Platinum Tank Group amplia il proprio team di progettazione e si riprende dopo un attacco informatico

Platinum Tank Group (Platinum) è specializzata nella progettazione e nella produzione di rimorchi cisterna in alluminio per il rifornimento degli aerei. Ha sede a Chambly, in Quebec, e produce più di 1.200 unità all'anno. L'azienda si affida al suo team di progettisti per sviluppare nuovi rimorchi cisterna in alluminio innovativi utilizzando la progettazione assistita da computer (CAD).

Quando la pandemia si è diffusa, tutti i designer di Platinum si sono affidati al lavoro a distanza. Quando Platinum ha iniziato a pianificare il ritorno in ufficio, si è resa conto che non c'era abbastanza spazio per ospitare il suo reparto di progettazione in crescita.

A Dominic Benoit, Application Specialist di Platinum, è stato chiesto di sviluppare una nuova strategia di lavoro flessibile per il dipartimento. Sia che i progettisti fossero a casa o in ufficio, avrebbero dovuto disporre di un metodo standard per svolgere tutto il lavoro di progettazione CAD. "Volevamo che potessero accedere in remoto alla loro postazione di lavoro indipendentemente da dove si trovassero, solo che il monitor utilizzato sarebbe stato diverso", ha detto Dominic.

Il lavoro in remoto richiedeva l'accesso alle loro postazioni di lavoro in ufficio e il reindirizzamento dei dispositivi per un mouse CAD 3D speciale da utilizzare in Solid Edge (software CAD). "Il reindirizzamento dei dispositivi per i mouse CAD 3D è fondamentale per i nostri progettisti che creano modelli per la produzione", ha dichiarato Dominic.

Platinum ha provato diverse soluzioni, tra cui Chrome Remote Desktop, RDP tradizionale e Microsoft Remote Desktop. Sfortunatamente, nessuno di loro si è dimostrato adatto alla situazione. "Avremmo potuto combinare tutte queste soluzioni, ma non avremmo comunque ottenuto tutte le funzionalità di cui i nostri progettisti avevano bisogno", ha commentato Dominic.

A Dominic è stato chiesto di cercare un nuovo strumento per l'accesso remoto, in grado di fornire due funzionalità fondamentali:

Reindirizzamento automatico del dispositivo: per il mouse CAD 3D ad uso dei designer. Supporto multi-monitor: per accedere alla stessa workstation CAD da diversi dispositivi.

"Se queste due funzioni non sono disponibili per i nostri progettisti che lavorano in remoto, sono costretti a imparare di nuovo a lavorare con l'applicazione CAD."