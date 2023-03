Dove si inserisce l'accesso remoto al computer nel nuovo panorama cloud?

Viviamo in un mondo in cui l'accesso alle informazioni è migliore che mai. Vuoi sapere quante persone ci sono sul pianeta o come si fa il nodo alla cravatta? "Basta cercare su Google". Non ricordi il compleanno di tuo zio? Controlla Facebook. Hai bisogno di accedere ai tuoi documenti di lavoro mentre lavori da casa? Basta accedere a Dropbox.

Grazie al funzionamento basato sul cloud, i contenuti aziendali possono essere archiviati su server remoti, disponibili in qualsiasi momento. E con la crescita coincidente dei dispositivi mobili (ci sono quasi 225 milioni di utenti di smartphone solo negli Stati Uniti), è possibile accedere a tali contenuti da quasi tutte le posizioni del mondo. Questo è il nuovo panorama abilitato al cloud: le piattaforme di cloud storage rendono facile l'accesso al lavoro a casa come dall'ufficio.

Quindi, qual è il ruolo dell'accesso remoto al computer, in un paesaggio cloud in cui l'accesso ai file è più facile che mai?

, purché sia connesso alla stessa rete. Con l'accesso remoto al computer, un utente ha accesso ai programmi, al software, ai file e alle risorse di rete sul computer remoto, controllandolo come se fosse seduto proprio di fronte ad esso.

In questo post, esamineremo come funziona l'accesso remoto al computer nel nuovo ambiente cloud e se la tua azienda è meglio servita utilizzando il cloud computing o l'accesso remoto al computer.

L'importanza dell'accesso remoto al computer

Il cloud computing può essere uno dei più grandi cambiamenti di business nella memoria recente. Quando si menziona il cloud computing, ha senso fare riferimento a Office 365, la piattaforma di produttività aziendale all-inclusive di Microsoft. È il servizio cloud aziendale più diffuso sul mercato, che offre agli utenti la possibilità di eseguire la maggior parte delle attività quotidiane all'interno di un'unica piattaforma, dall'e-mail alla collaborazione dei documenti fino all'analisi dei dati.

Ma Office 365 offre maggiori funzionalità rispetto all'accesso remoto al computer? Sebbene l'ampiezza dell'offerta non possa essere contestata, le aziende investite nel cloud computing potrebbero essere in grado di trovare funzionalità aggiuntive, per non parlare della sicurezza, con accesso remoto al computer.

Risparmio sui costi

Esistono diversi modi in cui l'accesso remoto al computer può ridurre i costi aziendali. Si evita di investire in più copie degli stessi pacchetti software, in quanto è possibile accedervi tramite un'unica macchina. Infatti, finché il computer host è ad alte prestazioni, le macchine utilizzate per accedere al computer host non devono essere altrettanto potenti (e costose). Allo stesso modo, puoi aspettarti che i costi di manutenzione diminuano, poiché hai a che fare con meno software nel complesso.

Facilità di accesso

L'accesso remoto al computer offre un'esperienza più fluida rispetto all'accesso ai file nel cloud, in particolare quando si tratta di collaborazione. L'accesso remoto consente agli utenti di connettersi direttamente a un dispositivo o a una rete comune, eliminando il processo di invio dei documenti di lavoro avanti e indietro. Indipendentemente dai programmi o dai file necessari per completare il lavoro, gli utenti possono farlo ovunque si trovino su qualsiasi dispositivo scelgano.

Sicurezza dei contenuti

Ci sono sempre stati problemi di sicurezza con il cloud computing, in particolare quelli relativi ai dati sensibili agli utenti e alle aziende archiviati su server cloud distanti. Per le organizzazioni in cui la sicurezza delle informazioni personali (PII) e dei contenuti business-sensitive è fondamentale, il cloud può sembrare un rischio troppo grande, in particolare con normative come l' HIPAA che impone multe alle aziende incapaci di proteggere l'integrità e la riservatezza delle informazioni sensibili.

L'accesso remoto al computer impedisce all'utente (o a chiunque altro) di avere accesso diretto al server dell'azienda, creando invece un'interfaccia bidirezionale sicura tra l'individuo e il contenuto. Le sofisticate soluzioni di accesso remoto ai computer mettono in primo piano questo tipo di sicurezza e possono infatti aiutare le organizzazioni a rispettare le linee guida HIPAA e altre normative relative alla privacy e alla sicurezza dell'accesso remoto alle informazioni sensibili.

Ottieni l'accesso al desktop remoto con Splashtop

Splashtop Business Access offre un accesso rapido, semplice e sicuro al computer remoto per gli utenti aziendali, offrendo:

Ampio supporto ai dispositivi: Accedi da remoto ai computer praticamente da qualsiasi dispositivo: Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook e browser Chrome.

Distribuzione semplice: crea il tuo account personale per accedere ogni volta che ne hai bisogno. Puoi anche migrare facilmente da altre soluzioni remote a Splashtop.

Sicurezza robusta: tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. L'accesso remoto è protetto anche dall'autenticazione del dispositivo, dalla verifica in due passaggi e da più opzioni di password di secondo livello per massimizzare la sicurezza.

Gestione degli utenti: Invita gli utenti aziendali e imposta manualmente i loro ruoli e permessi di accesso per consentire a tutta l'azienda di utilizzare l'accesso remoto, senza rischi.

