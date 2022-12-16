Platinum Tank Group amplia il proprio team di progettazione e si riprende dopo un attacco informatico
Splashtop Enterprise rende il lavoro flessibile e sicuro una realtà per i progettisti CAD 3D
In sintesi
Sfida
Platinum Tank Group doveva offrire un lavoro flessibile ai suoi progettisti CAD 3D. Era necessario trovare un modo per lavorare sia in ufficio che a casa dalla stessa postazione di lavoro, il tutto con la massima flessibilità.
Soluzione
Platinum ha adottato Splashtop Enterprise per consentire ai suoi progettisti di accedere in remoto alle postazioni CAD con reindirizzamento del mouse in 3D e supporto multi-monitor.
Risultati
Platinum è riuscita a supportare il suo team di progettazione in crescita senza dover ingrandire gli uffici. Inoltre, grazie all'autenticazione a più fattori di Splashtop, l'azienda ha ripreso a lavorare in remoto dopo un attacco informatico.
Da Platinum Tank Group
Splashtop ha soddisfatto tutte le nostre esigenze di supporto alla progettazione CAD in remoto. È una soluzione valida per tutti coloro che vogliono utilizzare la connessione di un dispositivo 3D da remoto.
Dominic Benoit - Application Specialist at Platinum Tank Group
La sfida: implementare il lavoro flessibile per i progettisti CAD 3D
Platinum Tank Group (Platinum) è specializzata nella progettazione e nella produzione di rimorchi cisterna in alluminio per il rifornimento degli aerei. Ha sede a Chambly, in Quebec, e produce più di 1.200 unità all'anno. L'azienda si affida al suo team di progettisti per sviluppare nuovi rimorchi cisterna in alluminio innovativi utilizzando la progettazione assistita da computer (CAD).
Quando la pandemia si è diffusa, tutti i designer di Platinum si sono affidati al lavoro a distanza. Quando Platinum ha iniziato a pianificare il ritorno in ufficio, si è resa conto che non c'era abbastanza spazio per ospitare il suo reparto di progettazione in crescita.
A Dominic Benoit, Application Specialist di Platinum, è stato chiesto di sviluppare una nuova strategia di lavoro flessibile per il dipartimento. Sia che i progettisti fossero a casa o in ufficio, avrebbero dovuto disporre di un metodo standard per svolgere tutto il lavoro di progettazione CAD. "Volevamo che potessero accedere in remoto alla loro postazione di lavoro indipendentemente da dove si trovassero, solo che il monitor utilizzato sarebbe stato diverso", ha detto Dominic.
Il lavoro in remoto richiedeva l'accesso alle loro postazioni di lavoro in ufficio e il reindirizzamento dei dispositivi per un mouse CAD 3D speciale da utilizzare in Solid Edge (software CAD). "Il reindirizzamento dei dispositivi per i mouse CAD 3D è fondamentale per i nostri progettisti che creano modelli per la produzione", ha dichiarato Dominic.
Platinum ha provato diverse soluzioni, tra cui Chrome Remote Desktop, RDP tradizionale e Microsoft Remote Desktop. Sfortunatamente, nessuno di loro si è dimostrato adatto alla situazione. "Avremmo potuto combinare tutte queste soluzioni, ma non avremmo comunque ottenuto tutte le funzionalità di cui i nostri progettisti avevano bisogno", ha commentato Dominic.
A Dominic è stato chiesto di cercare un nuovo strumento per l'accesso remoto, in grado di fornire due funzionalità fondamentali:
Reindirizzamento automatico del dispositivo: per il mouse CAD 3D ad uso dei designer.
Supporto multi-monitor: per accedere alla stessa workstation CAD da diversi dispositivi.
"Se queste due funzioni non sono disponibili per i nostri progettisti che lavorano in remoto, sono costretti a imparare di nuovo a lavorare con l'applicazione CAD."
La soluzione: Splashtop soddisfa tutte le esigenze di Platinum per un lavoro flessibile e senza interruzioni
Dopo aver sentito parlare di Splashtop da altri progettisti CAD 3D sul forum degli utenti di Solid Edge, Platinum ha provato Splashtop in prima persona. "Abbiamo provato Splashtop Enterprise e ha soddisfatto tutte le nostre esigenze, compreso il reindirizzamento dei dispositivi", ha detto Dominic.
