Presentazione di Splashtop Connector: RDP tramite accesso remoto di ultimissima generazione

Scopri come la nuova soluzione Splashtop Connector può soddisfare le tue esigenze in termini di sicurezza e produttività con RDP grazie a un accesso remoto di ultimissima generazione.

Prova a immaginare se la tua soluzione di accesso e supporto remoto consentisse ai tuoi utenti di fare quanto segue, senza una VPN:

Supporto per computer appartenenti a reti interne, senza accesso a Internet né possibilità di installare un'app di terze parti

Utilizzo dei servizi terminal disponibili per sfruttare sessioni desktop individuali sullo stesso computer o per eseguire in remoto un'applicazione specifica evitando la connessione a una soluzione di desktop remoto completa

Accesso ai computer da remoto anche se non si è nella stessa rete

Accesso indipendente ai sistemi tramite un software di accesso remoto installato su una sola macchina della rete

Queste sono solo alcune delle potenti funzionalità integrate nel nuovo Splashtop Connector. Questo componente consente agli utenti di connettersi ai computer tramite RDP, direttamente dall'app Splashtop Business per l'accesso e il supporto remoto.

Perché la tua azienda dovrebbe accedere a RDP tramite l'accesso remoto di nuova generazione?

Verrebbero in mente due motivi principali: soddisfare le tue esigenze in termini di sicurezza e di produttività.

Consideriamo uno scenario in cui il tecnico necessita di fornire assistenza a numerosi computer appartenenti tutti alla stessa rete chiusa. Questi computer probabilmente non hanno accesso a Internet o funzionano secondo rigide politiche firewall. Inoltre, potresti avere una politica di sicurezza che blocca l'uso di un'app di accesso remoto di terze parti su quei computer. Il tuo tecnico potrebbe usare una tradizionale VPN per fornire supporto a tutti i computer che operano sotto le restrizioni di sicurezza di cui sopra. Potrebbe anche dover creare un flusso di connessione scomodo (tramite diverse app) per accedere da remoto.

Ora, invece, supponiamo che l'IT possa semplicemente installare Splashtop Connector su una singola macchina in una rete chiusa. La macchina in questione si comporta come un ponte o un punto di salto, consentendo al tecnico di connettersi a tutti gli altri computer sulla stessa rete tramite RDP, senza installare nulla sugli altri computer. Improvvisamente, il tuo flusso di lavoro è diventato più semplice e utilizza una sola app per stabilire la connessione.

In uno scenario più ampio, Splashtop Connector consente a un tecnico di supportare in remoto una grande azienda con più filiali in tutto il mondo. Installando il componente Connector su una sola macchina in ogni filiale, il tecnico può supportarle tutte, contemporaneamente.

Ecco un esempio della potenza di Splashtop Connector in azione, come sperimentato da un'azienda che si occupa di fatturazione in ambito odontoiatrico:

L'azienda si avvale di una rete di 1.800 appaltatori e li supporta con un team interno di amministratori IT. Il team è anche responsabile del supporto dell'ERP e di altri software in esecuzione su computer Windows presso gli studi dentistici. Ogni ufficio ha solo 1 o 2 server, quindi più appaltatori si connettono spesso allo stesso server per utilizzare l'applicazione ERP.

Prima di utilizzare Splashtop Connector, l'azienda è stata costretta a utilizzare un flusso di lavoro complicato e personalizzato per ospitare più sessioni RDS (Remote Desktop Service) sullo stesso server. Implementando Splashtop Connector ha semplificato il proprio flusso di lavoro e consentito a più appaltatori di accedere allo stesso server. Inoltre, l'IT ha ora la possibilità di limitare l'accesso degli appaltatori solo all'app ERP, a seconda delle esigenze di sicurezza del cliente.

Splashtop, infatti, adotta un approccio completo alla sicurezza, come si evince dalla suite completa di funzionalità di Splashtop. Le connessioni effettuate tramite Splashtop Connector utilizzano la crittografia end-to-end e TLS/AES-256 in tutto internet.

L'azienda non solo ha ridotto notevolmente i costi, ma ha anche raggiunto un'efficienza costante consolidando il proprio set di strumenti. Non è più necessario sincronizzare aggiornamenti e patch su più prodotti software (un tradizionale consumo di risorse IT). Ora si affida a Splashtop Enterprise, con la sua console centralizzata, per consentire ai propri tecnici IT interni di gestire i computer e fornire supporto agli appaltatori.

Ottenere un'efficienza sicura grazie alla progettazione

Le VPN non sono mai state concepite per gestire le esigenze del lavoro remoto di oggi o per proteggere le organizzazioni dalle moderne minacce alla sicurezza informatica. I rischi per la sicurezza sono aumentati ed è più importante che mai proteggere la tua organizzazione e te stesso.

La soluzione di accesso e supporto remoto innovativa di Splashtop è stata realizzata per gestire un elevato volume di traffico. Fornisce accesso completo o parziale a file e applicazioni di computer remoti, indipendentemente dall'ambiente di rete. Il controllo dettagliato delle autorizzazioni e l'utilizzo di porte di comunicazione Web standard rendono Splashtop più sicuro e adatto rispetto a VPN e RDP tradizionali per un ambiente di lavoro remoto o flessibile. In altre parole, Splashtop Connector è stato progettato pensando alla sicurezza e all'efficienza della tua azienda.

Splashtop Connector è integrato in Splashtop Enterprise.

