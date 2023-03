Webinar on demand: Migliorare l'apprendimento a distanza con l'accesso remoto ai laboratori informatici

elementari e medie e gli istituti di istruzione superiore utilizzano Splashtop per laboratori remoti per consentire ai propri studenti e membri della facoltà di accedere in remoto a computer di laboratorio Windows e Mac del campus da qualsiasi dispositivo come se fossero fisicamente in laboratorio.

Guarda questo webinar per scoprire come gli istituti scolastici possono migliorare i loro programmi di apprendimento a distanza o ibridi con accesso remoto al computer tramite Splashtop.

Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs





Permettere agli studenti di utilizzare qualsiasi dispositivo, compresi i Chromebook per accedere e utilizzare in remoto i computer del laboratorio e le applicazioni che vi girano.

Leva raggruppamento di utenti e computer e permessi di accesso per creare facilmente laboratori informatici remoti.

Pianifica le fasce orarie per quando gli studenti possono accedere ai computer da remoto.

Permettere a studenti e docenti di collaborare sullo stesso computer .