Facile da configurare
Dominic e il suo team hanno trovato Splashtop facile da configurare. Nel giro di cinque giorni, tutti e 20 i progettisti CAD di Platinum stavano svolgendo il loro lavoro tramite Splashtop. "La flessibilità di Splashtop rende tutto molto semplice. Lo uso anche dal mio iPhone quando sono in viaggio."
Supporto multi-monitor
Il team di progettazione si affida alla funzione di supporto multimonitor di Splashtop, che consente la collaborazione tra due utenti sulla stessa postazione. "I designer possono avere diverse specializzazioni. Quindi, è davvero utile che possano aiutarsi a vicenda da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento", ha spiegato Dominic.
✔ Un'assistenza clienti stellare
Dominic aveva bisogno di assistenza solo per esigenze particolari dell'utente ed è rimasto molto soddisfatto dell'assistenza ricevuta. "Il supporto tecnico di Splashtop è stato molto reattivo. Ognuno era pronto a intervenire. Il tempo che intercorre tra l'invio di una richiesta di assistenza e la ricezione di una risposta da parte dell'assistenza Splashtop è stato molto breve."
✔ Reindirizzamento del dispositivo 3D
I designer di Platinum hanno bisogno del reindirizzamento dei dispositivi per lavorare da remoto e sono entusiasti delle prestazioni di Splashtop. Lo consigliano regolarmente ad altri designer della community. "Splashtop è una soluzione valida per tutti coloro che cercano di utilizzare la connessione 3D dei dispositivi in remoto. Molti utenti CAD della community hanno chiesto informazioni sul reindirizzamento dei dispositivi da quando hanno iniziato a lavorare in remoto nel 2020. Ora ho finalmente una risposta e posso raccomandare Splashtop", ha detto Dominic.
I risultati: Platinum espande il proprio team di progettazione senza ampliare lo spazio dell'ufficio
Oggi, Platinum utilizza Splashtop per offrire un'esperienza coerente ai suoi progettisti CAD, che possono così lavorare ovunque. Ogni designer dispone di un minicomputer (Dell, HP, Lenovo, ecc.) da utilizzare a casa o in ufficio. Da questi minicomputer eseguono Splashtop ovunque e in qualsiasi momento per accedere da remoto alle loro postazioni di lavoro in ufficio.
"Non esiste né tastiera, né mouse, né schermo. Si tratta solo di una piccola scatola che viene collegata a un monitor e a una tastiera ovunque ci si trovi", ha detto Dominic. "Splashtop è davvero l'unica applicazione che deve girare sui loro minicomputer."
Con una postazione di lavoro flessibile, Platinum Tank Group può pianificare l'espansione senza dover acquistare altri uffici. Finora, il team di progettazione in crescita ha avuto a disposizione 26 macchine e ha in programma di aggiungerne altre cinque. "Probabilmente assumeremo anche studenti stagisti che si collegheranno a Splashtop", ha aggiunto Dominic.
"Splashtop è lo strumento perfetto per lavorare in remoto e per accedere a una postazione di lavoro da qualsiasi luogo."
Dominic fa notare che avere un solo strumento per gestire e supportare tutti i progettisti CAD ha avuto un impatto significativo sul suo lavoro. "Io sono il supporto tecnico interno, quindi Splashtop mi rende la vita molto più facile."
Bonus: Platinum si rimette in carreggiata dopo un attacco informatico
Dopo la prima intervista, Dominic ci ha raccontato che Platinum è stata vittima di un attacco informatico. Ha detto che l'autenticazione a più fattori di Splashtop ha permesso all'azienda di risollevarsi più velocemente. La funzione era stata richiesta specificamente dal proprio dipartimento di sicurezza. "Siamo felici che il nostro accordo di lavoro da casa sia tornato operativo. Splashtop è stato il fattore chiave per renderlo possibile", ha dichiarato Dominic.