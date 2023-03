Incontra il team - Nityasha Wadalkar

Questa settimana puntiamo i riflettori su Nityasha Wadalkar, il nostro Senior Product Marketing Manager! Siamo incredibilmente fortunati ad averla in squadra.

D: Da quanto tempo sei a Splashtop?

R: Da ottobre 2019, quindi da oltre 1 anno e mezzo. Sembra molto più lungo! L'ambiente è frenetico e sento di aver ottenuto molto di più qui che altrove.

D: Cosa ti piace di più del lavoro in Splashtop?

R: Ci sono così tante cose che mi piacciono di lavorare in Splashtop. Parlerò di 3 cose: la cultura dell'incoraggiamento, dell'empowerment e del cameratismo che si allontana dalla leadership; i processi di assunzione che mostrano lungimiranza e si traducono in colleghi grandi e talentuosi; e la libertà e il sostegno per implementare nuove idee.

D: Cosa ti piace del marketing dei prodotti?

R: Ho una laurea in ingegneria e un MBA e mi piace poter applicare (alcune) competenze di entrambi nel marketing di prodotto per le soluzioni software. In Splashtop imparo ogni giorno cose nuove grazie alla varietà dei compiti e all'interazione con i colleghi dei vari team. E questo è importante!

D: Quante lingue sai parlare?

R: Nella mia famiglia allargata si parlano molte lingue. Parlo correntemente Hindi, Marathi e Kannada, ma sono più forte in inglese. A un certo punto, durante l'università, parlavo correntemente il tedesco, ma ora non posso più affermarlo!

D: Cosa ti piace fare al di fuori del lavoro?

R: Io (e la mia famiglia di 4 persone) amiamo viaggiare e stare all'aria aperta. Ho fatto trekking sull'Himalaya fin da bambina, ho amato le immersioni subacquee in Malesia (ah, le meravigliose barriere coralline) e, più recentemente, mi piace viaggiare in camper e campeggiare con i bambini, mentre completiamo la lista dei parchi nazionali negli Stati Uniti. Mi piace anche leggere, ma il tempo per la tranquillità è sempre stato poco!

