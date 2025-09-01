Webinar on demand: Migliorare l'apprendimento a distanza con l'accesso remoto ai laboratori informatici

elementari e medie e gli istituti di istruzione superiore utilizzano Splashtop per laboratori remoti per consentire ai propri studenti e membri della facoltà di accedere in remoto a computer di laboratorio Windows e Mac del campus da qualsiasi dispositivo come se fossero fisicamente in laboratorio.
Guarda questo webinar per scoprire come gli istituti scolastici possono migliorare i loro programmi di apprendimento a distanza o ibridi con accesso remoto al computer tramite Splashtop.
Con Splashtop per laboratori remoti puoi:
Consenti agli studenti di utilizzare qualsiasi dispositivo, inclusi i Chromebook , per entrare in remoto e utilizzare computer di laboratorio e le applicazioni in esecuzione su di essi.
Sfrutta le autorizzazioni di accesso e raggruppamento di utenti e computer per configurare facilmente laboratori informatici remoti.
Pianificare le fasce orarie per quando gli studenti possono accedere in remoto ai computer.
Consenti a studenti e docenti di collaborare sullo stesso computer.
Contatta i nostri specialisti dell'istruzione per saperne di più e configura il tuo laboratorio remoto oggi stesso!