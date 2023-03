In che modo l'accesso remoto può aiutare i commercialisti a sopravvivere alla stagione fiscale 2022

Si prevede che la stagione fiscale 2022 sarà un periodo frustrante per i commercialisti. Scopri come Splashtop può rendere possibile il lavoro remoto e semplificare le operazioni di contabilità.

Gli esperti prevedono un'altra stagione fiscale frustrante quest'anno. Secondo CBS News, quando l'IRS ha cercato di assumere altre 5.000 persone per la stagione fiscale 2022, meno di 200 hanno fatto domanda. Oltre alla carenza di assunzioni, l'IRS sta affrontando un accumulo di rimborsi ritardati provocato dalla pandemia.

In un'intervista con NPR, il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo ha dichiarato: "Purtroppo sarà una stagione fiscale frustrante. Ciò significa che i contribuenti dovranno assicurarsi di presentare domanda online, di prendere provvedimenti per assicurarsi che le dichiarazioni siano adeguatamente preparate, perché purtroppo, a causa della pandemia e del cronico sottofinanziamento dell'IRS, quest'ultimo ha a disposizione meno persone che rispondono alle telefonate e che si occupano dei problemi dei contribuenti."

Non si tratta solo dell'IRS: anche le società di revisione contabile sono alle prese con problemi di fidelizzazione. Il ricambio dei contabili prima della pandemia era pari al 20%. Questa tendenza è continuata per tutta la durata della pandemia. Perché? Come altri settori che stanno vivendo la "Great resignation". I dipendenti hanno menzionato lo sviluppo della carriera, l'equilibrio tra vita e lavoro e la retribuzione come i motivi principali per cui si sono licenziati in massa.

Come trattenere i talenti?

Durante la stagione fiscale, i commercialisti di lavorano in media dalle 50 alle 70 ore a settimana . Il periodo che va da gennaio al 15 aprile è estenuante per loro. Se a questo si aggiunge il tempo di trasferta, si ottiene la ricetta perfetta per il burnout. Il settore non può permettersi di perdere altri talenti, ecco perché molte aziende si sono adattate ad un ambiente virtuale. Con il software giusto, i professionisti della contabilità possono risparmiare tempo e ridurre il numero di ore di lavoro.

I vantaggi dell'accesso remoto sicuro per i professionisti della contabilità

La condivisione dei file è parte integrante della stagione fiscale. Andare a casa o in ufficio per accedere ai propri file richiede tempo e non è realistico quando si hanno clienti in tutto il Paese. Anche se inviare file via e-mail può sembrare una soluzione facile, rappresenta un grave rischio per la sicurezza propria e dei clienti.

Negli ultimi due anni abbiamo assistito alla transizione di settori che non avremmo mai pensato potessero avere una forza lavoro flessibile. Quindi, perché non anche i contabili?

L'accesso remoto può consentire ai contabili di condividere e stampare i file in modo sicuro mentre lavorano da remoto. Splashtop Business Access offre un accesso facile, affidabile e sicuro ai computer dei tuoi clienti. Splashtop Business Access offre:

Stampa e condivisione di file da remoto: Stampa i file dal computer del cliente da remoto sulla tua stampante o trasferisci in modo sicuro documenti importanti dal suo computer al tuo. Abbiamo realizzato anche una guida passo a passo che ti aiuterà a seguire il percorso di stampa da remoto di importanti documenti fiscali.

Accedi ovunque e da qualsiasi dispositivo: Oltre a condividere e stampare in remoto i file, Splashtop Business Access consente ai professionisti della contabilità di accedere senza problemi ai computer dell'ufficio da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo. Ciò significa che è possibile lavorare in un ambiente privo di stress che è la vostra casa, ridurre le ore sprecate di viaggio per i clienti, ottenere il lavoro svolto al di fuori degli orari regolari, ed essere ancora produttivi durante gli spostamenti.

Sicurezza: L'accesso remoto di Splashtop offre sicurezza. Tra connessioni crittografate, autenticazione del dispositivo, verifica in due passaggi, opzioni multiple di password di secondo livello e altre funzioni di sicurezza, tutti i dati condivisi sono al sicuro. Questo garantisce a te e ai tuoi clienti la massima tranquillità.

Una soluzione conveniente e che fa risparmiare tempo

Riduci i tempi di viaggio accedendo da remoto ai file dei clienti, a QuickBooks e al software di contabilità da qualsiasi luogo. Non hai con te il tuo computer portatile? Non è un problema. Puoi usare il tuo telefono o il tuo tablet: non devi fare altro che scaricare l'applicazione Splashtop. Questa stagione fiscale potrà essere frustrante, ma gli strumenti che usi non lo saranno.

