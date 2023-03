La soluzione di accesso remoto di nuova generazione è la risposta alla nostra nuova norma?

"Piuttosto che ricadere nell'ipotesi che la VPN tradizionale sia l'approccio predefinito, le aziende interessate a far lavorare i propri dipendenti da casa con successo, nel lungo periodo, devono cercare e valutare piattaforme di accesso remoto scalabili di nuova generazione," ha affermato Mark Lee, CEO di Splashtop, in una recente rubrica di consigli degli esperti per i membri del Cutter Consortium .

Nell'articolo, Mark ha spiegato ulteriormente perché le VPN sono problematiche e come possono - e devono - essere sostituite con soluzioni di accesso remoto in cloud per consentire alle aziende di avere successo nel lungo periodo: "Queste soluzioni di accesso remoto basate sul cloud possono offrire maggiore produttività, sicurezza, conformità, flessibilità ed efficienza economica on-demand che possono aiutare le aziende a raggiungere un successo a lungo termine."

Con così tante soluzioni di accesso remoto, come si fa a scegliere quella giusta? Abbiamo riassunto di seguito ciò che è necessario sapere.

Ecco come dovrebbe essere una soluzione affidabile di accesso remoto di nuova generazione: ecco le caratteristiche principali che una soluzione di accesso remoto di nuova generazione dovrebbe includere:

La capacità di scalare rapidamente e facilmente fino a migliaia di utenti/dispositivi, senza backhauling del traffico e ostacolare la produttività degli utenti. Supporto per BYOD (portare il dispositivo) in modo che i lavoratori remoti non debbano fare affidamento su dispositivi rilasciati dall'azienda per lavorare in modo sicuro da casa o da qualsiasi luogo. Supporto per l'autenticazione a più fattori e l'autenticazione dei dispositivi per una sicurezza affidabile. Crittografia di tutto il traffico di rete, registrazione e monitoraggio delle sessioni remote. Possibilità di automatizzare gli aggiornamenti software dell'infrastruttura e degli endpoint. Monitorare la sicurezza e la conformità. Supporto per SSO per applicare i criteri relativi alle password aziendali tramite i servizi della directory. La possibilità per l'IT di accedere facilmente a audit trail, registrazione delle sessioni, gestione del trasferimento dei file (ad esempio, la possibilità di disabilitare e abilitare il trasferimento dei file) e altri controlli di gestibilità. Prestazioni elevate e facilità d'uso. Un'esperienza di accesso remoto coerente tra i sistemi operativi e i dispositivi più diffusi. Un modello di abbonamento on demand e servizi con pagamento in base al consumo.

