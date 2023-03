Prova la migliore soluzione di accesso remoto gratuitamente con Splashtop

Le soluzioni di desktop remoto di Splashtop molto apprezzate sono utilizzate da oltre 30 milioni di persone. Puoi provarlo gratuitamente adesso e scoprire perché così tante persone scelgono Splashtop.

Splashtop Business Access è un accesso remoto rapido, semplice e sicuro. Puoi iniziare con questa pluripremiata soluzione gratuitamente in pochi minuti iscrivendoti a una prova gratuita ora! Nessuna carta di credito e nessun impegno richiesto.

Una volta registrato, avrai pieno accesso alla potente soluzione desktop remota di Splashtop. Potrai accedere da remoto ai tuoi computer Windows e Mac da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

Che cos'è Splashtop Business Access?

Splashtop Business Access è uno strumento software desktop remoto progettato per consentire agli utenti di accedere ai propri computer mentre sono in viaggio. Una volta configurato, puoi aprire l'app Splashtop Business sul tuo computer, tablet o dispositivo mobile e selezionare il tuo computer remoto per collegarti immediatamente.

Durante una sessione di accesso remoto, ti sembrerà di avere il computer remoto proprio di fronte a te, così potrai prendere facilmente il controllo del computer e lavorare su qualsiasi file o applicazione. Non dovrai più preoccuparti di non essere al computer. Con Splashtop potrai accedervi da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Oltre alla piattaforma di accesso remoto più veloce e affidabile, Splashtop Business Access è dotato di strumenti e funzionalità che non si trovano in altri prodotti, in modo da poter fare di più in meno tempo. Trasferisci file, stampa in remoto documenti, chatta, visualizza più monitor contemporaneamente e altro ancora.

Posso accedere al mio desktop di lavoro ovunque mi trovi e lavorare in tutta tranquillità. Mi dà la flessibilità necessaria per conciliare lavoro e vita privata. - Fondo Bobby, elettrico integrato

Come posso iniziare gratuitamente?

Puoi provare Splashtop Business Access gratuitamente in pochi minuti! Per iniziare, vai alla nostra pagina di registrazione della versione di prova gratuita . Lì creerai il tuo account Splashtop.

Installa l'app gratuita Splashtop Business

Quindi puoi scaricare l'applicazione gratuita Splashtop Business sul dispositivo che utilizzerai in remoto da . Questo è il dispositivo che utilizzerai per accedere al computer remoto. L'app Splashtop Business è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android e altro ancora. Puoi anche visitare il sito www.splashtop.com/app sul tuo computer o dispositivo mobile per scaricare l'applicazione.

Con Splashtop Business Access puoi scaricare e utilizzare l'applicazione Splashtop Business su un numero illimitato di dispositivi. Non c'è limite.

Installa Splashtop Streamer sui computer a cui vuoi accedere

Per configurare il computer da remoto , accedei al tuo account Splashtop su https://my.splashtop.com e seleziona “Aggiungi computer”. Questo ti porterà alla pagina del pacchetto di distribuzione in cui otterrai un collegamento che puoi inviare al computer in cui vuoi effettuare il telecomando. Apri il link da quel computer e ti porterà a una pagina dove puoi scaricare il programma di installazione e seguire semplici istruzioni per la configurazione.

Successivamente, sarai pronto per l'accesso remoto! Apri semplicemente l'app Splashtop Business, seleziona il tuo computer dall'elenco e sarai immediatamente connesso ad esso per un rapido accesso remoto.

Nell'ultimo mese ho provato diverse opzioni di accesso remoto e Splashtop è stato di gran lunga il migliore per le nostre esigenze. Complimenti al team di Splashtop per aver messo insieme un ottimo pacchetto, con opzioni utili e pratiche. Ho bisogno di un prodotto e di un'azienda di cui mi possa fidare e su cui possa fare affidamento... Continuate a lavorare bene. - Darryl Collins

