4 semplici passaggi per proteggersi dagli attacchi malware contro Microsoft Teams

La campagna di attacco malware contro Microsoft Teams è un nuovo modo per colpire milioni di utenti Microsoft. Scopri come proteggere te stesso e la tua organizzazione.

Gli hacker stanno colpendo ancora una volta le applicazioni Microsoft. Il loro vettore di attacco più recente prende di mira gli utenti di Microsoft Teams inserendo documenti dannosi nei thread delle chat. Quando vengono cliccati e aperti, i documenti eseguono dei trojan che possono prendere il controllo delle macchine degli utenti finali. Queste nuove informazioni sugli attacchi sono incluse in un recente rapporto pubblicato dai ricercatori di Avanan, una società Check Point. I ricercatori hanno seguito la nuova campagna di attacco iniziata nel gennaio del 2022 e che in poco tempo ha eseguito migliaia di attacchi.

Come vengono infiltrate le organizzazioni?

Secondo il rapporto Avanan, «Possono compromettere un indirizzo email e utilizzarlo per accedere a Teams. Possono rubare le credenziali di Microsoft 365, dando loro carta bianca per accedere a Teams e al resto della suite Office». Anche senza che gli utenti aprano il file dannoso, gli hacker hanno già la capacità di compromettere l'organizzazione originale vittima. Possono ascoltare sia le chat interorganizzative che le chat con le organizzazioni partner.

«Utilizzando un file eseguibile o un file che contiene le istruzioni per l'esecuzione del sistema, gli hacker possono installare file DLL e consentire al programma di amministrarsi autonomamente e assumere il controllo del computer», afferma il rapporto. «Allegando il file a un attacco di Teams, gli hacker hanno trovato un nuovo modo per prendere di mira facilmente milioni di utenti».

Da Teams, è facile che l'attacco si diffonda a causa della scarsa sicurezza predefinita. «Le protezioni predefinite di Teams sono carenti, poiché la scansione di link e file dannosi è limitata», afferma il rapporto. «Molte soluzioni per la sicurezza della posta elettronica non offrono una protezione efficace per Teams».

Cosa puoi fare per proteggere la tua organizzazione dai malware contro Microsoft Teams?

La buona notizia è che puoi adottare diversi semplici accorgimenti per ridurre la vulnerabilità di Microsoft Teams. Riconosci che Microsoft Teams fa parte della suite Office 365 e che può essere eseguito su Windows, Mac, Linux, iOS e Android. È un ottimo strumento di collaborazione, come Zoom, ma entrambi gli strumenti risentono proprio della loro apertura predefinita che consente la condivisione illimitata di file e dati tra un numero illimitato di utenti. Microsoft ha infatti progettato Teams con un modello di autorizzazioni aperte. Di conseguenza, ogni membro del team può condividere file. Ma lo può fare anche qualsiasi ospite esterno all'organizzazione. L'app è completamente aperta.

1. Riconfigurare le impostazioni predefinite (in particolare la condivisione di file)

Quindi, la prima cosa da fare è configurare le impostazioni globali di Teams in modo diverso dalle impostazioni predefinite. In particolare, modifica le preferenze della tua organizzazione in merito alla condivisione dei file. Perché no, potresti disabilitare la condivisione di file in Teams per ottenere la massima sicurezza. Se qualcuno vuole mostrare un file, può utilizzare la condivisione dello schermo. Se anche altri ne hanno bisogno, potranno inviare direttamente il file tramite e-mail.

2. Usa Microsoft Defender per Office 365

Secondo, usa Microsoft Defender per Office 365. Protegge tutto Office 365 dalle minacce avanzate, come la compromissione della posta elettronica aziendale e il phishing delle credenziali. Inoltre, indaga e risolve automaticamente gli attacchi. Ora che così tanti dei tuoi dipendenti sono passati al lavoro da remoto, molti probabilmente usano Office 365 da casa. Questo ulteriore livello di sicurezza protegge i file che sono già stati scansionati in modo asincrono dal comune motore di rilevamento dei virus di Microsoft 365.

3. Usa gli allegati sicuri di Microsoft per SharePoint, OneDrive e Microsoft Teams

Terzo, usa il prodotto Microsoft chiamato Safe Attachments per SharePoint, OneDrive e Microsoft Teams. Aiuta a rilevare e bloccare i file esistenti identificati come dannosi nei siti del team e nelle librerie di documenti. Per attivarlo, vedi Attivare gli allegati sicuri per SharePoint, OneDrive e Microsoft Teams.

Secondo Microsoft, quando Safe Altachments è abilitato e identifica un file come dannoso, il file viene bloccato utilizzando l'integrazione diretta con gli archivi di file. Sebbene il file bloccato sia ancora elencato nella raccolta documenti e nelle applicazioni web, mobili o desktop, le persone non possono aprire, copiare, spostare o condividere il file. Ma possono eliminare il file bloccato.

I file identificati come dannosi dagli allegati sicuri verranno visualizzati nei report per Microsoft Defender per Office 365 e in Explorer (e nei rilevamenti in tempo reale). Questi file sono disponibili anche in quarantena, ma solo per i membri del tuo team con diritti amministrativi. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire i file in quarantena in Defender per Office 365.

4. Educare i dipendenti a stare attenti

Infine, addestra i tuoi dipendenti a diffidare delle attività sospette su Teams. La maggior parte degli utenti si fida automaticamente di Teams e dei numerosi ospiti della riunione che si iscrivono, anche quando provengono dall'esterno dell'azienda. «Ad esempio, un'analisi Avanan degli ospedali che utilizzano Teams ha rilevato che i medici condividono le informazioni mediche dei pazienti praticamente senza limiti sulla piattaforma Teams», afferma il rapporto Avanan. «Il personale medico generalmente conosce le regole di sicurezza e i rischi della condivisione delle informazioni via e-mail, ma le ignora quando si tratta di Teams. Nella loro mente, tutto può essere inviato su Teams».

Quando si tratta di aprire file, chiunque, indipendentemente dalla posizione nell'organizzazione, deve fare in modo che i propri file vengano trattati con cautela.

Sii consapevole e informato

Ci auguriamo che questi suggerimenti sulla sicurezza di Microsoft Teams ti siano utili. Per altri consigli di sicurezza e notizie di buon senso, dai un'occhiata al Security Feed di Splashtop.