Marlon: Uso il piano Business Access Solo per €4.58 al mese. È perfetto per le mie esigenze.

Grazie per aver scelto Splashtop per le tue esigenze di desktop remoto, Marlon!

Accedi in remoto ai tuoi PC e Mac dal tuo smartphone, tablet o da un altro computer, proprio come se fossi seduto davanti al computer. Risparmia fino al 50% rispetto ad altre soluzioni di accesso remoto.

Prova gratuita