Incontra il team - Alexander Draaijer

Questa settimana puntiamo i riflettori su Alexander Draaijer, Direttore Generale EMEA. Ha appena festeggiato il suo primo anniversario a Splashtop: congratulazioni Alexander!

D: Com'è stato il tuo primo anno a Splashtop?

Il mio anniversario di 1 anno è stato il 1 febbraio 2021. Il tempo da quando ho iniziato a lavorare a Splashtop è passato in un batter d'occhio, e ho apprezzato appassionatamente ogni momento nell'ultimo anno.

D: Cosa ti piace di più del lavoro in Splashtop?

Nel corso della mia carriera ho lavorato per molte startup SaaS finanziate da venture statunitensi e basate nella Silicon Valley, con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 2.000. In genere sono note per avere una cultura aziendale dura, orari di lavoro lunghissimi e se non hai successo sei fuori.

Sebbene Splashtop sia stata fondata nella Silicon Valley, abbiamo una cultura aziendale unica e completamente diversa. Ho scoperto che Mark e gli altri fondatori avevano una cosa in comune: erano tutti cresciuti in California da genitori immigrati taiwanesi. Credo che la loro educazione faccia parte della cultura aziendale di Splashtop che è contagiosa per tutti noi.

Posso descrivere al meglio le loro azioni come: intrinsecamente appassionate nel supportare i loro clienti con i migliori servizi e tecnologie e nel dare ai loro dipendenti il miglior ambiente possibile. Sono tutti molto umili, riconoscenti e desiderosi di crescere in modo sostenibile.

D: Chi ti ispira in Splashtop?

Sembra davvero banale, ma i fondatori di Splashtop e tutti coloro che hanno contribuito a costruire le fondamenta della nostra azienda sono quelli che mi ispirano di più, è come se avessero tutti lo stesso DNA. La costruzione di un'azienda ha molti alti e bassi, ma il team è incredibilmente solido - sono così appassionati anche dopo più di 15 anni! Voglio far parte di questa azienda per molti anni a venire.

Lavoro a lungo, ma è una mia decisione perché voglio avere un impatto. Ma grazie all'ambiente che hanno creato, mi sembra di non aver lavorato nemmeno un giorno! Il mio sogno sarebbe quello di replicare la loro cultura nelle nostre attività in rapida crescita in Europa e di continuare a seguire la traiettoria per diventare il primo operatore del nostro settore.

D: Quale attività ti calma immediatamente?

In barca! Se vado in barca con mia moglie e i nostri 4 figli, mi rilasso completamente. Sono molto competitivo e questo mi fa salire l'adrenalina. A prescindere dal livello di adrenalina che provo o da quanto sono connesso al mio telefono (mia moglie dice che sono dipendente), andare in barca con la famiglia mi permette di dimenticare tutto!

D: Hai una citazione personale?

"Non sottovalutare mai l'influenza che puoi avere in qualsiasi situazione in cui ti trovi". Per me è diventato uno stile di vita. La maggior parte delle volte hai un'influenza sulla situazione in cui ti trovi. Se qualcosa va storto, pensa a cosa avresti potuto fare di diverso per ottenere un risultato diverso. Questo ti rende consapevole e cosciente di come cambiare il tuo approccio in futuro.

D: Hai qualche talento nascosto?

Sono un grande appassionato di auto! In qualche modo ho imparato a riconoscere le auto sportive dal suono del motore che producono. Quando vedo una bella macchina, apro il finestrino per ascoltare il suo motore. A volte, durante una conversazione informale, chiedo un momento di silenzio se vedo arrivare una bella macchina. Grazie a questo talento nascosto, ho vinto per tre volte un concorso radiofonico settimanale sulla nostra radio olandese Business News (BNR) in cui ti chiedono di identificare il suono dell'auto che stanno trasmettendo.

Carriere a Splashtop Incontra i nostri fondatori