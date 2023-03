In che modo l'IT è passato dal lavoro caotico al lavoro distribuito in tre numeri fondamentali

In che modo il rapido passaggio al lavoro distribuito ha influito sui team IT? Cosa pensano del futuro? Ecco tre risultati essenziali del nostro studio condotto nel Regno Unito.

Per molte persone, il brusco cambiamento della loro vita lavorativa all'inizio della pandemia potrebbe già sembrare un ricordo lontano. Nel giro di poche e strane settimane, il lockdown e le misure di distanziamento sociale hanno messo a soqquadro la routine quotidiana. Tuttavia, grazie allo spirito di collaborazione, alla comprensione e alla straordinaria capacità di adattamento, non è passato molto tempo prima che imparassimo ad essere produttivi come sempre, integrando la carriera e la vita personale in modo nuovo.

D'altra parte, è improbabile che i team IT abbiano dimenticato tutto il lavoro svolto in quel frangente. Il passaggio su larga scala al lavoro a distanza è stato reso possibile solo da innumerevoli sforzi volti alla preparazione dei dispositivi, al rafforzamento della capacità della rete, all'implementazione di misure di sicurezza e a una serie di altri importanti attività. E, anche grazie a quel lavoro, oggi ci troviamo in un nuovo scenario caratterizzato dalla flessibilità, dove il lavoro può essere svolto da qualsiasi luogo.

In questo periodo, come ha influito questo cambiamento sui team IT e cosa pensano attualmente del futuro?

Per scoprirlo, Splashtop ha recentemente commissionato una ricerca, intervistando 1.000 responsabili IT nelle aziende del Regno Unito, a proposito dell'impatto dell'accesso remoto e degli strumenti di supporto sulla produttività. Uno sguardo dettagliato ai risultati è disponibile nel nostro nuovo rapporto, Da stravolto a distribuito: ecco come l'IT affronta il cambiamento dell'ambiente di lavoro.

Come anteprima, ecco tre dei nostri risultati più interessanti e il loro significato per te.

Salute della forza lavoro

Per ogni testimonianza da parte dei team IT di come sia stato possibile lavorare a distanza durante la pandemia, si è avuto un altro monito su una crescente ondata di stress e burnout sul posto di lavoro. Con confini meno chiari tra la nostra vita professionale e quella personale, molte aziende hanno faticato a tenere sotto controllo i carichi di lavoro dei propri dipendenti, portando a sfide sia per la salute mentale che per le malattie fisiche.

È stato quindi incoraggiante vedere che il 42% dei nostri intervistati ha dichiarato che l'uso di strumenti per il lavoro da qualsiasi luogo da parte della loro organizzazione ha portato a una maggiore soddisfazione sul posto di lavoro. Con gli ulteriori fattori di stress del lavoro a domicilio che si aggiungono a ruoli già impegnativi, le aziende non possono permettersi che l'IT rappresenti un ulteriore ostacolo alla produttività. Se implementati in modo strategico, l'accesso e il supporto da remoto rendono la connessione al lavoro un'esperienza intuitiva e senza attriti.

Il risultato è una forza lavoro che può concentrarsi su ciò che è destinata a fare, dedicando più tempo a compiti gratificanti e sentendosi utile.

Più distanza, meno stress

Una forza lavoro più felice e soddisfatta dovrebbe tradursi in un'esperienza migliore anche per i team di help desk e service desk IT che si occupano delle richieste e della risoluzione dei problemi. 34% degli intervistati afferma che le tecnologie di accesso remoto e di supporto contribuiscono a farli sentire meno stressati sul lavoro.

Per i team IT in particolare, tuttavia, la riduzione dello stress richiede un accesso remoto sicuro e scalabile, oltre che facile da usare. La difesa dagli attacchi informatici e dalla perdita di dati è al centro delle competenze dell'IT e una tale necessità è stata accentuata dal lavoro remoto, dato che un maggior numero di dispositivi, lo shadow IT e una maggiore dipendenza da tecnologie, come le VPN, accrescono la possibilità che ransomware e altre minacce si manifestino.

Sulla scia di un periodo in cui sono avvenute moltissime trasformazioni dovute a necessità urgenti, le aziende dovranno ancora una volta investire per essere in anticipo su questioni come queste. In parole povere, per molti, ciò significherà mettere in atto soluzioni che potenziano la sicurezza, al fine di mantenere questo promettente segnale sui livelli di stress dell'IT.

Fiducia nell'IT

In questo modo, l'IT scoprirà che la sua importanza strategica per l'azienda continuerà a crescere; a lungo termine, un fattore di produttività, sarà richiesto molto di più per stabilire la direzione dei futuri guadagni di produttività nella nuova realtà del lavoro distribuito.

Ciò sottolinea l'importanza della nostra scoperta che 36% degli intervistati ritiene che l'accesso remoto e gli strumenti di supporto diano ai loro utenti e colleghi maggiore fiducia nelle capacità decisionali dell'IT. In un contesto in cui il successo o il fallimento di un dipendente può dipendere interamente dalla capacità della tecnologia di consentire il suo lavoro, è facile immaginare scenari disastrosi in cui le organizzazioni perdono fiducia nei team IT. L'aumento della statura dell'IT come pensatore strategico è un fattore vitale per la salute dell'azienda a lungo termine.

Nonostante questi risultati descrivano un panorama positivo della realtà attuale e futura del lavoro distribuito, è anche chiaro che occorre fare di più per rendere le soluzioni sostenibili e proattive una regola standard. I responsabili delle decisioni IT ci hanno anche detto che stanno lavorando più ore per supportare il lavoro a distanza e credono che la forza lavoro distribuita diventerà probabilmente più complessa nel tempo e, cosa interessante, anche che molti di loro sono chiamati a fornire supporto emotivo ai dipendenti. Mentre ci muoviamo in un mondo in cui il lavoro da ogni luogo diventa la norma, le aziende potrebbero non distinguere più tra impiegati che lavorano in ufficio e altri che operano altrove. Si tratterà semplicemente di lavoro regolare.

Per saperne di più sui vantaggi e le sfide che l'IT deve affrontare mentre viaggia verso questa destinazione, puoi leggere il nostro rapporto completo.